الدفاع المدني يتعامل مع 318 حريقًا خلال الأسبوع الماضي

MENAFN - Alghad Newspaper) قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن فرق الإطفاء المتخصصة في مديرية الدفاع المدني تعاملت خلال الأسبوع الماضي مع 318 حريقا مختلفا في محافظات المملكة، والتي نتج عنها أضرار بالممتلكات وعدد من الإصابات.



وأضاف، أن فرق الإطفاء بذلت جهودا مضنية في عمليات إخماد الحرائق والسيطرة عليها، وكانت سرعة الاستجابة والوصول بوقت قياسي لعدد من الحرائق، الدور الكبير في عمليات إخماد الحرائق في مراحلها الأولية، وحصرها ومنع امتدادها، وإنقاذ الأرواح والممتلكات.

وأضاف الناطق الإعلامي، أن فرق الإطفاء في مديرية دفاع مدني وسط عمان تمكنت اليوم من السيطرة على حريق شب في مستودع للألبسة في طابق لعمارة سكنية في منطقه المصدار، ونتج عن الحريق إصابة شخص بضيق في التنفس في حين عملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق والسيطرة عليه، بينما تولت فرق الإسعاف تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب ونقله الى مستشفى البشير الحكومي لتلقي العلاج اللازم.

وفي محافظة إربد، تمكنت فرق الإطفاء في مديرية دفاع مدني شرق إربد من إخماد حريق شب في ساحة خارجية تابعة لإحدى الشركات تحتوي على مواد بلاستيكية وأنابيب تقدر مساحته بـ(5000م) في منطقة راحوب، حيث عملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق والسيطرة عليه دون وقوع أية إصابات بالأرواح، وتم فتح تحقيق لمعرفه سبب الحريق.

وتهيب مديرية الأمن العام بالمواطنين ضرورة اتباع الارشادات الصادرة عنها للحد من حدوث الحرائق وذلك بانتهاج السلوك الوقائي السليم، وتوفر متطلبات الوقاية اللازمة كالطفايات اليدوية، وعمل صيانة دورية للأسلاك الكهربائية، واستخدام الطرق الصحيحة للتخزين بعيدا عن تكديس البضائع، داعية إلى الاتصال برقم الطوارئ الموحد (911) عند الحاجة لذلك.

--(بترا)