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سلامي يعلن قائمة النشامى لمباراتي الكويت وفلسطين ويحدد أولوياته

8/30/2024 3:12:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان-الغد - أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم جمال سلامي، عن قائمة المنتخب الوطني لمباراتي الكويت وفلسطين ضمن منافسات الجولتين الأولى والثانية من المجموعة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس العالم عن قارة آسيا.
وضمت القائمة 26 لاعبا، وهم: يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، عبد الله الفاخوري، إحسان حداد، يوسف أبو الجزر، محمد أبو حشيش، مهند أبو طه، عبد الله نصيب“ديارا”، سعد الروسان، يزن العرب، محمد أبو النادي، سالم العجالين، حسام أبو ذهب، إبراهيم سعادة، نور الدين الروابدة، نزار الرشدان، رجائي عايد، محمود شوكت، يوسف أبو جلبوش، محمود مرضي، محمد أبو زريق“شرارة”، علي علوان، موسى التعمري، عبدالله العطار، رزق بني هاني، ويزن النعيمات.
وشهدت القائمة استبعاد 8 لاعبين ممن شاركوا في المعسكر الداخلي الذي تخلله مواجهتين مع المنتخب الكوري الشمالي، إذ انتهت المواجهة الأولى بالتعادل بدون أهداف، فيما فاز المنتخب الوطني في الثانية بهدفين لهدف سجلهما علي علوان.
واستبعد سلامي كل من عارف الحاج، إبراهيم صبرة، علي العزايزة، وسيم ريالات، حجازي ماهر، علي حجبي، فراس شلباية وخالد زكريا.
‎ويفتتح المنتخب الوطني مشواره بالدور الثالث والحاسم من تصفيات كأس العالم 2026، بمواجهة الكويت عند التاسعة مساء الخميس المقبل على ستاد عمان الدولي، قبل أن يواجه نظيره الفلسطيني عند الخامسة مساء الثلاثاء في العاشر من الشهر المقبل في ماليزيا.
وعلى صعيد متصل، أكد سلامي أن أولوياته المستقبلية تتمثل في إيجاد البدلاء المناسبين في رحلة“النشامى” بتصفيات كأس العالم 2026.
وبين سلامي في حديثه لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم“فيفا”، قبل مواجهتي المنتخب الوطني أمام الكويت وفلسطين في التصفيات المونديالية، أن التصفيات ستستمر لفترة طويلة، ويتعين على الجهاز الفني مواجهة تحديات تتمثل بإيقافات وإصابات وغيرها، وأن المعسكر الذي أقيم الشهر الماضي في تركيا قدم له بعض اللمحات حول هذا الأمر.
وأضاف:“لم يعد هناك فرق صغيرة، أي فريق يمكن أن يشكل تهديدا، ويظهر التصنيف أن كوريا الجنوبية والعراق هما الفريقان الأكثر احتمالا لتحقيق أداء جيد في دور المجموعات، ولا ننسى فلسطين، التي قد تكون الحصان الأسود في التصفيات، وأنا واثق من أننا سندير طريقنا بشكل جيد، لأن لدينا لاعبين موهوبين في فريقنا يتطلعون لمواصلة الزخم بعد نهائي كأس آسيا”.
ولفت سلامي 53 عاما، إلى أن قبول مهمته مع المنتخب الوطني جاءت بعد متابعته للمنتخب مع مواطنه المدرب الحسين عموتة، وعرض اتحاد الكرة عليه الفكرة، موضحا بأن لقائه برئيس الاتحاد الأمير علي بن الحسين كان حاسما لقرار قبول المهمة، والتوقيع على عقد يمتد لثلاثة مواسم، مع ذكره بأن مشروع الاتحاد طموح.
وأشار مدرب“النشامى” إلى أن الوقت الذي يمتلكه مدربي المنتخبات الوطنية تعد قصيرة لتجمع الفرق لأسبوع أو أسبوعين فقط، نظرا إلى متطلبات السفر والحالة البدنية عند الوصول للمعسكر التدريبي، وأنه يعمل عن كثب بالفترة لتطبيق أسلوب اللعب.
وتابع:“قابلت اللاعبين لأول مرة بعد قرعة الدور الثالث من تصفيات كأس العالم، وكان اللقاء ممتازا، واستمعوا جيدا لما قلته، ونحن جميعا مستعدون للبدء في الجولة المقبلة من التصفيات، لدينا نفس الهدف، مما سهل عليّ التأقلم مع المنتخب”.
وأوضح سلامي أن بطولة كأس آسيا التي أقيمت في قطر في بداية العام الحالي شهدت نجاحا كبيرا لكرة القدم الأردنية، وأن المنتخب الوطني قدم أداء مبهرا، مشيدا بجهد عموتة وقراره بتغيير النهج التكتيكي، حيث اعتمد على ثلاثي هجومي مميز في المراحل الانتقالية والهجمات المرتدة.
وزاد:“لقد كانت القدرة على العمل عن كثب مع القيادة والدعم الهائل من الجماهير عوامل رئيسية في منح الأردن العزيمة التي احتاجها لتحقيق هذا الانجاز الاستثنائي، متجاوزا التوقعات للوصول إلى النهائي، وقد نجحوا في إقصاء اثنين من المنتخبات الثقيلة العراق وكوريا الجنوبية، في مراحل خروج المغلوب من البطولة”.

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