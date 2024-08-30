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مندوبا عن الملك وولي العهد..العيسوي يقدم واجب لعشيرتي الطويقات وحتر

8/30/2024 3:12:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الجمعة، واجب العزاء إلى قبيلة بني عباد/عشيرة الطويقات ، بوفاة المقدم صدام عبدالكريم الطويقات، وإلى عشيرة حتر، بوفاة اللواء المتقاعد إلياس زواد حتر.


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء الفقيدين، في محافظة البلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدين، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته.


كما قدم واجب العزاء إمام الحضرةا لهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.

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