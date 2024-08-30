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الصفدي يهنئ وزير الخارجية الإيراني الجديد عراقجي بتوليه مسؤولياته

8/30/2024 3:12:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي، هنأه خلاله بتوليه مسؤولياته الجديدة.

وبحث الوزيران خلال الاتصال الأوضاع الإقليمية، وخصوصاً الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، والتصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية المحتلة وفي المنطقة.

وشدد الصفدي على أن وقف العدوان الإسرائيلي على غزة هو الخطوة الأولى نحو خفض التصعيد الخطير في المنطقة، وحمايتها من الانزلاق نحو حرب إقليمية شاملة.

كما بحث الوزيران عدداً من القضايا الثنائية، وأكدا أهمية الاستمرار في حوار صريح شفاف لمعالجة جميع القضايا العالقة، وتطوير علاقات مبنية على التعاون والاحترام المتبادل.

وتابع الوزيران خلال الاتصال المحادثات التي كان أجراها الصفدي مع القائم بأعمال وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، علي باقري كني، في طهران بتاريخ ٤ آب ٢٠٢٤.

واتفق الوزيران على اللقاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر القادم.

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