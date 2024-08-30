الناشئين يعلن قائمته لبطولة غرب آسيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان-الغد- أعلن المنتخب الوطني لكرة القدم
تحت 17 عاما بقيادة المدرب عبد الله القططي، قائمة ضمت 23 لاعبا للمشاركة في بطولة غرب آسيا للناشئين في عمان من 2 حتى 11 أيلول (سبتمبر) المقبل.
وضمت القائمة كلا من قصي الحلاحلة، زياد الزعبي، محمد الشلول، عز الدين المصري، محمود الطميزي، زيد الخالدي، محمد أبو الغنم، حسن العابورة، طارق الدهامشة، حمزة يغنم، زيد أبو دهيم، خزرج القاسم، قيس الشواشرة، محمد أبو رمح، حمزة الغبيش، أحمد ملكاوي، مهند محمود، هشام سلامة، حسين الذيابات، أكرم أبو عاقولة، معتز غيث، ياسر الحمبوز وأحمد الربايعة.
ويلاقي المنتخب في افتتاح مشواره بالبطولة نظيره اللبناني عند الثامنة مساء بعد غد الاثنين على ستاد الأمير محمد في الزرقاء، فيما يختتم دور المجموعات بمواجهة العراق على ملعب البولو بالتوقيت نفسه.
وكان المنتخب تفوق على نظيره الفلسطيني وديا بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي اقيم على ملعب البولو تحضيرا للمشاركة في غرب آسيا.
ويلعب الدور الأول من البطولة بنظام الدوري من مرحلة واحدة، على أن يتأهل أول كل مجموعة إلى جانب صاحب أفضل مركز ثاني إلى الدور قبل النهائي.
يذكر أن المنتخب الوطني حل في المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية إلى جانب إيران، سورية هونج كونج وكوريا الشمالية.
ويستضيف اتحاد الكرة منافسات المجموعة الأولى من التصفيات والتي تقام خلال الفترة 19 إلى 27 من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
ويتأهل إلى النهائيات الآسيوية 2025، صاحب المركز الأول من كل مجموعة، إلى جانب أفضل 5 منتخبات تحصل على المركز الثاني.
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