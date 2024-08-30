هذا ما يحدث للجسم إذا أفرطم في تناول الكركم!



يُعرف الكركم بخصائصه الطبية واستخدامه في الطهي، وقد اشتهر بفوائده المختلفة ضد الالتهابات والحفاظ على الكوليسترول وصحة القلب. ومع ذلك لا يمكن الإفراط في تناوله حيث يمكن أن يسبب آثارًا جانبية عند تناوله بشكل مفرط

على الرغم من أن تناول الكركم بشكله الطبيعي يعزز الصحة، إلا أن تناوله بكثرة يمكن أن يسبب اضطراب المعدة والغثيان والدوخة. خاصة، إذا كنتم تتناولون كبسولات أو مكملات الكركم بكميات كبيرة، فقد يكون ذلك ضارًا بصحتكم. قال خبير التغذية الدكتور روبالي دوتا“أنصح بتناول الكركم بشكله الطبيعي بكميات معتدلة للحصول على فوائده الصحية”. ووفقا للخبير، فإن المعدل الآمن هو 10 غرام / يوم.

ماذا يمكن أن يفعل الكركم الزائد بالجسم، بحسب خبيرة التغذية؟

آلام في المعدة: يمكن أن يؤدي تناول الكركم بشكل مفرط إلى“تدفئة” الجسم وحتى التسبب في التهاب في المعدة، مع آلام وتشنجات في البطن.



خطر الإصابة بحصوات الكلى: يحتوي هذا الجذر على الأوكزالات التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى. ترتبط هذه الأوكزالات بالكالسيوم لتكوين أكسالات الكالسيوم غير القابلة للذوبان، وهو السبب الرئيسي لحصوات الكلى.



الغثيان والإسهال: الكركمين، وهو مركب نشط موجود في الكركم، يميل إلى اضطراب الجهاز الهضمي، مما يسبب الإسهال والغثيان مع الإفراط في تناوله.



رد الفعل التحسسي: قد تكون لديكم حساسية تجاه بعض المركبات الموجودة في الكركم، والتي يمكن أن تسبب طفح جلدي وحتى ضيق في التنفس. يمكن أن تحدث تفاعلات الحساسية من خلال الابتلاع وملامسة الجلد.



نقص الحديد: الاستهلاك المفرط للكركم يمكن أن يمنع امتصاص الحديد. لذلك، يجب على الأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد أن يحرصوا على عدم إضافة الكثير من الكركم إلى وجباتهم اليومية. الاعتدال هو شعارنا.

من لا يستطيع تناول الكركم؟

يجب على الأشخاص الذين لديهم قرحة في المعدة أو لديهم تاريخ عائلي لهذه المشكلة تجنب تناول هذا الجذر. يجب على الأشخاص الذين يعانون من حصوات الكلى أو انسداد القناة الصفراوية بسبب هذه المشكلة الصحية تجنبه أيضًا. الأشخاص الذين يتناولون أدوية مضادة للتخثر تشملهم القائمةأيضًا. تشير الدراسات إلى أنه غني بالأكسالات، وهي عناصر ترتبط بالكالسيوم، ويمكن أن يؤثر الكركم على تخثر الدم. وأخيراً يجب على النساء الحوامل أيضًا استشارة الطبيب قبل تناول هذا المكون. وذلك لأنه لا يزال هناك نقص في الأبحاث حول التأثيرات الحقيقية لمكملات الكركم على النساء الحوامل.