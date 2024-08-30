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الاحتلال يعلن اغتيال قائد شبكة حماس في جنين

8/30/2024 3:12:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل وسام حازم القائد في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في جنين، بصاروخ مسيرة على سيارة كان يستقلها برفقة اثنين آخرين في بلدة الزبابدة.


ويواصل جيش الاحتلال عمليته العسكرية شمالي الضفة الغربية لليوم الثالث على التوالي، في عملية توصف بأنها الأوسع بالضفة منذ عام 2002.


وأمس الخميس قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي محمد جابر "أبو شجاع" قائد كتيبة سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- بطولكرم شمالي الضفة في اشتباكات مسلحة بمخيم نور شمس، وذلك بعد 10 أعوام من مطاردته.


وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 17 شخصا وجرح 22 آخرين منذ بداية العملية العسكرية الموسعة لجيش الاحتلال.


وبالتزامن مع حربه المستمرة على غزة منذ قرابة 11 شهرا، صعَّد الجيش الإسرائيلي اعتداءاته بالضفة، بما فيها القدس، فقتل 670 فلسطينيا بينهم 150 طفلا، وأصاب أكثر من 5400، واعتقل ما يزيد على 10 آلاف. (الجزيرة)

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