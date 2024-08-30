الاتحاد يهدف لبلوغ أبطال آسيا عبر بوابة أوديشا الهندي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان - يهدف فريق الاتحاد لبلوغ دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا للسيدات بنسختها الأولى، وذلك عندما يواجه نظيره أوديشا الهندي عند الساعة السابعة مساء اليوم، على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية بالتصفيات.
ويتطلع الاتحاد لحسم الصدارة وخطف البطاقة الوحيدة عن المجموعة للنهائيات، حيث يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن أوديشا، بعد أن فاز ممثل
الكرة الأردنية في مباراته الأولى والوحيدة بخمسة أهداف دون مقابل على ليون سيتي، فيما تغلب أوديشا على المنافس نفسه بأربعة أهداف لهدف.
وقدم الاتحاد حضورا مميزا في ظهوره الأول أمام ليون سيتي واستطاع مدرب الفريق خالد الحربان من وضع بصمته بصورة مميزة، بعد أن سيطر فريقه على مجريات اللقاء طولا وعرضا، ما منح فريقه الثقة قبل المواجهة الحاسمة الليلة.
ويحتاج الاتحاد لنتيجة التعادل من أجل التأهل لدور المجموعات للبطولة، حيث يعول على خبرات المهاجمة الدولية ميساء جبارة، والتي سجلت“سوبر هاتريك” في اللقاء السابق، وأكدت على قدراتها الهجومية المميزة.
ومن المتوقع أن يدفع الحربان في اللقاء بتشكيلة أساسية مكونة من شرين الشلبي، تسنيم اسليم، تقى غازي، حورية عفاق، والعنود غازي، زينة حازم، زينب قندوسي، روزبهان فريج، لين البطوش، ميساء جبارة وبن زيان فاطمة.
وعلى الطرف الآخر، يسعى أوديشا للفوز ولا غيره سواه من أجل التأهل، إذ يعتمد مدرب الفريق كرسبين شيتري في خياراته على كل من شيريا هودا، عريفة زاهير، مريم إبراهيم، نيميتا جورنج، نيشكا باركاش، هاونار لارامباري، كاجول هوبيرت، نيها، جنفير كنكام، ليندا كوم وبياري.
ويحصل الاتحاد على مبلغ مالي يقدر بـ100 ألف دولار في حال بلوغه لمجموعات المسابقة القارية، وهو ما سيعزز من خزينة النادي قبل المشاركة بها بعد شهرين، علما أنه تنتظره 3 مباريات على صعيد دوري المحترفات بعد ضمان التتويج به قبل ختامه للموسم الثاني على التوالي.
وعلى صعيد منفصل، تأهلت 8 فرق بشكل مباشر إلى البطولة، وهي: ووهان جيندحا الصيني، أوراوا ريد دايموندز الياباني، ملبورن سيتي الأسترالي، هيونداي ستيل ريد إينجلز الكوري الجنوبي، كايا إيلويلو الفلبيني، كلية إيجان سكولارز التايلندي، هو تشي منه الفيتنامي، وتايتشونج بلو ويل من الصين تايبيه.
وفي حال تأهل الاتحاد عن المجموعة الثانية بالتصفيات، فإنه سيخوض النهائيات في المجموعة الثالثة مع كل: من أوراوا ريد دايموندز الياباني، هو تشي منه الفيتنامي، وتايتشونج بلو وايل من الصين تايبيه.
ويقام الدور الرئيسي بنظام التجمع وعبر الدوري المجزأ من مرحلة واحدة خلال الفترة من 6 إلى 12 من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، ويتأهل مع نهاية دور المجموعات إلى الدور ربع النهائي أول فريقين في كل مجموعة من المجموعات الثلاث، إلى جانب أفضل فريقين حاصلين على المركز الثالث.
وتلعب منافسات الدور ربع النهائي يومي 22 و23 آذار (مارس) من العام المقبل، علما بأنه ستقام قرعة الأدور الإقصائية قبل انطلاق منافسات الدور ربع النهائي الذي تجري مبارياته من جولة واحدة على أرض الفريق الأعلى تصنيفا.
وتقام مباريات الأدوار النهائية بنظام التجمع، حيث تقام مباراتا الدور قبل النهائي والمباراة النهائية من جولة واحدة، وذلك خلال الفترة من 21 إلى 24 أيار (مايو) 2025، على أن يتم تخصيص جوائز مالية مميزة للأندية المشاركة في البطولة، إذ يحصل بطل النسخة الأولى على جائزة مالية لا تقل عن 1.3 مليون دولار.
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