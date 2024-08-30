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18 ميدالية ملونة للأردن في افتتاح بطولة غرب آسيا للمبارزة

8/30/2024 3:12:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - حصد لاعبو ولاعبات المنتخبات الوطنية، 18 ميدالية ملونة، في افتتاح بطولة غرب آسيا للمبارزة للفئات العمرية، التي انطلقت اليوم الجمعة في صالة اللجنة البارالمبية الأردنية، وسط مشاركة أكثر من 450 لاعبا ولاعبة يمثلون منتخبات دول (الأردن، العراق، الكويت، السعودية، سلطنة عمان، لبنان، فلسطين الإمارات) يتنافسون بكل قوة في الأسلحة الثلاثة الفلوريه والسابر والإيبيه.
ونال لاعبو 4 ميداليات ذهبية جاءت عن طريق اليسا الصلاحات (سلاح والإيبيه 13 سنة)، وجود اسبيناتي (سلاح الساير 13 سنة)، وجولي أبو عاصي (سلاح الساير 11 سنة)، وسلمى الأسعد (سلاح والإيبيه 11 سنة).
وفاز بالميداليات الفضية وعددها 6 كلا من تاليا خرفان (سلاح الإيبيه 13 سنة)، وغيد النجار (سلاح الساير 13 سنة)، وزين الدين عابدين (سلاح الإيبيه 11 سنة)، وقيس الخطيب (سلاح الساير 13 سنة)،، وأوس البلوي (سلاح الساير 11 سنة)،، وليان السوقي (سلاح الساير 11 سنة).
الميداليات البرونزية وعددها 8 جاءت بواسطة، شهد خليفات (سلاح الإيبيه 13 سنة)، وجودي الخطاطبة (سلاح الساير 13 سنة)، وجولي أبو عاصي (سلاح الساير 13 سنة)، وعبدالرحمن الصلاحات (سلاح الإيبيه 11 سنة)، وقيس الخطيب (سلاح الساير 11 سنة)، وجود اسبيناتي (سلاح الساير 11 سنة)، ورانيا العجعج (سلاح الساير 11 سنة)، وروجينا أبو كويك (سلاح الإيبيه 11 سنة).
وحضر لقاءات البطولة رئيس اتحاد غرب آسيا العراقي زياد حسن، ورئيس الاتحاد الأردني الدكتور خالد العطيات، ورؤساء الوفود المشاركة، وجمهور كبير تفاعل مع اللقاءات.

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