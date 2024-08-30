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التعادل يخيم على مواجهة معان وشباب الأردن بدرع الاتحاد

8/30/2024 3:12:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عمان- الغد- خيم التعادل الإيجابي بهدف لمثله على لقاء معان وشباب الأردن مساء الجمعة، ضمن منافسات المجموعة الأولى لبطولة درع اتحاد الكرة، الذي تقام منافساته على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء.

وتقدم معان بالنتيجة عند الدقيقة 61 عبر اللاعب شاهر شلباية، قبل أن يسجل الجزائري عبد الملك مفتاحي هدف التعادل لشباب الأردن عند الدقيقة 70.

ويتصدر الحسين إربد المجموعة الأولى بعد فوزه على الوحدات أمس بثلاثة أهداف لهدف، فيما تقام آخر مواجهات المجموعة بعد غد الأحد وتجمع الجزيرة وشباب العقبة.

وتقام عند الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم، رابع مواجهات الجولة الأولى، والتي ستجمع على الملعب نفسه فريقا الرمثا والفيصلي.

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