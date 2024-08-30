التعادل يخيم على مواجهة معان وشباب الأردن بدرع الاتحاد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد- خيم التعادل الإيجابي بهدف لمثله على لقاء معان وشباب الأردن مساء الجمعة، ضمن منافسات المجموعة الأولى لبطولة درع اتحاد الكرة، الذي تقام منافساته على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء.
وتقدم معان بالنتيجة عند الدقيقة 61 عبر اللاعب شاهر شلباية، قبل أن يسجل الجزائري عبد الملك مفتاحي هدف التعادل لشباب الأردن عند الدقيقة 70.
ويتصدر الحسين إربد المجموعة الأولى بعد فوزه على الوحدات أمس بثلاثة أهداف لهدف، فيما تقام آخر مواجهات المجموعة بعد غد الأحد وتجمع الجزيرة وشباب العقبة.
وتقام عند الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم، رابع مواجهات الجولة الأولى، والتي ستجمع على الملعب نفسه فريقا الرمثا والفيصلي.
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