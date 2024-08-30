دي لاسال والنصر يطلبان لقب دوري طائرة السيدات في حسابات معقدة اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
عمان - يطلب فريقا دي لاسال بطل دوري السيدات والنصر وصيفه بالموسم الماضي، لقب الدوري
الممتاز للسيدات للكرة الطائرة اليوم، من خلال المباراة التي تقام عند الساعة الخامسة والنصف في صالة جامعة
البتراء الرياضية، برعاية رئيس الجامعة د. رامي عبدالرحيم في المباراة الختامة من الدوري الذي يتصدره النصر برصيد 18 نقطة، ويطارده دي لاسال للاحتفاظ باللقب بالمركز الثاني برصيد 15 نقطة.
قواسم مشتركة
ويدخل فريقا النصر ودي لاسال اللذان يشكلان قطبي الكرة الطائرة للسيدات في ظل سباق مرير لسنوات طويلة، هذه المباراة برغبة الفوز والتتويج باللقب، والذي يظهر قاسما مشتركا في تحضيرات ونوايا الفريقين، حيث يريد دي لاسال مواصلة الاحتفاظ باللقب الذي توج فيه في 6 مناسبات سابقة، فيما ينشده فريق النصر لأول مرة، بعد أن لامسه بالموسم الماضي، إلا أن فريق دي لاسال عاد من بعيد وأبقى على كأس الدوري في خزائنه.
ولعل من القواسم المشتركة، ان كلا الفريقين يملكان ذخيرة فنية مميزة، حين يضمان في تشكيلاتهما خيرة لاعبات الطائرة المحلية، واللواتي يشكلن عماد المنتخبات الوطنية منذ سنوات طويلة، سواء في منافسات الصالات أو الشاطئية، وكلاهما عزز صفوفه بمحترفة من العيار الثقيل، وستشكلان إضافة فنية نوعية إلى جانب خبرة وتمرس المتألقات اللاعبات المحليات.
ونجح دي لاسال في الإبقاء على محترفته لاعبة منتخب تونس ونادي النسائي قرطاج مروة بوغانمي، والتي شاركته التتويج بالألقاب المحلية لأكثر من موسم، وساهمت بشكل فاعل في استعادة لقب الدوري بالموسم الماضي، فيما يستفيد فريق النصر من لاعبة منتخب الجزائر زهرة بنت سالم، والتي تعاقد معها مبكرا في ضوء مستواها مع منتخب بلادها في الدورة العربية التي اقيمت بالجزائر، وساهمت في تتويج فريق النصر بلقبي السوبر وكأس الأميرة آية
ويبرز قاسم مشترك آخر، في نوايا المديرين الفنيين لدي لاسال فواز زهران، وللنصر علي منكو، من خلال الحوار التكتيكي المشتعل بالأفكار والطروحات تحت الشبكة، حين يبحث زهران عن تأكيد بصمته مع دي لاسال باحتكار لقب الدوري، ورد الاعتبار بفقدان لقبي السوبر وكأس الأميرة آية، وإن كان الفريق انسحب من المشاركة فيهما وفقا لاشكالية ضم التونسية بوغانمي وقتها، إلا انه يواصل فقدان بريق كأسيهما في خزائنه من موسمين، ولا يريد الخروج من مسابقات الموسم النسوي الحالي خالي الوفاض.
وعلى الطرف الآخر، يتقدم المدير الفني للنصر علي منكو، بطموح اللقب الذي أعتبره أهم بطولة في الموسم الحالي، ويريد أيضا تحقيق إنجاز على الصعيد الشخصي، بالتتويج مع النصر بجميع ألقاب الموسم وضم الثلاثية، بعد أن نجح في قيادة الفريق للتتويج بالسوبر وكأس الأميرة آية، وهو حمل لقب الدوري لأول مرة في تاريخ نادي النصر، وهو المدرب المجتهد وصاحب الكفاءة و”الكاريزما” التدريبية القيادية في الطائرة المحلية، سواء على صعيد المنافسات المدرسية أو في نادي النصر.
حسابات حسم اللقب
يغلف السباق على لقب دوري السيدات بين دي لاسال والنصر، حسابات معقدة إلى حد ما للظفر باللقب الأهم في منافسات السيدات، وإن كانت الطريق أسهل من الناحية النقطية للنصر، إلا أنها أكثر صعوبة بالنسبة لفريق دي لاسال، مما يزيد من حدة السباق التنافسي، ويرفع مؤشر الندية بين الفريقين في المباراة الختامية اليوم.
ويتصدر النصر الترتيب برصيد 18 نقطة، حين فاز بجميع مبارياته ذهابا وإيابا قبل هذه المباراة، ويحتاج للفوز بأي نتيجة لحسم اللقب بعد أن تفوق على دي لاسال ذهابا بنتيجة 3-1، بينما يحتاج فريق دي لاسال إلى الفوز بنتيجة 3-0 للتويج مباشرة، أو3-1 للدخول في حسابات كسر التعادل، واجتياز فارق الأشواط في جميع مباريات الفريقين بالدوري، والذي يصب لصالح فريق النصر.
حوار لاهب
يؤكد المدير الفني لفريق النصر علي منكو، أنه يتطلع وفريقه إلى ضم لقب الدوري للخروج بثلاثية الألقاب للموسم الحالي، شارحا :” نعتبر في فريق النصر أن لقب الدوري هو الأهم في مسيرتنا التنافسية، والذي لم يحالفنا الحظ على حمل كأسه منذ دخولنا معترك المنافسات النسوية، لذا جهزت الفريق نفسيا وتكتيكيا وفقا لأهميته بالنسبة لنا، وتقف خلفنا إدارة داعمة بمعنى الكلمة برئاسة يونس العبداللات، ونريد تقديم لقب الدوري هدية عرفان وتقدير لجهودها الدؤوبة، والذي يؤهلنا ايضا للمشاركات العربية والإقليمية في منافسات السيدات”.
بالمقابل، يرى مساعد المدرب في فريق دي لاسال خالد سعيفان، أن فريقه لن يتنازل عن اللقب الذي طبع عليه اسمه منذ سنوات، قائلا :“ يعي فريق دي لاسال أهمية المباراة وقوة وطموح النصر الذي يحترمه، إلا أنه ورغم الحسابات المعقدة لحسم اللقب، أن كأس الدوري ما يزال في الملعب، ويتمتع فريقنا بالجهوزية النفسية والفنية، ويملك لاعبات مميزات قادرات على التعامل بخبرتهن مع هذه المباراة المفصلية في الصراع على لقب الدوري”.
ويبرز في فريق دي لاسال، فرح العطعوط، نانسي عياش، غنى عساف، تالا فحماوي، مروة بوغانمي، وآية شنك، فيما يظهر في تشكيلة النصر كل من رهف حيمور، رند حيمور، رغد حيمور، شهد العواملة، مروة بنت سالم وتمارا الحسنات.
MENAFN30082024000072011014ID1108620501