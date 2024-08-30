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مانشستر يونايتد يواجه مورينيو في الدوري الأوروبي

8/30/2024 3:12:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - أوقعت قرعة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" لكرة القدم بنظامها الجديد التي جرت مراسمها في موناكو، مانشستر يونايتد الإنجليزي بطل المسابقة في 2016-2017، بمواجهة مدربه السابق البرتغالي جوزيه مورينيو الذي يقود فنربخشه التركي، فيما سيلعب روما الإيطالي وصيف النسخة قبل الماضية مع توتنهام الإنجليزي وفرانكفورت الألماني.
ويستكمل يونايتد المصنّف في المستوى الأوّل، الذي أنقذ موسمه الماضي بالتتويج بكأس إنجلترا، مواجهاته مع بورتو البرتغالي، رينجرز الاسكتلندي، باوك اليوناني، بودو غليمت النروجي، فيكتوريا بلزن التشيكي، تويتني الهولندي وستيوا بوخارست الروماني.
وتضم النسخة الجديدة من "يوروبا ليغ" 36 ناديا، حيث سيلعب كل فريق ثماني مباريات، ولكن سيتم وضع جميع الفرق في دوري واحد بدلا من تقسيمها إلى مجموعات كما جرت العادة.
وتوزّع الأندية إلى أربعة مستويات تحتوي كل منها على تسعة فرق. كل فريق يلعب مع فريقين من كل مستوى، إذ سيلعب على أرضه أربع مباريات ومثلها خارجها.
وتتأهل إلى دور الـ16 أفضل ثمانية فرق في الترتيب النهائي، في حين تخوض الأندية من المركز التاسع إلى الرابع والعشرين جولة فاصلة من ذهاب وإياب، على أن تُكمل ثمانية منها عقد الأندية التي تأهلت مباشرة.
أما الأندية من المركز الـ25 إلى الـ36 الأخير سينتهي مشوارها في "يوروبا ليج" من دون المشاركة في أي مسابقة أوروبية أخرى هذا الموسم.
وسيلعب روما المصنّف في المستوى الأوّل، مع كل من براجا البرتغالي، ألكمار الهولندي، دينامو كييف الأوكراني، سان جيلواز البلجيكي، أتلتيك بلباو الإسباني وإلفسبورغ السويدي، إلى جانب توتنهام وفرانفكورت.
ومن أندية المستوى الأول أيضا، يواجه بورتو البرتغالي بطل المسابقة مرتين، مانشستر يونايتد، لاتسيو الإيطالي، أولمبياكوس اليوناني، ميتلاند الدنماركي، هوفنهايم الألماني وأندرلخت البلجيكي.
بدوره، يلعب رينجرز مع توتنهام، يونايتد، ليون الفرنسي، أولمبياكوس، سان جيلواز، مالمو السويدي، ستيوا بوخارست ونيس الفرنسي.
أما فرانكفورت البطل مرتين فسيواجه سلافيا براغ، روما، فيرينتسفاروشي المجري، ليون، فيكتوريا بلزن، ميتلاند، آر أف سي اللاتفي وبشكتاش التركي.
كما يلعب لاتسيو مع بورتو، أياكس، ريال سوسييداد الإسباني، براغا، لودوغوريتس المجري، دينامو كييف، نيس وتوينتي الهولندي.
من جانبه، يواجه توتنهام كل من روما، رينجرز، ألكمار، فيرينتسفاروشي، قره باغ الأذربيجاني، إلفسبورغ وهوفنهايم.
وأخيرا، يلتقي سلافيا براغ مع أندية اياكس، فرانفكورت، فنربهتشه، باوك، مالمو، لودوغورتس، اندرلخت وأتلتيك بلباو.
وتحتضن بلباو الإسبانية، المباراة النهائية في 21 أيار (مايو) 2025. -(وكالات)

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