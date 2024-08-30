الجامعات الأميركية تتأهب لموسم جديد من الاحتجاجات

ويأتي ذلك بعد أشهر من اندلاع الاحتجاجات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ودعم إدارة جو بايدن غير المشروط له.



وتحسبا لفصل دراسي ساخن مع اقتراب حلول الذكرى السنوية الأولى لطوفان الأقصى، إضافة للانتخابات الرئاسية التي تعقبها بشهر واحد، أدخل العديد من الجامعات قواعد جديدة حيز التنفيذ بالفعل، لتجنب ما شهده الحرم الجامعي من مظاهرات واعتصامات وبعض أعمال العنف في فصل الربيع الماضي.



ومع استمرار ضغوط الكونغرس ووزارة التعليم، إضافة للدعاوى القضائية التي رفعها الكثير من الطلاب والمنظمات اليهودية ضد ما يعتبرونه "بيئة معادية للطلاب اليهود"، تبنّت العديد من الجامعات إجراءات مشددة لمنع تكرار مشاهد واحتجاجات الربيع الماضي.



وتهدف الإجراءات والسياسات الجديدة لفرض مزيد من السيطرة على كل ما يجري داخل الحرم الجامعي، وتشدد جامعات كثيرة وتفرض القيود على متى وأين يمكن أن تحدث الاحتجاجات، ومن بين أهم نماذج التضييق:



جامعة كولومبيا، التي استقالت رئيستها نعمت شفيق هذا الشهر، تبنّت نظاما جديدا يقيّد وصول غير الطلاب والضيوف إلى الحرم الجامعي. كما تم تخفيض عدد مداخل ومخارج الحرم الجامعي، مع عدم السماح لمن لا يحمل بطاقة طلاب الجامعة بالدخول إليها.



جامعة جنوب فلوريدا تبنت سياسة تفرض الحصول على موافقة مسبقة لجميع الأنشطة المخطط لها، والتي تتضمن رفع لافتات، أو تعليقها، أو نصب خيام، أو استخدام مكبرات الصوت.



جامعة كاليفورنيا حظرت استخدام الأقنعة لإخفاء الهوية، وحظرت سد الممرات ومنع دخول مباني الجامعة، كما حظرت أي نوع من مخيمات الاعتصام.



جامعة "جورج واشنطن" علّقت أنشطة مجموعتي "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" و"الصوت اليهودي من أجل السلام"، وهما من أهم المنظمات الطلابية المؤيدة للحق الفلسطيني.



من جانبهم، يعيد الكثير من الطلاب، ممن شاركوا في اعتصامات وتظاهرات الربيع الماضي، التفكير في تكتيكات وإستراتيجيات لمواجهة القيود الجديدة.



وكانت أجهزة الشرطة وأمن الجامعات قد ألقت القبض على أكثر من ألف طالب في مختلف الجامعات الأميركية، ووجهت لهم تهما جنائية تتعلق بإعاقة العملية التعليمية، وتدمير ممتلكات عامة، وعُوقب كثير من الطلاب بمنعهم من الدراسة لفصل دراسي أو أكثر. إلا أن أغلب الجامعات أسقطت التهم الجنائية، وتم تخفيض مستوى منع الطلاب من الدراسة إلى مستوى المراقبة.



كانت معظم الاحتجاجات الطلابية سلمية، لكن بعضها شهد اندلاع أعمال عنف وتعطيل الحياة الأكاديمية في الحرم الجامعي. وقال بعض الطلاب من المسلمين واليهود إنهم تعرضوا للترهيب أو المضايقة أو الاعتداء الجسدي.

في بعض الجامعات، عرض المدعون العامون على الطلاب صفقة تسقط بموجبها التهم الموجهة لهم إذا قبل "الطلاب المتهمون" شروطا معينة.



وفي جامعة جورج واشنطن بالعاصمة، أُبلغ الطلاب الذين يواجهون اتهامات جنائية بأنه سيتم إسقاطها إذا حدّوا من حركتهم في الحرم الجامعي خلال الأشهر الستة المقبلة، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست. ويعني ذلك السماح لأولئك الذين يقبلون الصفقة بالذهاب إلى تقييد حركتهم في الحرم الجامعي واقتصارها على مساكن الطلبة وفصولهم الدراسية.



تكتيكات جديدة

وقال عدد من طلاب جامعة جورج واشنطن بالعاصمة الأميركية، للجزيرة نت، إنهم "يخططون للانطلاق بسرعة إلى بث الحماس في موجة جديدة من الاحتجاجات ضد الدعم الأميركي لإسرائيل في حرب الإبادة الجماعية التي تقترفها ضد المدنيين بقطاع غزة".



وقالت طالبة، فضلت عدم تصويرها أو ذكر اسمها، "ليس لدينا أي خطط للإبطاء، سنتحرك حينما تسمح الظروف لنا، وهذه الظروف نحددها نحن وليس المسؤولون الإداريون في الجامعات".



وأضافت الطالبة "لن نتوقف ولن يردعونا عن السعي للكشف عن الاستثمارات في شركات تصنيع الأسلحة وغيرها من الشركات التي تستفيد من الحرب في غزة، أو النظر في سحب استثمارات الجامعة من إسرائيل".



وقال طالب آخر من أصول عربية، للجزيرة نت، "لن نقوم بنسخ وتكرار محاولات الاعتصام في قلب الجامعة، وإغلاق مداخل ومخارج مركز الاعتصام كما فعلنا في الربيع، سنقوم بإجراءات وأنشطة جديدة نختارها في التوقيت السليم المناسب لنا. وسنفعل ما هو ضروري في سعينا لوقف هذه الإبادة الجماعية".



في الوقت نفسه، تحدث العديد من الطلاب عن مخاوفهم مما قد يتعرضون له حال مشاركتهم في أنشطة أو فعاليات احتجاجية داخل حرم الجامعات، وذكر آخرون أن حظر ارتداء الأقنعة، وهي وسيلة لجأ إليها الكثير من الطلاب المحتجين لإخفاء هويتهم، سيحدّ من قدرتهم على المشاركة الفعالة في أي احتجاجات جديدة.



من جهتها، استغلت منظمة "رابطة مكافحة التشهير"، إحدى أهم المنظمات اليهودية الأميركية المؤيدة لإسرائيل، بدء الموسم الدراسي لجمع المزيد من التبرعات، وقالت المنظمة في رسالة لأنصارها ومتابعيها، ووصلت للجزيرة نت، "إنه وقت مخيف أن تكون طالبا يهوديا".



وقالت المنظمة إن الطلاب اليهود ينبغي أن يشعروا بالأمان والدعم في الحرم الجامعي، ولا يجب إخضاعهم لخطاب معادٍ للسامية. كما أطلقت المنظمة حملة "ليس في الحرم الجامعي الخاص بي" لتمكين الطلاب وأولياء الأمور والخريجين من الدعوة إلى التغيير، وتحديد الإجراءات التي يمكن للمدارس اتخاذها لتنفيذ معايير السلامة. (الجزيرة نت)