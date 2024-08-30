سلامي يعلن قائمة النشامى لمباراتي الكويت وفلسطين ويحدد أولوياته

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان-الغد - أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم
جمال سلامي، عن قائمة المنتخب الوطني لمباراتي الكويت وفلسطين ضمن منافسات الجولتين الأولى والثانية من المجموعة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس العالم عن قارة آسيا.
وضمت القائمة 26 لاعبا، وهم: يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، عبد الله الفاخوري، إحسان حداد، يوسف أبو الجزر، محمد أبو حشيش، مهند أبو طه، عبد الله نصيب“ديارا”، سعد الروسان، يزن العرب، محمد أبو النادي، سالم العجالين، حسام أبو ذهب، إبراهيم سعادة، نور الدين الروابدة، نزار الرشدان، رجائي عايد، محمود شوكت، يوسف أبو جلبوش، محمود مرضي، محمد أبو زريق“شرارة”، علي علوان، موسى التعمري، عبدالله العطار، رزق بني هاني، ويزن النعيمات.
وشهدت القائمة استبعاد 8 لاعبين ممن شاركوا في المعسكر الداخلي الذي تخلله مواجهتين مع المنتخب الكوري الشمالي، إذ انتهت المواجهة الأولى بالتعادل بدون أهداف، فيما فاز المنتخب الوطني في الثانية بهدفين لهدف سجلهما علي علوان.
واستبعد سلامي كل من عارف الحاج، إبراهيم صبرة، علي العزايزة، وسيم ريالات، حجازي ماهر، علي حجبي، فراس شلباية وخالد زكريا.
ويفتتح المنتخب الوطني مشواره بالدور الثالث والحاسم من تصفيات كأس العالم 2026، بمواجهة الكويت عند التاسعة مساء الخميس المقبل على ستاد عمان الدولي، قبل أن يواجه نظيره الفلسطيني عند الخامسة مساء الثلاثاء في العاشر من الشهر المقبل في ماليزيا.
وعلى صعيد متصل، أكد سلامي أن أولوياته المستقبلية تتمثل في إيجاد البدلاء المناسبين في رحلة“النشامى” بتصفيات كأس العالم 2026.
وبين سلامي في حديثه لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم“فيفا”، قبل مواجهتي المنتخب الوطني أمام الكويت وفلسطين في التصفيات المونديالية، أن التصفيات ستستمر لفترة طويلة، ويتعين على الجهاز الفني مواجهة تحديات تتمثل بإيقافات وإصابات وغيرها، وأن المعسكر الذي أقيم الشهر الماضي في تركيا قدم له بعض اللمحات حول هذا الأمر.
وأضاف:“لم يعد هناك فرق صغيرة، أي فريق يمكن أن يشكل تهديدا، ويظهر التصنيف أن كوريا الجنوبية والعراق هما الفريقان الأكثر احتمالا لتحقيق أداء جيد في دور المجموعات، ولا ننسى فلسطين، التي قد تكون الحصان الأسود في التصفيات، وأنا واثق من أننا سندير طريقنا بشكل جيد، لأن لدينا لاعبين موهوبين في فريقنا يتطلعون لمواصلة الزخم بعد نهائي كأس آسيا”.
ولفت سلامي 53 عاما، إلى أن قبول مهمته مع المنتخب الوطني جاءت بعد متابعته للمنتخب مع مواطنه المدرب الحسين عموتة، وعرض اتحاد الكرة عليه الفكرة، موضحا بأن لقائه برئيس الاتحاد الأمير علي بن الحسين كان حاسما لقرار قبول المهمة، والتوقيع على عقد يمتد لثلاثة مواسم، مع ذكره بأن مشروع الاتحاد طموح.
وأشار مدرب“النشامى” إلى أن الوقت الذي يمتلكه مدربي المنتخبات الوطنية تعد قصيرة لتجمع الفرق لأسبوع أو أسبوعين فقط، نظرا إلى متطلبات السفر والحالة البدنية عند الوصول للمعسكر التدريبي، وأنه يعمل عن كثب بالفترة لتطبيق أسلوب اللعب.
وتابع:“قابلت اللاعبين لأول مرة بعد قرعة الدور الثالث من تصفيات كأس العالم، وكان اللقاء ممتازا، واستمعوا جيدا لما قلته، ونحن جميعا مستعدون للبدء في الجولة المقبلة من التصفيات، لدينا نفس الهدف، مما سهل عليّ التأقلم مع المنتخب”.
وأوضح سلامي أن بطولة كأس آسيا التي أقيمت في قطر في بداية العام الحالي شهدت نجاحا كبيرا لكرة القدم الأردنية، وأن المنتخب الوطني قدم أداء مبهرا، مشيدا بجهد عموتة وقراره بتغيير النهج التكتيكي، حيث اعتمد على ثلاثي هجومي مميز في المراحل الانتقالية والهجمات المرتدة.
وزاد:“لقد كانت القدرة على العمل عن كثب مع القيادة والدعم الهائل من الجماهير عوامل رئيسية في منح الأردن العزيمة التي احتاجها لتحقيق هذا الانجاز الاستثنائي، متجاوزا التوقعات للوصول إلى النهائي، وقد نجحوا في إقصاء اثنين من المنتخبات الثقيلة العراق وكوريا الجنوبية، في مراحل خروج المغلوب من البطولة”.
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