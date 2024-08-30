بقعة غريبة على شكل قلب تظهر على سطح الشمس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال العالم الروسي سيرغي بوغاتشوف مدير مختبر علم الفلك الشمسي بمعهد بحوث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، إن بقعة غريبة على شكل قلب تشكلت على سطح الشمس.
ووفقا لبوغاتشوف، جميع أشكال البقع لا تدوم على الشمس، لذلك ليس مستبعدا أن تختفي هذه البقعة سريعا، لأن البقع تظهر على الشمس بنتيجة تأثير مجالات مغناطيسية قوية وهذه التأثيرات غير مستقرة على الشمس.
وأشار العالم، إلى أنه منذ ظهور هذه البقعة لم يحصل أي توهج على الشمس.
ولفت إلى أنه إذا حاولنا تشبيه الشمس بجسم الإنسان فإن قلب الشمس هو نواتها الساخنة جدا، حيث تجري التفاعلات النووية وتتولد الحرارة والضوء التي بعد فترة تصل إلى الأرض أيضا. يبلغ قطر النواة حوالي ربع قطر الشمس. (نوفوستي)
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