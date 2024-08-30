سلامي يعلن قائمة النشامى لمباراتي الكويت وفلسطين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب جمال سلامي، قائمة ضمت 26 لاعبا، تأهبا لمواجهتي الكويت وفلسطين، ضمن الدور الثالث والحاسم من تصفيات كأس العالم 2026.
وضمت القائمة: يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، عبدالله الفاخوري، إحسان حداد، يوسف أبو الجزر، محمد أبو حشيش، مهند أبو طه، عبدالله نصيب، سعد الروسان، يزن العرب، محمد أبو النادي، سالم العجالين، حسام أبو ذهب، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، نزار الرشدان، رجائي عايد، محمود شوكت، يوسف أبو جلبوش، محمود مرضي، محمد أبو زريق "شرارة"، علي علوان، موسى التعمري، عبدالله العطار، رزق بني هاني، ويزن النعيمات.
وكان المنتخب الوطني واجه كوريا الشمالية مرتين وديا في عمان، حيث انتهى اللقاء الأول بالتعادل بدون أهداف، قبل أن يتفوق النشامى بالمواجهة الثانية 2-1.
ويفتتح المنتخب الوطني مشواره بالدور الثالث والحاسم من تصفيات كأس العالم 2026، بمواجهة الكويت عند التاسعة مساء الخميس 5 أيلول، على ستاد عمان الدولي، قبل أن يواجه نظيره الفلسطيني عند الخامسة -بتوقيت الأردن- عصر الثلاثاء 10 من الشهر ذاته في ماليزيا.
يذكر أن المنتخب الوطني حل بالمجموعة الثانية لتصفيات الدور الثالث والحاسم من كأس العالم 2026، إلى جانب كوريا الجنوبية، العراق، عمان، فلسطين، والكويت.
وحسب نظام التصفيات، تم تقسيم المنتخبات على ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما تخوض الفرق أصحاب المركز الثالث والرابع من كل مجموعة الدور الرابع من التصفيات.
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