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دي لاسال والنصر يطلبان لقب دوري طائرة السيدات في حسابات معقدة اليوم

8/30/2024 3:12:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان - يطلب فريقا دي لاسال بطل دوري السيدات والنصر وصيفه بالموسم الماضي، لقب الدوري الممتاز للسيدات للكرة الطائرة اليوم، من خلال المباراة التي تقام عند الساعة الخامسة والنصف في صالة جامعة البتراء الرياضية، برعاية رئيس الجامعة د. رامي عبدالرحيم في المباراة الختامة من الدوري الذي يتصدره النصر برصيد 18 نقطة، ويطارده دي لاسال للاحتفاظ باللقب بالمركز الثاني برصيد 15 نقطة.
قواسم مشتركة
ويدخل فريقا النصر ودي لاسال اللذان يشكلان قطبي الكرة الطائرة للسيدات في ظل سباق مرير لسنوات طويلة، هذه المباراة برغبة الفوز والتتويج باللقب، والذي يظهر قاسما مشتركا في تحضيرات ونوايا الفريقين، حيث يريد دي لاسال مواصلة الاحتفاظ باللقب الذي توج فيه في 6 مناسبات سابقة، فيما ينشده فريق النصر لأول مرة، بعد أن لامسه بالموسم الماضي، إلا أن فريق دي لاسال عاد من بعيد وأبقى على كأس الدوري في خزائنه.
ولعل من القواسم المشتركة، ان كلا الفريقين يملكان ذخيرة فنية مميزة، حين يضمان في تشكيلاتهما خيرة لاعبات الطائرة المحلية، واللواتي يشكلن عماد المنتخبات الوطنية منذ سنوات طويلة، سواء في منافسات الصالات أو الشاطئية، وكلاهما عزز صفوفه بمحترفة من العيار الثقيل، وستشكلان إضافة فنية نوعية إلى جانب خبرة وتمرس المتألقات اللاعبات المحليات.
ونجح دي لاسال في الإبقاء على محترفته لاعبة منتخب تونس ونادي النسائي قرطاج مروة بوغانمي، والتي شاركته التتويج بالألقاب المحلية لأكثر من موسم، وساهمت بشكل فاعل في استعادة لقب الدوري بالموسم الماضي، فيما يستفيد فريق النصر من لاعبة منتخب الجزائر زهرة بنت سالم، والتي تعاقد معها مبكرا في ضوء مستواها مع منتخب بلادها في الدورة العربية التي اقيمت بالجزائر، وساهمت في تتويج فريق النصر بلقبي السوبر وكأس الأميرة آية
ويبرز قاسم مشترك آخر، في نوايا المديرين الفنيين لدي لاسال فواز زهران، وللنصر علي منكو، من خلال الحوار التكتيكي المشتعل بالأفكار والطروحات تحت الشبكة، حين يبحث زهران عن تأكيد بصمته مع دي لاسال باحتكار لقب الدوري، ورد الاعتبار بفقدان لقبي السوبر وكأس الأميرة آية، وإن كان الفريق انسحب من المشاركة فيهما وفقا لاشكالية ضم التونسية بوغانمي وقتها، إلا انه يواصل فقدان بريق كأسيهما في خزائنه من موسمين، ولا يريد الخروج من مسابقات الموسم النسوي الحالي خالي الوفاض.
وعلى الطرف الآخر، يتقدم المدير الفني للنصر علي منكو، بطموح اللقب الذي أعتبره أهم بطولة في الموسم الحالي، ويريد أيضا تحقيق إنجاز على الصعيد الشخصي، بالتتويج مع النصر بجميع ألقاب الموسم وضم الثلاثية، بعد أن نجح في قيادة الفريق للتتويج بالسوبر وكأس الأميرة آية، وهو حمل لقب الدوري لأول مرة في تاريخ نادي النصر، وهو المدرب المجتهد وصاحب الكفاءة و”الكاريزما” التدريبية القيادية في الطائرة المحلية، سواء على صعيد المنافسات المدرسية أو في نادي النصر.
حسابات حسم اللقب
يغلف السباق على لقب دوري السيدات بين دي لاسال والنصر، حسابات معقدة إلى حد ما للظفر باللقب الأهم في منافسات السيدات، وإن كانت الطريق أسهل من الناحية النقطية للنصر، إلا أنها أكثر صعوبة بالنسبة لفريق دي لاسال، مما يزيد من حدة السباق التنافسي، ويرفع مؤشر الندية بين الفريقين في المباراة الختامية اليوم.
ويتصدر النصر الترتيب برصيد 18 نقطة، حين فاز بجميع مبارياته ذهابا وإيابا قبل هذه المباراة، ويحتاج للفوز بأي نتيجة لحسم اللقب بعد أن تفوق على دي لاسال ذهابا بنتيجة 3-1، بينما يحتاج فريق دي لاسال إلى الفوز بنتيجة 3-0 للتويج مباشرة، أو3-1 للدخول في حسابات كسر التعادل، واجتياز فارق الأشواط في جميع مباريات الفريقين بالدوري، والذي يصب لصالح فريق النصر.
حوار لاهب
يؤكد المدير الفني لفريق النصر علي منكو، أنه يتطلع وفريقه إلى ضم لقب الدوري للخروج بثلاثية الألقاب للموسم الحالي، شارحا :” نعتبر في فريق النصر أن لقب الدوري هو الأهم في مسيرتنا التنافسية، والذي لم يحالفنا الحظ على حمل كأسه منذ دخولنا معترك المنافسات النسوية، لذا جهزت الفريق نفسيا وتكتيكيا وفقا لأهميته بالنسبة لنا، وتقف خلفنا إدارة داعمة بمعنى الكلمة برئاسة يونس العبداللات، ونريد تقديم لقب الدوري هدية عرفان وتقدير لجهودها الدؤوبة، والذي يؤهلنا ايضا للمشاركات العربية والإقليمية في منافسات السيدات”.
بالمقابل، يرى مساعد المدرب في فريق دي لاسال خالد سعيفان، أن فريقه لن يتنازل عن اللقب الذي طبع عليه اسمه منذ سنوات، قائلا :“ يعي فريق دي لاسال أهمية المباراة وقوة وطموح النصر الذي يحترمه، إلا أنه ورغم الحسابات المعقدة لحسم اللقب، أن كأس الدوري ما يزال في الملعب، ويتمتع فريقنا بالجهوزية النفسية والفنية، ويملك لاعبات مميزات قادرات على التعامل بخبرتهن مع هذه المباراة المفصلية في الصراع على لقب الدوري”.
ويبرز في فريق دي لاسال، فرح العطعوط، نانسي عياش، غنى عساف، تالا فحماوي، مروة بوغانمي، وآية شنك، فيما يظهر في تشكيلة النصر كل من رهف حيمور، رند حيمور، رغد حيمور، شهد العواملة، مروة بنت سالم وتمارا الحسنات.

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