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موراتا يغيب عن اسبانيا.. رونالدو يقود البرتغال.. أوليسيه يحجز مكانه في فرنسا

8/30/2024 3:12:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - يستهل منتخب إسبانيا، بطل أوروبا هذا الصيف في ألمانيا، الدفاع عن لقبه الآخر في دوري الأمم الأوروبية في غياب القائد المصاب المهاجم ألفارو موراتا، ولكن مع اثنين من الوافدين الجدد، الظهير الأيمن أوسكار مينغيزا (سلتا فيجو) ولاعب الوسط بيبيلو (فالنسيا).
وكشف المدرب لويس دي لا فوينتي، عن قائمة تضم 25 لاعباً، من بينهم 19 بطلاً لأوروبا، لخوض أول مباراتين أمام صربيا وسويسرا، يومي 5 و8 أيلول (سبتمبر) المقبل.
يغيب بالإضافة إلى موراتا، المخضرم خيسوس نافاس الذي أكد اعتزاله الدولي بعمر 38 عاما، والحارس الأساسي أوناي سيمون الذي خضع لعملية جراحية في المعصم، ولاعب أرسنال الإنجليزي الجديد ميكيل ميرينو، وفيما هنا التشكيلة:
لحراسة المرمى: دافيد رايا (أرسنال الانجليزي)، أليكس ريميرو (ريال سوسيداد)، روبرت سانشيز (تشلسي الإنجليزي).
للدفاع: أوسكار مينجيزا (سلتا فيجو)، باو توريس (أستون فيلا الإنجليزي)، داني كارفاخال (ريال مدريد)، روبن لو نورمان (أتلتيكو مدريد)، داني فيفيان (أتلتيك بيلباو)، إيمريك لابورت (النصر السعودي)، مارك كوكوريا (تشيلسي) أليخاندرو غريمالدو (باير ليفركوزن الالماني).
للوسط: رودري (مانشستر سيتي الإنجليزي)، مارتن سوبيمندي (ريال سوسيداد)، فابيان رويس (باريس سان جرمان الفرنسي)، بيبيلو (فالنسيا)، أليكس جارسيا (باير ليفركوزن الالماني)، داني أولمو (برشلونة)، بيدري (برشلونة).
للهجوم: لامين جمال (برشلونة)، فيران توريس (برشلونة)، نيكو ويليامز (أتلتيك بلباو)، يريمي بينو (فياريال)، أيوسي بيريس (فياريال)، خوسيلو (الغرافة القطري)، ميكل أويارسابال (ريال سوسيداد).
لوكاكو يغيب عن بلجيكا
يغيب روميلو لوكاكو مهاجم نابولي الإيطالي الجديد، عن تشكيلة منتخب بلجيكا التي كشف عنها المدرب الإيطالي-الألماني دومينيكو تيديسكو أمس، استعدادا لمواجهة فرنسا في دوري الأمم الأوروبية.
وطلب الهدّاف التاريخي لـ"الشياطين الحمر" الحصول على الراحة بعد صيف مليء بالتحديات وانتقاله الأخير إلى نابولي قادما من تشيلسي الإنجليزي الذي لا يريده، علما أن اللاعب قضى الموسم الماضي مع روما الإيطالي، غير المهتم هو الآخر بدفع مبلغ كبير لإبقاء المهاجم ضمن صفوفه.
وقام تيديسكو بتجديدات كبيرة في التشكيلة بعد الفشل في كأس أوروبا 2024 التي استضافتها ألمانيا، حيث خرجت بلجيكا من ثمن النهائي على يد فرنسا بهدف عكسي في الدقيقة 85.
ويغيب عن التشكيلة المدافعان أكسل فيتسل ويان فيرتونغن، والجناحان لياندرو تروسار ويانيك كاراسكو.
ويستمر غياب حارس ريال مدريد الإسباني تيبو كورتوا الذي أعلن قبل أسبوع أنه لا يرغب بالاستمرار مع منتخب بلاده طالما أن تيديسكو هو المدرب، وذلك بسبب خلاف بينهما منذ أشهر عدة.
في المقابل، استدعى المدرب اللاعبين الشباب كوني دي وينتر (21 عاما) مدافع جنوى الإيطالي وأرني إنجلز (20 عاما) لاعب وسط أوجسبورج الألماني وجوليان دورانفيل (18 عاما) مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني أيضا.
