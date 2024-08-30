Friday, 30 August 2024 11:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الناشئين يعلن قائمته لبطولة غرب آسيا

8/30/2024 3:12:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان-الغد- أعلن المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 17 عاما بقيادة المدرب عبد الله القططي، قائمة ضمت 23 لاعبا للمشاركة في بطولة غرب آسيا للناشئين في عمان من 2 حتى 11 أيلول (سبتمبر) المقبل.
‎وضمت القائمة كلا من قصي الحلاحلة، زياد الزعبي، محمد الشلول، عز الدين المصري، محمود الطميزي، زيد الخالدي، محمد أبو الغنم، حسن العابورة، طارق الدهامشة، حمزة يغنم، زيد أبو دهيم، خزرج القاسم، قيس الشواشرة، محمد أبو رمح، حمزة الغبيش، أحمد ملكاوي، مهند محمود، هشام سلامة، حسين الذيابات، أكرم أبو عاقولة، معتز غيث، ياسر الحمبوز وأحمد الربايعة.
‎ويلاقي المنتخب في افتتاح مشواره بالبطولة نظيره اللبناني عند الثامنة مساء بعد غد الاثنين على ستاد الأمير محمد في الزرقاء، فيما يختتم دور المجموعات بمواجهة العراق على ملعب البولو بالتوقيت نفسه.
‎وكان المنتخب تفوق على نظيره الفلسطيني وديا بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي اقيم على ملعب البولو تحضيرا للمشاركة في غرب آسيا.
‎ويلعب الدور الأول من البطولة بنظام الدوري من مرحلة واحدة، على أن يتأهل أول كل مجموعة إلى جانب صاحب أفضل مركز ثاني إلى الدور قبل النهائي.
‎‏‎يذكر أن المنتخب الوطني حل في المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية إلى جانب إيران، سورية هونج كونج وكوريا الشمالية.
‎‏‎ويستضيف اتحاد الكرة منافسات المجموعة الأولى من التصفيات والتي تقام خلال الفترة 19 إلى 27 من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
‎‏‎ويتأهل إلى النهائيات الآسيوية 2025، صاحب المركز الأول من كل مجموعة، إلى جانب أفضل 5 منتخبات تحصل على المركز الثاني.

MENAFN30082024000072011014ID1108620503

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث