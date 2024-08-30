الاحتلال يعلن اغتيال قائد شبكة حماس في جنين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل وسام حازم القائد في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في جنين، بصاروخ مسيرة على سيارة كان يستقلها برفقة اثنين آخرين في بلدة الزبابدة.
ويواصل جيش الاحتلال عمليته العسكرية شمالي الضفة الغربية لليوم الثالث على التوالي، في عملية توصف بأنها الأوسع بالضفة منذ عام 2002.
وأمس الخميس قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي محمد جابر "أبو شجاع" قائد كتيبة سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- بطولكرم شمالي الضفة في اشتباكات مسلحة بمخيم نور شمس، وذلك بعد 10 أعوام من مطاردته.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 17 شخصا وجرح 22 آخرين منذ بداية العملية العسكرية الموسعة لجيش الاحتلال.
وبالتزامن مع حربه المستمرة على غزة منذ قرابة 11 شهرا، صعَّد الجيش الإسرائيلي اعتداءاته بالضفة، بما فيها القدس، فقتل 670 فلسطينيا بينهم 150 طفلا، وأصاب أكثر من 5400، واعتقل ما يزيد على 10 آلاف. (الجزيرة)
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