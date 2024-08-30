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غوارديولا عن عدم تعويض رحيل ألفاريز: مجازفة

8/30/2024 3:12:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اعترف الإسباني جوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بأن فريقه جازف بعدم تعويض مهاجمه الأرجنتيني جوليان ألفاريز في سوق الانتقالات الصيفية، لكنه أكد أنه لديه خيارات هجومية عديدة.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن مانشستر سيتي لم يتحرك كثيرا في الانتقالات الصيفية، حيث عاد لاعبه الألماني إلكاي غندوغان، وتعاقد النادي مع البرازيلي سافينيو، فيما انضم جيمس مكاتي إلى الفريق الأول بعدما قضى آخر موسمين معارا إلى شيفيلد يونايتد.

وبعد رحيل ألفاريز إلى أتلتيكو مدريد في صفقة قيمتها 81 مليون جنيه إسترليني، ارتبط اسم سيتي بالعديد من المهاجمين الذين قد يكونوا بدلاء للنرويجي إرلينج هالاند، قبل أن يكتفي الفريق بما لديه وما يتماشى مع طريقة لعب المدرب غوارديولا.
وقال غوارديولا: "أنا سعيد بالفريق، لم نكن نتوقع رحيل جوليان ألفاريز، رغم أن هناك محادثات منذ مدة طويلة مع أندية أخرى ووكيله، لذلك كان من الممكن أن يحدث ذلك وقد حدث".
وأضاف: "لقد رأينا ما لدينا إذا تعرض الفريق للعديد من الإصابات ستكون تلك مشكلة، لكن في الأشهر المقبلة سيعود أوسكار بوب من الإصابة وكذلك فيل فودين في هذا المركز، ماكتي يمكنه اللعب في ذلك المركز، وغندوغان يمكنه أيضا وبيرناردو سيلفا".
وتابع المدرب الإٍسباني: "ربما يكون هؤلاء مختلفين عن إرلينج هالاند، ربما يكون ذلك خطأ، لا أعلم لكنني لا أحب أن أترك اللاعبين دون مشاركة لوقت طويل، حينما يكون للجميع فرصة اللعب ، فإن أداء الفرق يكون أفضل".

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