وتستهل بلجيكا مشوارها في 6 أيلول (سبتمبر)، قبل لقاء فرنسا بعدها بثلاثة أيام في ليون، وذلك ضمن المجموعة التي تضم إيطاليا أيضا، وهنا التشكيلة:
لحراسة المرمى: كون كاستيلز (القادسية السعودي)، ماتس سيلز (نوتنغهام فوريست الإنجليزي)، توماس كامينسكي (لوتون تاون الإنجليزي).
للدفاع: تيموتي كاستاني (فولهام الإنجليزي)، ماكسيم دي كويبر (كلوب بروج)، كوني دي وينتر (جنوى الإيطالي)، زينو ديباست (سبورتنج البرتغالي)، فاوت فاس (ليستر سيتي الإنجليزي)، توماس مونييه (ليل الفرنسي)، أرتور تيات (فرانكفورت الألماني).
للوسط: كيفن دي بروين (مانشستر سيتي الإنجليزي)، شارل دي كيتلار (أتالانتا الإيطالي)، أرني إنجلز (أوجسبورج الألماني)، أوريل مانجالا (ليون الفرنسي)، أمادو أونانا (أستون فيلا الإنجليزي)، أليكسي سالماكرز (ميلان الإيطالي)، يوري تيليمانس (أستون فيلا الإنجليزي)، أرتور فيرميرين (لايبزج الألماني)
للهجوم: يوهان باكايوكو (أيندهوفن الهولندي)، جيريمي دوكو (مانشستر سيتي الإنجليزي)، جوليان دورانفيل (بوروسيا دورتموند الألماني)، دودي لوكيباكيو (إشبيلية الإسباني)، لويس أوبندا (لايبزج الألماني).
رونالدو يقود البرتغال
اختار مدرب منتخب البرتغال لكرة القدم الإسباني روبرتو مارتينيز تشكيلته لمواجهة كرواتيا واسكتلندا في افتتاح دوري الأمم الأوروبية الأسبوع المقبل، وذلك بقيادة نجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو.
وعلى الرغم من بلوغه التاسعة والثلاثين ومشاركته المخيبة في كأس أوروبا الأخيرة حيث فشل في تسجيل أي هدف، ما يزال رونالدو الذي كرّمه الاتحاد الأوروبي أول من أمس على هامش قرعة دوري أبطال أوروبا، أبرز نجوم المنتخب البرتغالي في التشكيلة الحالية.
وأكد رونالدو في مقابلة مع القناة البرتغالية "ناو" في بداية الأسبوع الحالي "عندما أغادر السيليساو، لن أبلغ أحدا مسبقا. في الوقت الحالي، ما أريده هو أن أكون قادرا على مساعدة المنتخب".
واستدعى مارتينيز إلى صفوف المنتخب للمرة الأولى المهاجم الشاب في صفوف سبورتنج جيوفاني كويندا (17 عاما)، وكذلك مدافع ليل الفرنسي تياجو سانتوس ومدافع تشيلسي الإنجليزي ريناتو فيجا.
وتستضيف البرتغال كرواتيا الخميس المقبل ثم اسكتلندا بعد ثلاثة أيام في لشبونة ضمن مجموعة دوري الأمم التي تضم بولندا أيضا، وهنا التشكيلة:
لحراسة المرمى: ديوجو كوستا (بورتو)، جوزيه سا (وولفرهامبتون الانجليزي)، روي سيلفا (بيتيس الاسباني)
للدفاع: روبن دياز (مانشستر سيتي الانجليزي)، أنتونيو سيلفا (بنفيكا)، ريناتو فيجا (تشيلسي الإنجليزي)، غونكالو ايناسيو (سبورتنج)، تياجو سانتوس (ليل الفرنسي)، ديوجو دالوت (مانشستر يونايتد الانجليزي)، نونو منديش (ساربس سان جيرمان الفرنسي)، نلسون سيميدو (وولفرهامبتون)
للوسط: جواو بالينيا (بايرن ميونيخ الألماني)، جواو نيفيش وفيتينيا (كلاهما مع سان جرمان الفرنسي)، برونو فرنانديش (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، برناردو سيلفا (مانشستر سيتي الانجليزي)، روبن نيفيش (الهلال السعودي).
