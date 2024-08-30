كيف يمكن إدماج قضايا التغير المناخي في إستراتيجيات الشباب؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
فرح عطيات
عمان- يلعب الشباب دوراً في الحث العالمي من أجل البيئة ومكافحة التغييرات المناخية، والعمل من أجل السلام والمناخ في مجتمعاتهم.
ورغم أن تغير المناخ نادراً ما يكون السبب الرئيسي للصراع، إلا أن نصوص الإستراتيجيات العربية للشباب والسلام والأمن التي أطلقت أول من أمس، حذرت من أنه "يمكن أن يعيق بناء السلام لكونه يمثل عاملاً مضاعفاً للمخاطر".
وتمثل الإستراتيجية التي أطلقت تحت رعاية ولي العهد
الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، خلال المنتدى الدولي رفيع المستوى حول الشباب والسلام والأمن، خريطة طريق لتحقيق الأمن المناخي وحماية أجيال المستقبل من المخاطر المناخية المستقبلية.
وفي هذا الصدد، أكد الخبير في السياسات البيئية عمر الشوشان "أن ولي العهد، ومنذ توليه مسؤولياته، أظهر التزاماً قوياً بقضايا الشباب، حيث كان له دور بارز في تبني قرار مجلس الأمن رقم 2250، الذي يعترف بأهمية إشراك الشباب في عمليات السلام والأمن وبناء المستقبل".
وهذا القرار التاريخي، وفق قوله "يعكس قناعة ولي العهد بأن الشباب ليسوا مجرد متلقين للقرارات، بل هم شركاء أساسيون في صنعها".
وتأتي هذه الجهود في وقت تشهد فيه المنطقة العربية العديد من النزاعات والتحديات الأمنية، ما يجعل من إشراك الشباب في عمليات صنع القرار ضرورة حتمية، بحسبه.
"وتعد قضايا التغير المناخي والأمن الغذائي والمائي من بين أبرز التحديات التي تواجه الشباب العربي اليوم"، وفقه.
وشدد على أن "تأثيرات التغير المناخي ليست محصورة في الجانب البيئي فقط، بل تمتد لتشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ما يجعلها قضية أمن إنساني شاملة".
ولهذا السبب، شدد الشوشان على "أنه أصبح من الضروري إدماج قضايا التغير المناخي في الإستراتيجيات الوطنية والإقليمية المتعلقة بالشباب والسلام والأمن".
وتؤدي التغيرات المناخية إلى تأثيرات واسعة النطاق تتجاوز الحدود البيئية، حيث تسهم في زعزعة الاستقرار والأمن الدوليين، كما ذكر.
وضرب مثالا على ذلك بأن "التغير المناخي يؤثر بشكل مباشر على الأمن الغذائي من خلال تقليص الإنتاج الزراعي وزيادة أحداث الطقس المتطرفة، ما يؤدي إلى نقص الموارد الغذائية وارتفاع الأسعار، وبالتالي تعميق أزمة الأمن الغذائي".
و"تتطلب مواجهة هذه التحديات المعقدة رؤية شاملة تأخذ في الاعتبار جميع الأبعاد، بما في ذلك البعد البيئي"، برأيه.
ودعا أيضا إلى أن "وضع الشاب العربي في قلب هذه الإستراتيجية لا يعني فقط توفير الفرص، بل يعني أيضاً تمكينهم من الأدوات والموارد اللازمة للتأثير الفعلي في مجتمعاتهم".
وهذه الخطوة "تستدعي تعزيز السياسات التي تركز على التعليم والتدريب، وتعزيز دور الشباب في العمليات السياسية، وتطوير حلول مبتكرة تتوافق مع احتياجات الشباب وتطلعاتهم".
وبالإضافة إلى ذلك "يجب أن تشمل هذه الحلول مجالات متعددة، مثل الطاقة المتجددة، وإدارة الموارد الطبيعية، والتكيف مع تغير المناخ".
"ولا يمكن إنكار أن الفئة الشبابية والأقل منها عمرا هي الفئة التي ستتعرض لفترة أطول لآثار التغير المناخي، لذلك يجب أن تكون منخرطة بشكل فاعل بالعمل على مواجهة التغير المناخي، والتقليل من حدة آثاره"، وفق مدير مركز المياه والبيئة في الجامعة الهاشمية د. ضياء الروسان.
وعلى الجانب الآخر، ورغم عدم وجود أدلة مباشرة على ارتباط الأمن والسلام والاستقرار بالتغير المناخي، وما قد ينتج عنه من إضعاف للأمن الغذائي، وشح المياه والجفاف، إلا أنه ارتباط منطقي واضح ويمكن توقعه بسهولة، تبعا له.
وفي هذا السياق، يقول الروسان: "من الجلي أهمية هذه الإستراتيجية وإدخالها حيز التطبيق وتفعيلها، وتجاوز مرحلة مشاركة الشباب إلى إشراكهم والأخذ بوجهة نظرهم".
ودعا إلى "وضع إستراتيجيات وسياسات من وجهة نظر الشباب وبالموازاة مع تلك التي يجري إقرارها، بحيث تكون هذه بمثابة خطط استراشادية في هذه المرحلة".
ويعد "إشراك الشباب في كافة الإستراتيجيات ذات العلاقة بالأمن وبمختلف أبعاده، وعلى رأسه المناخي من الأولويات الملحة"، وفق نائب رئيس جمعية الجيل الأخضر عبدالله دريعات.
وأضاف دريعات "أن التغيرات المناخية لها تبعات اقتصادية واجتماعية على كافة شرائح المجتمع المدني، ومن بينهم الشباب".
ولأن "الشباب يشكلون نسبة عالية من سكان الأردن، فلا بد من إشراك هذه الفئة بصناعة القرار ووضع الحلول الكفيلة بحماية الموارد الطبيعية تحقيقا للأمن المناخي".
ويمكن أن تتجسد عملية إشراك الشباب من خلال زيادة تمثيلهم في المجالس المحلية والبلديات والنواب، لضمان تبني إستراتيجيات الأمن والسلام والشباب وضمان وضع آليات التنفيذ لها، كما أفاد دريعات.
وبين أن الحكومة لا تستطيع القيام بمهام حماية الأمن المناخي والغذائي والمائي وحدها، بل هي بحاجة لوجود كل الجهات المعنية بذلك.
ومن الجهات المهمة، من وجهة نظره، وزارة الشباب التي تضطلع بدور مهم للغاية في تفعيل مشاركة الشباب في خطط الأمن المناخي.
وفي حال واجه الأردن المزيد من التداعيات المناخية المتطرفة، مثل تكرار موجات الجفاف والفيضانات، فإن المراكز الشبابية تلعب دورا مهما في الاستجابة لهذه التحديات، بحسبه.
وفي رأيه، فإن "العمل المناخي في الأردن قيد التطور، لكن لا بد من استثمار الزخم الحالي، للاستفادة منه إيجابا في تطوير السياسات والخطط وضمان تنفيذها على أرض الواقع".
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