الأمن العام يشيع جثمان الوكيل أبو عسكر بمحافظة اربد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
شيعت مديرية الأمن العام، وبمشاركة آلاف من اهله وزملاءه والمواطنين، بعد صلاة المغرب اليوم، الوكيل محمد توفيق علي أبو عسكر، إلى مثواه الأخير في بلدة الطيبة بمحافظة اربد، والذي ارتقى إلى جوار ربه، بعد تعرضه لحادث دهس متعمد، أثناء تأديته للواجب، في محافظة اربد.
ووري الثرى في المقبرة الغربية في لواء الطبية بعد الصلاة عليه في مسجد البلدة.
وشارك في تشييع جثمان أبو عسكر، عدد كبير من ضباط ومرتبات الأمن العام، وجموع غفيرة من أبناء الوطن كافة.--(بترا)
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