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ذهبية و3 برونزيات لمنتخب الشباب ببطولة العالم للكيك بوكسينج

8/30/2024 3:12:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - أنهى المنتخب الوطني لرياضة“الكيك بوكسنج” أمس مشاركته في بطولة العالم للشباب في العاصمة المجرية بودابست، والتي شهدت مشاركة واسعة من لاعبين يمثلون 69 دولة.
واستطاع المنتخب الوطني في الحصول على ميدالية ذهبية و3 ميداليات برونزية، تحت قيادة المدرب عيسى أبو نصار ومساعده عدي أبو حصوة.
‎ومثل المنتخب الوطني في البطولة 10 لاعبين بأسلوب“فل كونتاكت”، حيث ضم منتخب تحت 16 عاما، 5 لاعبين وهم: معتز عرباسي (وزن تحت 42 كغم)، معاذ أبو عيدة (وزن تحت 48 كغم)، هاشم قرشاي (وزن تحت 51 كغم)، سامي الأخرس (وزن تحت 57 كغم)، وزيد الدبج (وزن تحت 60 كغم).
ويضم منتخب تحت 18 عاما، 5 لاعبين أيضا، وهم: عدي دعبس (وزن تحت 51 كغم)، زيد الشاويش (وزن تحت 57 كغم)، رائد عباس (وزن تحت 63 كغم)، موسى أبو ساكوت (وزن تحت 81 كغم)، وعبيدة بصبوص في وزن تحت 57 كغم بأسلوب k1.
وجاءت الميدالية الذهبية عبر معتز عرباسي بعد فوزه في اللقاء النهائي على الأوزبكي جاهونجير ساجدولييف، فيما جاءت الميداليات البرونزية عبر معاذ أبو عيدة، سامي الأخرس وعدي دعبس.
ودخل عرباسي التاريخ وأصبح ثاني بطل لاعب محلي يحرز ذهبية في بطولة العالم لرياضة الكيك بوكسينج، حيث أحرز مدربه الحالي واللاعب السابق عدي أبو حصوة في العام 2017 الميدالية الذهبية في بطولة العالم للرجال في المدينة نفسها.
وأكد نصار في معرض رده على استفسارات“الغد”، أن المشاركة الأردنية جاءت ناجحة في البطولة، وأن اللاعبين نجحوا في وضع المنتخب الوطني بين أبرز الدول العربية والآسيوية المشاركة بجلب 4 ميداليات ملونة من أصل 10 لاعبين مشاركين.
وبين نصار أن عدد من لاعبي المنتخب الوطني تعرضوا للظلم وتحديدا اللاعبين الواصلين للمربع الذهبي، موضحا بأن اللاعب سامي الأخرس تم تخسيره بطريقة غير شرعية، حيث تم الاتفاق من قبل حكم الطاولة لتخسيره، وهو ما جعل اللجنة المنظمة لاستبعاده لاحقا.
لحظة فوز لاعب المنتخب الوطني معتز عرباسي في نهائي بطولة العالم للشباب للكيك بوكسينج - (من المصدر)

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