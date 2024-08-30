موراتا يغيب عن اسبانيا.. رونالدو يقود البرتغال.. أوليسيه يحجز مكانه في فرنسا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن - يستهل منتخب
إسبانيا، بطل أوروبا هذا الصيف في ألمانيا، الدفاع عن لقبه الآخر في دوري الأمم الأوروبية في غياب القائد المصاب المهاجم ألفارو موراتا، ولكن مع اثنين من الوافدين الجدد، الظهير الأيمن أوسكار مينغيزا (سلتا فيجو) ولاعب الوسط بيبيلو (فالنسيا).
وكشف المدرب لويس دي لا فوينتي، عن قائمة تضم 25 لاعباً، من بينهم 19 بطلاً لأوروبا، لخوض أول مباراتين أمام صربيا وسويسرا، يومي 5 و8 أيلول (سبتمبر) المقبل.
يغيب بالإضافة إلى موراتا، المخضرم خيسوس نافاس الذي أكد اعتزاله الدولي بعمر 38 عاما، والحارس الأساسي أوناي سيمون الذي خضع لعملية جراحية في المعصم، ولاعب أرسنال الإنجليزي الجديد ميكيل ميرينو، وفيما هنا التشكيلة:
لحراسة المرمى: دافيد رايا (أرسنال الانجليزي)، أليكس ريميرو (ريال سوسيداد)، روبرت سانشيز (تشلسي الإنجليزي).
للدفاع: أوسكار مينجيزا (سلتا فيجو)، باو توريس (أستون فيلا الإنجليزي)، داني كارفاخال (ريال مدريد)، روبن لو نورمان (أتلتيكو مدريد)، داني فيفيان (أتلتيك بيلباو)، إيمريك لابورت (النصر السعودي)، مارك كوكوريا (تشيلسي) أليخاندرو غريمالدو (باير ليفركوزن الالماني).
للوسط: رودري (مانشستر سيتي الإنجليزي)، مارتن سوبيمندي (ريال سوسيداد)، فابيان رويس (باريس سان جرمان الفرنسي)، بيبيلو (فالنسيا)، أليكس جارسيا (باير ليفركوزن الالماني)، داني أولمو (برشلونة)، بيدري (برشلونة).
للهجوم: لامين جمال (برشلونة)، فيران توريس (برشلونة)، نيكو ويليامز (أتلتيك بلباو)، يريمي بينو (فياريال)، أيوسي بيريس (فياريال)، خوسيلو (الغرافة القطري)، ميكل أويارسابال (ريال سوسيداد).
لوكاكو يغيب عن بلجيكا
يغيب روميلو لوكاكو مهاجم نابولي الإيطالي الجديد، عن تشكيلة منتخب بلجيكا التي كشف عنها المدرب الإيطالي-الألماني دومينيكو تيديسكو أمس، استعدادا لمواجهة فرنسا في دوري الأمم الأوروبية.
وطلب الهدّاف التاريخي لـ"الشياطين الحمر" الحصول على الراحة بعد صيف مليء بالتحديات وانتقاله الأخير إلى نابولي قادما من تشيلسي الإنجليزي الذي لا يريده، علما أن اللاعب قضى الموسم الماضي مع روما الإيطالي، غير المهتم هو الآخر بدفع مبلغ كبير لإبقاء المهاجم ضمن صفوفه.
وقام تيديسكو بتجديدات كبيرة في التشكيلة بعد الفشل في كأس أوروبا 2024 التي استضافتها ألمانيا، حيث خرجت بلجيكا من ثمن النهائي على يد فرنسا بهدف عكسي في الدقيقة 85.
ويغيب عن التشكيلة المدافعان أكسل فيتسل ويان فيرتونغن، والجناحان لياندرو تروسار ويانيك كاراسكو.
ويستمر غياب حارس ريال مدريد الإسباني تيبو كورتوا الذي أعلن قبل أسبوع أنه لا يرغب بالاستمرار مع منتخب بلاده طالما أن تيديسكو هو المدرب، وذلك بسبب خلاف بينهما منذ أشهر عدة.
في المقابل، استدعى المدرب اللاعبين الشباب كوني دي وينتر (21 عاما) مدافع جنوى الإيطالي وأرني إنجلز (20 عاما) لاعب وسط أوجسبورج الألماني وجوليان دورانفيل (18 عاما) مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني أيضا.
