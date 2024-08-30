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سلامي يعلن قائمة النشامى لمباراتي الكويت وفلسطين

8/30/2024 3:12:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب جمال سلامي، قائمة ضمت 26 لاعبا، تأهبا لمواجهتي الكويت وفلسطين، ضمن الدور الثالث والحاسم من تصفيات كأس العالم 2026.

وضمت القائمة: يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، عبدالله الفاخوري، إحسان حداد، يوسف أبو الجزر، محمد أبو حشيش، مهند أبو طه، عبدالله نصيب، سعد الروسان، يزن العرب، محمد أبو النادي، سالم العجالين، حسام أبو ذهب، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، نزار الرشدان، رجائي عايد، محمود شوكت، يوسف أبو جلبوش، محمود مرضي، محمد أبو زريق "شرارة"، علي علوان، موسى التعمري، عبدالله العطار، رزق بني هاني، ويزن النعيمات.

وكان المنتخب الوطني واجه كوريا الشمالية مرتين وديا في عمان، حيث انتهى اللقاء الأول بالتعادل بدون أهداف، قبل أن يتفوق النشامى بالمواجهة الثانية 2-1.

ويفتتح المنتخب الوطني مشواره بالدور الثالث والحاسم من تصفيات كأس العالم 2026، بمواجهة الكويت عند التاسعة مساء الخميس 5 أيلول، على ستاد عمان الدولي، قبل أن يواجه نظيره الفلسطيني عند الخامسة -بتوقيت الأردن- عصر الثلاثاء 10 من الشهر ذاته في ماليزيا.

يذكر أن المنتخب الوطني حل بالمجموعة الثانية لتصفيات الدور الثالث والحاسم من كأس العالم 2026، إلى جانب كوريا الجنوبية، العراق، عمان، فلسطين، والكويت.

وحسب نظام التصفيات، تم تقسيم المنتخبات على ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما تخوض الفرق أصحاب المركز الثالث والرابع من كل مجموعة الدور الرابع من التصفيات.

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