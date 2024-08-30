الدفاع المدني يتعامل مع 318 حريقًا خلال الأسبوع الماضي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن فرق الإطفاء المتخصصة في مديرية الدفاع المدني تعاملت خلال الأسبوع الماضي مع 318 حريقا مختلفا في محافظات المملكة، والتي نتج عنها أضرار بالممتلكات وعدد من الإصابات.
وأضاف، أن فرق الإطفاء بذلت جهودا مضنية في عمليات إخماد الحرائق والسيطرة عليها، وكانت سرعة الاستجابة والوصول بوقت قياسي لعدد من الحرائق، الدور الكبير في عمليات إخماد الحرائق في مراحلها الأولية، وحصرها ومنع امتدادها، وإنقاذ الأرواح والممتلكات.
وأضاف الناطق الإعلامي، أن فرق الإطفاء في مديرية دفاع مدني وسط عمان تمكنت اليوم من السيطرة على حريق شب في مستودع للألبسة في طابق لعمارة سكنية في منطقه المصدار، ونتج عن الحريق إصابة شخص بضيق في التنفس في حين عملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق والسيطرة عليه، بينما تولت فرق الإسعاف تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب ونقله الى مستشفى البشير الحكومي لتلقي العلاج اللازم.
وفي محافظة إربد، تمكنت فرق الإطفاء في مديرية دفاع مدني شرق إربد من إخماد حريق شب في ساحة خارجية تابعة لإحدى الشركات تحتوي على مواد بلاستيكية وأنابيب تقدر مساحته بـ(5000م) في منطقة راحوب، حيث عملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق والسيطرة عليه دون وقوع أية إصابات بالأرواح، وتم فتح تحقيق لمعرفه سبب الحريق.
وتهيب مديرية الأمن العام بالمواطنين ضرورة اتباع الارشادات الصادرة عنها للحد من حدوث الحرائق وذلك بانتهاج السلوك الوقائي السليم، وتوفر متطلبات الوقاية اللازمة كالطفايات اليدوية، وعمل صيانة دورية للأسلاك الكهربائية، واستخدام الطرق الصحيحة للتخزين بعيدا عن تكديس البضائع، داعية إلى الاتصال برقم الطوارئ الموحد (911) عند الحاجة لذلك.
--(بترا)
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