للهجوم: جواو فيليكس (تشيلسي الإنجليزي)، فرنسيسكو ترينكاو (سبورتنج)، بدرو غونسالفيش (سبورتنج)، رافايل لياو (ميلان الايطالي)، جيوفاني كويندا (سبورتنج)، بدرو نيتو (تشيلسي)، كريستيانو رونالدو (النصر السعودي)، ديوغو جوتا (ليفربول الانجليزي).
ضيفان جديدان على تشكيلة فرنسا
استدعى ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا المهاجم ميكايل أوليسيه ولاعب الوسط مانو كونيه، الحائزين على الميدالية الفضية في أولمبياد باريس، للمرة الأولى إلى تشكيلة "الديوك" لمواجهة إيطاليا في السادس من أيلول (سبتمبر) وبلجيكا في التاسع منه، ضمن دوري الأمم الأوروبية، وفقا لما أعلن ديشان الخميس.
وشهدت لائحة اللاعبين الـ23، وهي الأولى منذ نهاية كأس أوروبا 2024 التي بلغ فيها الفرنسيون الدور نصف النهائي قبل الخسارة 1-2 أمام إسبانيا حاملة اللقب، عودة مدافع تشلسي ويسلي فوفانا (23 عاما ومباراة دولية واحدة).
وكان أوليسيه الذي تعاقد معه بايرن ميونيخ الألماني هذا الصيف مقابل أكثر من 50 مليون يورو، أحد أهم اكتشافات مسابقة كرة القدم في أولمبياد باريس 2024.
واستفاد لاعب كريستال بالاس الإنجليزي السابق من الاعتزال الدولي للهداف التاريخي لمنتخب فرنسا أوليفييه جيرو (57 هدفا)، إضافة إلى غياب كينجسلي كومان الذي لم يستخدمه ديشان خلال كأس أوروبا في ألمانيا سوى نادرا، والمنتظر انتقاله إلى الهلال السعودي من بايرن ميونيخ.
وباستدعاء أوليسيه، يكون ديشان قد أجهز على آمال اتحادات أخرى كان من المحتمل أن تستدعي المهاجم المولود في لندن لأم فرنسية-جزائرية ولأب إنكليزي-نيجيري إلى صفوفها.
وشكّل اختيار كونيه مفاجأة أكبر. لكن لاعب الوسط البالغ من العمر 23 عاما والناشط في بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، استفاد هو أيضا من الغيابات الكثيرة في خط الوسط الفرنسي لإيجاد مكان له في القائمة.
وسيحرم ديشان من خدمات إدواردو كامافينجا لاعب ريال مدريد الإسباني للإصابة في ركبته اليسرى، إضافة إلى أدريان رابيو الذي يبحث عن ناد والذي يعود آخر ظهور له على أرض الملعب إلى التاسع من تموز (يوليو) الماضي خلال الخسارة في نصف نهائي كأس أوروبا أمام إسبانيا (1-2).
وبالنسبة إلى بقية الأسماء، فإن القائمة التي وضعها ديشان لم تكن مفاجئة، إذ شهدت استدعاء لاعبين كانوا جميعا حاضرين في كأس أوروبا، إضافة إلى أوليسيه وكونيه وفوفانا، وفي ما يلي التشكيلة كاملة:
لحراسة المرمى: ألفونس أريولا (وست هام الإنجليزي)، مايك مينيان (ميلان الإيطالي)، بريس سامبا (لنس).
للدفاع: جوناثان كلاوس (نيس)، ويسلي فوفانا (تشلسي الإنجليزي)، تيو هرنانديز (ميلان الإيطالي)، ابراهيما كوناتي (ليفربول الإنجليزي)، جول كونديه (برشلونة الإسباني)، فيرلان مندي (ريال مدريد الإسباني)، وليام ساليبا (أرسنال الإنجليزي)، دايو أوباميكانو (بايرن ميونيخ الألماني).
للوسط: يوسف فوفانا (ميلان الإيطالي)، نجولو كانتي (الاتحاد السعودي)، كواديو مانو كونيه (بوروسيا مونشغلادباخ الألماني)، أوريليان تشواميني (ريال مدريد الإسباني)، وارن زائير-إيمري (باريس سان جرمان).
للهجوم: برادلي باركولا، عثمان ديمبيليه وراندال كولو مواني (باريس سان جرمان)، أنتوان غريزمان (أتلتيكو مدريد الإسباني)، كيليان مبابي (ريال مدريد الإسباني)، ميكايل أوليسيه (بايرن ميونيخ الألماني)، ماركوس تورام (إنتر الإيطالي). -(وكالات)

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