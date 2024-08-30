18 ميدالية ملونة للأردن في افتتاح بطولة غرب آسيا للمبارزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - حصد لاعبو ولاعبات المنتخبات الوطنية، 18 ميدالية ملونة، في افتتاح بطولة غرب آسيا للمبارزة للفئات العمرية، التي انطلقت اليوم الجمعة في صالة اللجنة البارالمبية الأردنية، وسط مشاركة أكثر من 450 لاعبا ولاعبة يمثلون منتخبات دول (الأردن، العراق، الكويت، السعودية، سلطنة عمان، لبنان، فلسطين الإمارات) يتنافسون بكل قوة في الأسلحة الثلاثة الفلوريه والسابر والإيبيه.
ونال لاعبو 4 ميداليات ذهبية جاءت عن طريق اليسا الصلاحات (سلاح والإيبيه 13 سنة)، وجود اسبيناتي (سلاح الساير 13 سنة)، وجولي أبو عاصي (سلاح الساير 11 سنة)، وسلمى الأسعد (سلاح والإيبيه 11 سنة).
وفاز بالميداليات الفضية وعددها 6 كلا من تاليا خرفان (سلاح الإيبيه 13 سنة)، وغيد النجار (سلاح الساير 13 سنة)، وزين الدين عابدين (سلاح الإيبيه 11 سنة)، وقيس الخطيب (سلاح الساير 13 سنة)،، وأوس البلوي (سلاح الساير 11 سنة)،، وليان السوقي (سلاح الساير 11 سنة).
الميداليات البرونزية وعددها 8 جاءت بواسطة، شهد خليفات (سلاح الإيبيه 13 سنة)، وجودي الخطاطبة (سلاح الساير 13 سنة)، وجولي أبو عاصي (سلاح الساير 13 سنة)، وعبدالرحمن الصلاحات (سلاح الإيبيه 11 سنة)، وقيس الخطيب (سلاح الساير 11 سنة)، وجود اسبيناتي (سلاح الساير 11 سنة)، ورانيا العجعج (سلاح الساير 11 سنة)، وروجينا أبو كويك (سلاح الإيبيه 11 سنة).
وحضر لقاءات البطولة رئيس اتحاد غرب آسيا العراقي زياد حسن، ورئيس الاتحاد الأردني الدكتور خالد العطيات، ورؤساء الوفود المشاركة، وجمهور كبير تفاعل مع اللقاءات.
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