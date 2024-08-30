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الأميرة آية بنت فيصل عضوا في الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة

8/30/2024 3:12:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - صادقت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة، على انتخاب صاحبة السمو الملكي الأميرة آية بنت فيصل، رئيسة الاتحاد الأردني، عضوا في مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي للدورة الانتخابية 2024 - 2028، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الـ25، الذي عقد اليوم الجمعة في بانكوك.

كما صادقت الجمعية العمومية على انتخاب رئيس الاتحاد القطري علي الكوراي، ورئيس الاتحاد البحريني الشيخ علي بن محمد آل خليفة، ورئيس الاتحاد العماني إبراهيم المقبالي، أعضاء في مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي.

من جهة أخرى اختارت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي، سمو الأميرة آية عضوا في مجلس إدارة الاتحاد الدولي، حيث ستتم المصادقة على ذلك في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي، والذي سيعقد خلال شهر تشرين الثاني المقبل.

هذا وشهدت اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي، انتخاب الفلبيني رامون سوزورا رئيسا للاتحاد الآسيوي للدورة الانتخابية 2024 - 2028.

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