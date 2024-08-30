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الانتخابات ترفع الطلب على قطاع المطاعم والدعاية والخدمات

8/30/2024 3:12:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - في الوقت الذي تبقى فيه أسبوعان على إجراء الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب العشرين بدأ الإقبال يرتفع في السوق المحلية على قطاعات رئيسية ثلاثة، خدمات الضيافة وقطاع الدعاية والإعلان وقطاع الطعام والشراب والحلويات.
وتوقع عاملون في هذه القطاعات أن تزيد وتيرة الطلب بشكل إضافي في الأيام الأخيرة التي تسبق موعد الانتخابات على قطاعاتهم.
وأشار هؤلاء إلى أنه على الرغم من تحسن النشاط التجاري المرتبط بموسم الانتخابات، إلا أنه أقل من مستويات النشاط المعتادة في المواسم السابقة.
ومن المقرر أن تجري الانتخابات النيابية لمجلس النواب الأردني العشرين، في العاشر من شهر أيلول ( سبتمبر) المقبل، وكانت انطلقت الحملات الانتخابية في الخامس من شهر آب (اغسطس) الحالي.
وقال المستثمر في قطاع خدمات الضيافة أحمد المناصير: "موسم الانتخابات رفع حجم الطلب على خدمات القطاع المختلفة بصورة كبيرة للغاية بما يزيد على 85 % قياسا مع الطلب المعتاد في فصل الصيف الذي يعد موسم الذروة للقطاع".
ولفت المناصير إلى أن الطلب على خدمات القطاع للموسم الانتخابي الحالي، تبقى أقل مقارنة بالمواسم الانتخابية السابقة، حيث لوحظ تأخر افتتاح المقار الانتخابية التي كانت تفتح في المواسم الماضية في وقت مبكر من عمر الحملات الإعلامية.
وحول الأنشطة التي يقدمها القطاع بين المناصير، أنها تتمثل في تجهيز المقار الانتخابية بإقامة مقار وخيم الاستقبال وتجهيزها، إضافة إلى خدمات التصوير والطعام والشراب وغيرها.
وأكد المناصير أن تكاليف الخدمات للموسم الحالي لم ترتفع، واستقرت عند مستويات الأسعار السائدة خلال الموسم الاعتيادي، على الرغم من ارتفاع التكاليف التشغيلية خلال العامين الماضيين.
وقال ممثل قطاع الخدمات والاستشارات في غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي: "إن الحركة التجارية لقطاعات عدة في السوق المحلي، تشهد حالة من النشاط الكثيف على خلفية الانتخابات النيابية"، مؤكدا أن للموسم الانتخابي انعكاسا إيجابيا على تحسين الطلب المحلي وإن كان ذلك مؤقتا.
وأضاف الرفاعي أن النشاط المرتبط بالموسم الانتخابي يتركز بصورة ملموسة وواضحة في قطاعات عدة منها، قطاع خدمات الضيافة الذي يشهد إقبالا كبيرا للغاية، إضافة إلى قطاع الدعاية والإعلان الذي سجل طلبا هائلا على خدماته، إلى جانب الطلب على قطاع المطاعم والحلويات.
وأوضح الرفاعي أنه على الرغم من تحسن الطلب على قطاع المطاعم والحلويات المدفوع بالموسم الانتخابي، إلا أن حجم هذا الطلب أقل من مستويات المواسم الانتخابية الماضية، متوقعا أن يتنامى الطلب في هذا القطاع وبقية القطاعات بشكل أكبر في الأيام القليلة التي تسبق يوم التصويت.
من جانبه، أكد نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر عواد أن الطلب في قطاع المطاعم المحلي المرتبط بموسم الانتخابات ما يزال ضعيفا مقارنة مع المواسم الانتخابية الماضية، التي كانت تزدهر فيها حركة الطلب بصورة لافتة.
وتوقع عواد، أن يرتفع الطلب خلال الأيام العشرة الأخيرة التي تسبق الموعد الانتخابي.
واتفق المستثمر في قطاع الضيافة والمناسبات راغب أبو طير مع سابقيه حول تحسن الطلب في سوق الخدمات المحلي، حيث ارتفع الطلب في قطاع الضيافة منذ النصف الثاني من شهر آب (أغسطس) بنحو 80 %، مقارنة مع النصف الأول من الشهر، لافتا إلى أن الطلب حاليا مرتبط في أغلبه بخدمات المقار الانتخابية.

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