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الأمن العام يشيع جثمان الوكيل أبو عسكر بمحافظة اربد

8/30/2024 3:12:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) شيعت مديرية الأمن العام، وبمشاركة آلاف من اهله وزملاءه والمواطنين، بعد صلاة المغرب اليوم، الوكيل محمد توفيق علي أبو عسكر، إلى مثواه الأخير في بلدة الطيبة بمحافظة اربد، والذي ارتقى إلى جوار ربه، بعد تعرضه لحادث دهس متعمد، أثناء تأديته للواجب، في محافظة اربد.
ووري الثرى في المقبرة الغربية في لواء الطبية بعد الصلاة عليه في مسجد البلدة.
وشارك في تشييع جثمان أبو عسكر، عدد كبير من ضباط ومرتبات الأمن العام، وجموع غفيرة من أبناء الوطن كافة.--(بترا)

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