وتستهل بلجيكا مشوارها في 6 أيلول (سبتمبر)، قبل لقاء فرنسا بعدها بثلاثة أيام في ليون، وذلك ضمن المجموعة التي تضم إيطاليا أيضا، وهنا التشكيلة:
لحراسة المرمى: كون كاستيلز (القادسية السعودي)، ماتس سيلز (نوتنغهام فوريست الإنجليزي)، توماس كامينسكي (لوتون تاون الإنجليزي).
للدفاع: تيموتي كاستاني (فولهام الإنجليزي)، ماكسيم دي كويبر (كلوب بروج)، كوني دي وينتر (جنوى الإيطالي)، زينو ديباست (سبورتنج البرتغالي)، فاوت فاس (ليستر سيتي الإنجليزي)، توماس مونييه (ليل الفرنسي)، أرتور تيات (فرانكفورت الألماني).
للوسط: كيفن دي بروين (مانشستر سيتي الإنجليزي)، شارل دي كيتلار (أتالانتا الإيطالي)، أرني إنجلز (أوجسبورج الألماني)، أوريل مانجالا (ليون الفرنسي)، أمادو أونانا (أستون فيلا الإنجليزي)، أليكسي سالماكرز (ميلان الإيطالي)، يوري تيليمانس (أستون فيلا الإنجليزي)، أرتور فيرميرين (لايبزج الألماني)
للهجوم: يوهان باكايوكو (أيندهوفن الهولندي)، جيريمي دوكو (مانشستر سيتي الإنجليزي)، جوليان دورانفيل (بوروسيا دورتموند الألماني)، دودي لوكيباكيو (إشبيلية الإسباني)، لويس أوبندا (لايبزج الألماني).
رونالدو يقود البرتغال
اختار مدرب منتخب البرتغال لكرة القدم الإسباني روبرتو مارتينيز تشكيلته لمواجهة كرواتيا واسكتلندا في افتتاح دوري الأمم الأوروبية الأسبوع المقبل، وذلك بقيادة نجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو.
وعلى الرغم من بلوغه التاسعة والثلاثين ومشاركته المخيبة في كأس أوروبا الأخيرة حيث فشل في تسجيل أي هدف، ما يزال رونالدو الذي كرّمه الاتحاد الأوروبي أول من أمس على هامش قرعة دوري أبطال أوروبا، أبرز نجوم المنتخب البرتغالي في التشكيلة الحالية.
وأكد رونالدو في مقابلة مع القناة البرتغالية "ناو" في بداية الأسبوع الحالي "عندما أغادر السيليساو، لن أبلغ أحدا مسبقا. في الوقت الحالي، ما أريده هو أن أكون قادرا على مساعدة المنتخب".
واستدعى مارتينيز إلى صفوف المنتخب للمرة الأولى المهاجم الشاب في صفوف سبورتنج جيوفاني كويندا (17 عاما)، وكذلك مدافع ليل الفرنسي تياجو سانتوس ومدافع تشيلسي الإنجليزي ريناتو فيجا.
وتستضيف البرتغال كرواتيا الخميس المقبل ثم اسكتلندا بعد ثلاثة أيام في لشبونة ضمن مجموعة دوري الأمم التي تضم بولندا أيضا، وهنا التشكيلة:
لحراسة المرمى: ديوجو كوستا (بورتو)، جوزيه سا (وولفرهامبتون الانجليزي)، روي سيلفا (بيتيس الاسباني)
للدفاع: روبن دياز (مانشستر سيتي الانجليزي)، أنتونيو سيلفا (بنفيكا)، ريناتو فيجا (تشيلسي الإنجليزي)، غونكالو ايناسيو (سبورتنج)، تياجو سانتوس (ليل الفرنسي)، ديوجو دالوت (مانشستر يونايتد الانجليزي)، نونو منديش (ساربس سان جيرمان الفرنسي)، نلسون سيميدو (وولفرهامبتون)
للوسط: جواو بالينيا (بايرن ميونيخ الألماني)، جواو نيفيش وفيتينيا (كلاهما مع سان جرمان الفرنسي)، برونو فرنانديش (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، برناردو سيلفا (مانشستر سيتي الانجليزي)، روبن نيفيش (الهلال السعودي).
