بقعة غريبة على شكل قلب تظهر على سطح الشمس



ووفقا لبوغاتشوف، جميع أشكال البقع لا تدوم على الشمس، لذلك ليس مستبعدا أن تختفي هذه البقعة سريعا، لأن البقع تظهر على الشمس بنتيجة تأثير مجالات مغناطيسية قوية وهذه التأثيرات غير مستقرة على الشمس.



وأشار العالم، إلى أنه منذ ظهور هذه البقعة لم يحصل أي توهج على الشمس.



ولفت إلى أنه إذا حاولنا تشبيه الشمس بجسم الإنسان فإن قلب الشمس هو نواتها الساخنة جدا، حيث تجري التفاعلات النووية وتتولد الحرارة والضوء التي بعد فترة تصل إلى الأرض أيضا. يبلغ قطر النواة حوالي ربع قطر الشمس. (نوفوستي)