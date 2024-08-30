ذهبية و3 برونزيات لمنتخب الشباب ببطولة العالم للكيك بوكسينج

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - أنهى المنتخب الوطني لرياضة“الكيك بوكسنج” أمس مشاركته في بطولة العالم للشباب في العاصمة المجرية بودابست، والتي شهدت مشاركة واسعة من لاعبين يمثلون 69 دولة.
واستطاع المنتخب الوطني في الحصول على ميدالية ذهبية و3 ميداليات برونزية، تحت قيادة المدرب عيسى أبو نصار ومساعده عدي أبو حصوة.
ومثل المنتخب الوطني في البطولة 10 لاعبين بأسلوب“فل كونتاكت”، حيث ضم منتخب
تحت 16 عاما، 5 لاعبين وهم: معتز عرباسي (وزن تحت 42 كغم)، معاذ أبو عيدة (وزن تحت 48 كغم)، هاشم قرشاي (وزن تحت 51 كغم)، سامي الأخرس (وزن تحت 57 كغم)، وزيد الدبج (وزن تحت 60 كغم).
ويضم منتخب تحت 18 عاما، 5 لاعبين أيضا، وهم: عدي دعبس (وزن تحت 51 كغم)، زيد الشاويش (وزن تحت 57 كغم)، رائد عباس (وزن تحت 63 كغم)، موسى أبو ساكوت (وزن تحت 81 كغم)، وعبيدة بصبوص في وزن تحت 57 كغم بأسلوب k1.
وجاءت الميدالية الذهبية عبر معتز عرباسي بعد فوزه في اللقاء النهائي على الأوزبكي جاهونجير ساجدولييف، فيما جاءت الميداليات البرونزية عبر معاذ أبو عيدة، سامي الأخرس وعدي دعبس.
ودخل عرباسي التاريخ وأصبح ثاني بطل لاعب محلي يحرز ذهبية في بطولة العالم لرياضة الكيك بوكسينج، حيث أحرز مدربه الحالي واللاعب السابق عدي أبو حصوة في العام 2017 الميدالية الذهبية في بطولة العالم للرجال في المدينة نفسها.
وأكد نصار في معرض رده على استفسارات“الغد”، أن المشاركة الأردنية جاءت ناجحة في البطولة، وأن اللاعبين نجحوا في وضع المنتخب الوطني بين أبرز الدول العربية والآسيوية المشاركة بجلب 4 ميداليات ملونة من أصل 10 لاعبين مشاركين.
وبين نصار أن عدد من لاعبي المنتخب الوطني تعرضوا للظلم وتحديدا اللاعبين الواصلين للمربع الذهبي، موضحا بأن اللاعب سامي الأخرس تم تخسيره بطريقة غير شرعية، حيث تم الاتفاق من قبل حكم الطاولة لتخسيره، وهو ما جعل اللجنة المنظمة لاستبعاده لاحقا.
لحظة فوز لاعب المنتخب الوطني معتز عرباسي في نهائي بطولة العالم للشباب للكيك بوكسينج - (من المصدر)
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