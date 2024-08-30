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الاتحاد يهدف لبلوغ أبطال آسيا عبر بوابة أوديشا الهندي

8/30/2024 3:12:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان - يهدف فريق الاتحاد لبلوغ دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا للسيدات بنسختها الأولى، وذلك عندما يواجه نظيره أوديشا الهندي عند الساعة السابعة مساء اليوم، على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية بالتصفيات.
ويتطلع الاتحاد لحسم الصدارة وخطف البطاقة الوحيدة عن المجموعة للنهائيات، حيث يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن أوديشا، بعد أن فاز ممثل الكرة الأردنية في مباراته الأولى والوحيدة بخمسة أهداف دون مقابل على ليون سيتي، فيما تغلب أوديشا على المنافس نفسه بأربعة أهداف لهدف.
وقدم الاتحاد حضورا مميزا في ظهوره الأول أمام ليون سيتي واستطاع مدرب الفريق خالد الحربان من وضع بصمته بصورة مميزة، بعد أن سيطر فريقه على مجريات اللقاء طولا وعرضا، ما منح فريقه الثقة قبل المواجهة الحاسمة الليلة.
ويحتاج الاتحاد لنتيجة التعادل من أجل التأهل لدور المجموعات للبطولة، حيث يعول على خبرات المهاجمة الدولية ميساء جبارة، والتي سجلت“سوبر هاتريك” في اللقاء السابق، وأكدت على قدراتها الهجومية المميزة.
ومن المتوقع أن يدفع الحربان في اللقاء بتشكيلة أساسية مكونة من شرين الشلبي، تسنيم اسليم، تقى غازي، حورية عفاق، والعنود غازي، زينة حازم، زينب قندوسي، روزبهان فريج، لين البطوش، ميساء جبارة وبن زيان فاطمة.
وعلى الطرف الآخر، يسعى أوديشا للفوز ولا غيره سواه من أجل التأهل، إذ يعتمد مدرب الفريق كرسبين شيتري في خياراته على كل من شيريا هودا، عريفة زاهير، مريم إبراهيم، نيميتا جورنج، نيشكا باركاش، هاونار لارامباري، كاجول هوبيرت، نيها، جنفير كنكام، ليندا كوم وبياري.
ويحصل الاتحاد على مبلغ مالي يقدر بـ100 ألف دولار في حال بلوغه لمجموعات المسابقة القارية، وهو ما سيعزز من خزينة النادي قبل المشاركة بها بعد شهرين، علما أنه تنتظره 3 مباريات على صعيد دوري المحترفات بعد ضمان التتويج به قبل ختامه للموسم الثاني على التوالي.
وعلى صعيد منفصل، تأهلت 8 فرق بشكل مباشر إلى البطولة، وهي: ووهان جيندحا الصيني، أوراوا ريد دايموندز الياباني، ملبورن سيتي الأسترالي، هيونداي ستيل ريد إينجلز الكوري الجنوبي، كايا إيلويلو الفلبيني، كلية إيجان سكولارز التايلندي، هو تشي منه الفيتنامي، وتايتشونج بلو ويل من الصين تايبيه.
وفي حال تأهل الاتحاد عن المجموعة الثانية بالتصفيات، فإنه سيخوض النهائيات في المجموعة الثالثة مع كل: من أوراوا ريد دايموندز الياباني، هو تشي منه الفيتنامي، وتايتشونج بلو وايل من الصين تايبيه.
ويقام الدور الرئيسي بنظام التجمع وعبر الدوري المجزأ من مرحلة واحدة خلال الفترة من 6 إلى 12 من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، ويتأهل مع نهاية دور المجموعات إلى الدور ربع النهائي أول فريقين في كل مجموعة من المجموعات الثلاث، إلى جانب أفضل فريقين حاصلين على المركز الثالث.
وتلعب منافسات الدور ربع النهائي يومي 22 و23 آذار (مارس) من العام المقبل، علما بأنه ستقام قرعة الأدور الإقصائية قبل انطلاق منافسات الدور ربع النهائي الذي تجري مبارياته من جولة واحدة على أرض الفريق الأعلى تصنيفا.
وتقام مباريات الأدوار النهائية بنظام التجمع، حيث تقام مباراتا الدور قبل النهائي والمباراة النهائية من جولة واحدة، وذلك خلال الفترة من 21 إلى 24 أيار (مايو) 2025، على أن يتم تخصيص جوائز مالية مميزة للأندية المشاركة في البطولة، إذ يحصل بطل النسخة الأولى على جائزة مالية لا تقل عن 1.3 مليون دولار.

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