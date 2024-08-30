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كيف يمكن إدماج قضايا التغير المناخي في إستراتيجيات الشباب؟

8/30/2024 3:12:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فرح عطيات عمان- يلعب الشباب دوراً في الحث العالمي من أجل البيئة ومكافحة التغييرات المناخية، والعمل من أجل السلام والمناخ في مجتمعاتهم.
ورغم أن تغير المناخ نادراً ما يكون السبب الرئيسي للصراع، إلا أن نصوص الإستراتيجيات العربية للشباب والسلام والأمن التي أطلقت أول من أمس، حذرت من أنه "يمكن أن يعيق بناء السلام لكونه يمثل عاملاً مضاعفاً للمخاطر".
وتمثل الإستراتيجية التي أطلقت تحت رعاية ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، خلال المنتدى الدولي رفيع المستوى حول الشباب والسلام والأمن، خريطة طريق لتحقيق الأمن المناخي وحماية أجيال المستقبل من المخاطر المناخية المستقبلية.
وفي هذا الصدد، أكد الخبير في السياسات البيئية عمر الشوشان "أن ولي العهد، ومنذ توليه مسؤولياته، أظهر التزاماً قوياً بقضايا الشباب، حيث كان له دور بارز في تبني قرار مجلس الأمن رقم 2250، الذي يعترف بأهمية إشراك الشباب في عمليات السلام والأمن وبناء المستقبل".
وهذا القرار التاريخي، وفق قوله "يعكس قناعة ولي العهد بأن الشباب ليسوا مجرد متلقين للقرارات، بل هم شركاء أساسيون في صنعها".
وتأتي هذه الجهود في وقت تشهد فيه المنطقة العربية العديد من النزاعات والتحديات الأمنية، ما يجعل من إشراك الشباب في عمليات صنع القرار ضرورة حتمية، بحسبه.
"وتعد قضايا التغير المناخي والأمن الغذائي والمائي من بين أبرز التحديات التي تواجه الشباب العربي اليوم"، وفقه.
وشدد على أن "تأثيرات التغير المناخي ليست محصورة في الجانب البيئي فقط، بل تمتد لتشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ما يجعلها قضية أمن إنساني شاملة".
ولهذا السبب، شدد الشوشان على "أنه أصبح من الضروري إدماج قضايا التغير المناخي في الإستراتيجيات الوطنية والإقليمية المتعلقة بالشباب والسلام والأمن".
وتؤدي التغيرات المناخية إلى تأثيرات واسعة النطاق تتجاوز الحدود البيئية، حيث تسهم في زعزعة الاستقرار والأمن الدوليين، كما ذكر.
وضرب مثالا على ذلك بأن "التغير المناخي يؤثر بشكل مباشر على الأمن الغذائي من خلال تقليص الإنتاج الزراعي وزيادة أحداث الطقس المتطرفة، ما يؤدي إلى نقص الموارد الغذائية وارتفاع الأسعار، وبالتالي تعميق أزمة الأمن الغذائي".
و"تتطلب مواجهة هذه التحديات المعقدة رؤية شاملة تأخذ في الاعتبار جميع الأبعاد، بما في ذلك البعد البيئي"، برأيه.
ودعا أيضا إلى أن "وضع الشاب العربي في قلب هذه الإستراتيجية لا يعني فقط توفير الفرص، بل يعني أيضاً تمكينهم من الأدوات والموارد اللازمة للتأثير الفعلي في مجتمعاتهم".
وهذه الخطوة "تستدعي تعزيز السياسات التي تركز على التعليم والتدريب، وتعزيز دور الشباب في العمليات السياسية، وتطوير حلول مبتكرة تتوافق مع احتياجات الشباب وتطلعاتهم".
وبالإضافة إلى ذلك "يجب أن تشمل هذه الحلول مجالات متعددة، مثل الطاقة المتجددة، وإدارة الموارد الطبيعية، والتكيف مع تغير المناخ".
"ولا يمكن إنكار أن الفئة الشبابية والأقل منها عمرا هي الفئة التي ستتعرض لفترة أطول لآثار التغير المناخي، لذلك يجب أن تكون منخرطة بشكل فاعل بالعمل على مواجهة التغير المناخي، والتقليل من حدة آثاره"، وفق مدير مركز المياه والبيئة في الجامعة الهاشمية د. ضياء الروسان.
وعلى الجانب الآخر، ورغم عدم وجود أدلة مباشرة على ارتباط الأمن والسلام والاستقرار بالتغير المناخي، وما قد ينتج عنه من إضعاف للأمن الغذائي، وشح المياه والجفاف، إلا أنه ارتباط منطقي واضح ويمكن توقعه بسهولة، تبعا له.
وفي هذا السياق، يقول الروسان: "من الجلي أهمية هذه الإستراتيجية وإدخالها حيز التطبيق وتفعيلها، وتجاوز مرحلة مشاركة الشباب إلى إشراكهم والأخذ بوجهة نظرهم".
ودعا إلى "وضع إستراتيجيات وسياسات من وجهة نظر الشباب وبالموازاة مع تلك التي يجري إقرارها، بحيث تكون هذه بمثابة خطط استراشادية في هذه المرحلة".
ويعد "إشراك الشباب في كافة الإستراتيجيات ذات العلاقة بالأمن وبمختلف أبعاده، وعلى رأسه المناخي من الأولويات الملحة"، وفق نائب رئيس جمعية الجيل الأخضر عبدالله دريعات.
وأضاف دريعات "أن التغيرات المناخية لها تبعات اقتصادية واجتماعية على كافة شرائح المجتمع المدني، ومن بينهم الشباب".
ولأن "الشباب يشكلون نسبة عالية من سكان الأردن، فلا بد من إشراك هذه الفئة بصناعة القرار ووضع الحلول الكفيلة بحماية الموارد الطبيعية تحقيقا للأمن المناخي".
ويمكن أن تتجسد عملية إشراك الشباب من خلال زيادة تمثيلهم في المجالس المحلية والبلديات والنواب، لضمان تبني إستراتيجيات الأمن والسلام والشباب وضمان وضع آليات التنفيذ لها، كما أفاد دريعات.
وبين أن الحكومة لا تستطيع القيام بمهام حماية الأمن المناخي والغذائي والمائي وحدها، بل هي بحاجة لوجود كل الجهات المعنية بذلك.
ومن الجهات المهمة، من وجهة نظره، وزارة الشباب التي تضطلع بدور مهم للغاية في تفعيل مشاركة الشباب في خطط الأمن المناخي.
وفي حال واجه الأردن المزيد من التداعيات المناخية المتطرفة، مثل تكرار موجات الجفاف والفيضانات، فإن المراكز الشبابية تلعب دورا مهما في الاستجابة لهذه التحديات، بحسبه.
وفي رأيه، فإن "العمل المناخي في الأردن قيد التطور، لكن لا بد من استثمار الزخم الحالي، للاستفادة منه إيجابا في تطوير السياسات والخطط وضمان تنفيذها على أرض الواقع".

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