للهجوم: جواو فيليكس (تشيلسي الإنجليزي)، فرنسيسكو ترينكاو (سبورتنج)، بدرو غونسالفيش (سبورتنج)، رافايل لياو (ميلان الايطالي)، جيوفاني كويندا (سبورتنج)، بدرو نيتو (تشيلسي)، كريستيانو رونالدو (النصر السعودي)، ديوغو جوتا (ليفربول الانجليزي).
ضيفان جديدان على تشكيلة فرنسا
استدعى ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا المهاجم ميكايل أوليسيه ولاعب الوسط مانو كونيه، الحائزين على الميدالية الفضية في أولمبياد باريس، للمرة الأولى إلى تشكيلة "الديوك" لمواجهة إيطاليا في السادس من أيلول (سبتمبر) وبلجيكا في التاسع منه، ضمن دوري الأمم الأوروبية، وفقا لما أعلن ديشان الخميس.
وشهدت لائحة اللاعبين الـ23، وهي الأولى منذ نهاية كأس أوروبا 2024 التي بلغ فيها الفرنسيون الدور نصف النهائي قبل الخسارة 1-2 أمام إسبانيا حاملة اللقب، عودة مدافع تشلسي ويسلي فوفانا (23 عاما ومباراة دولية واحدة).
وكان أوليسيه الذي تعاقد معه بايرن ميونيخ الألماني هذا الصيف مقابل أكثر من 50 مليون يورو، أحد أهم اكتشافات مسابقة كرة القدم في أولمبياد باريس 2024.
واستفاد لاعب كريستال بالاس الإنجليزي السابق من الاعتزال الدولي للهداف التاريخي لمنتخب فرنسا أوليفييه جيرو (57 هدفا)، إضافة إلى غياب كينجسلي كومان الذي لم يستخدمه ديشان خلال كأس أوروبا في ألمانيا سوى نادرا، والمنتظر انتقاله إلى الهلال السعودي من بايرن ميونيخ.
وباستدعاء أوليسيه، يكون ديشان قد أجهز على آمال اتحادات أخرى كان من المحتمل أن تستدعي المهاجم المولود في لندن لأم فرنسية-جزائرية ولأب إنكليزي-نيجيري إلى صفوفها.
وشكّل اختيار كونيه مفاجأة أكبر. لكن لاعب الوسط البالغ من العمر 23 عاما والناشط في بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، استفاد هو أيضا من الغيابات الكثيرة في خط الوسط الفرنسي لإيجاد مكان له في القائمة.
وسيحرم ديشان من خدمات إدواردو كامافينجا لاعب ريال مدريد الإسباني للإصابة في ركبته اليسرى، إضافة إلى أدريان رابيو الذي يبحث عن ناد والذي يعود آخر ظهور له على أرض الملعب إلى التاسع من تموز (يوليو) الماضي خلال الخسارة في نصف نهائي كأس أوروبا أمام إسبانيا (1-2).
وبالنسبة إلى بقية الأسماء، فإن القائمة التي وضعها ديشان لم تكن مفاجئة، إذ شهدت استدعاء لاعبين كانوا جميعا حاضرين في كأس أوروبا، إضافة إلى أوليسيه وكونيه وفوفانا، وفي ما يلي التشكيلة كاملة:
لحراسة المرمى: ألفونس أريولا (وست هام الإنجليزي)، مايك مينيان (ميلان الإيطالي)، بريس سامبا (لنس).
للدفاع: جوناثان كلاوس (نيس)، ويسلي فوفانا (تشلسي الإنجليزي)، تيو هرنانديز (ميلان الإيطالي)، ابراهيما كوناتي (ليفربول الإنجليزي)، جول كونديه (برشلونة الإسباني)، فيرلان مندي (ريال مدريد الإسباني)، وليام ساليبا (أرسنال الإنجليزي)، دايو أوباميكانو (بايرن ميونيخ الألماني).
للوسط: يوسف فوفانا (ميلان الإيطالي)، نجولو كانتي (الاتحاد السعودي)، كواديو مانو كونيه (بوروسيا مونشغلادباخ الألماني)، أوريليان تشواميني (ريال مدريد الإسباني)، وارن زائير-إيمري (باريس سان جرمان).
للهجوم: برادلي باركولا، عثمان ديمبيليه وراندال كولو مواني (باريس سان جرمان)، أنتوان غريزمان (أتلتيكو مدريد الإسباني)، كيليان مبابي (ريال مدريد الإسباني)، ميكايل أوليسيه (بايرن ميونيخ الألماني)، ماركوس تورام (إنتر الإيطالي). -(وكالات)
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