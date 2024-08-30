Friday, 30 August 2024 11:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بقعة غريبة على شكل قلب تظهر على سطح الشمس

8/30/2024 3:12:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال العالم الروسي سيرغي بوغاتشوف مدير مختبر علم الفلك الشمسي بمعهد بحوث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، إن بقعة غريبة على شكل قلب تشكلت على سطح الشمس.


ووفقا لبوغاتشوف، جميع أشكال البقع لا تدوم على الشمس، لذلك ليس مستبعدا أن تختفي هذه البقعة سريعا، لأن البقع تظهر على الشمس بنتيجة تأثير مجالات مغناطيسية قوية وهذه التأثيرات غير مستقرة على الشمس.


وأشار العالم، إلى أنه منذ ظهور هذه البقعة لم يحصل أي توهج على الشمس.


ولفت إلى أنه إذا حاولنا تشبيه الشمس بجسم الإنسان فإن قلب الشمس هو نواتها الساخنة جدا، حيث تجري التفاعلات النووية وتتولد الحرارة والضوء التي بعد فترة تصل إلى الأرض أيضا. يبلغ قطر النواة حوالي ربع قطر الشمس. (نوفوستي)

MENAFN30082024000072011014ID1108620496

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث