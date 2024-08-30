هاريس: من الضروري التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قبل 10 أسابيع من الاستحقاق المقرر في الخامس من نوفمبر المقبل، أطلت كامالا هاريس، الخميس، في أول مقابلة تلفزيونية كمرشحة الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية.
وقالت المرشحة الديمقراطية لشبكة (سي.إن.إن)، إن اتفاقا لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين أمر ضروري بينما جددت دعمها لإسرائيل وأكدت أن "الكثير من الفلسطينيين الأبرياء قُتلوا".
وأضافت هاريس في مقابلة أذيعت الجمعة، "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها... وكيف تفعل ذلك أمر مهم. لقد قُتل الكثير من الفلسطينيين الأبرياء، وعلينا التوصل إلى اتفاق". ولم تشر إلى أي تغيير في السياسة الحالية.
كما قالت، إن الأميركيين مستعدون "لطي صفحة" الانقسامات التي ألقت باللوم فيها على منافسها دونالد ترامب.
كما أضافت: "للأسف في العقد الماضي كان لدينا... شخص كان يدفع حقاً بأجندة وبيئة تدور حول التقليل من شخصيتنا وقوتنا نحن الأميركيين، وتقسيم أمتنا. وأعتقد أن الناس مستعدون لطي هذه الصفحة".
فيما توعدت هاريس بـ"عواقب" على الأشخاص الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني إذا ما انتخبت رئيسة للولايات المتحدة.
وعندما سُئلت عن موضوع الهجرة قالت: "أعتقد أنه يجب أن تكون هناك عواقب. لدينا قوانين يجب احترامها وتطبيقها".
إلى ذلك كشفت أنها ستعين جمهورياً في حكومتها إذا تم انتخابها، رغم أنها ذكرت أنها "لا تفكر في اسم معين".
وأضافت: "تبقى 68 يوماً قبل هذه الانتخابات، لذا فأنا لا أضع العربة أمام الحصان، لكنني أعتقد أنني سأفعل ذلك، وهو أمر مهم حقاً، لقد أمضيت مسيرتي المهنية في دعوة تنوع الرأي".
كما مضت قائلة: "أعتقد أنه من المهم أن يكون هناك أشخاص على الطاولة عندما يتم اتخاذ بعض أهم القرارات التي لها وجهات نظر وتجارب مختلفة، وأعتقد أنه سيكون من مصلحة الشعب الأميركي أن يكون لدي عضو في حكومتي كان جمهورياً".
تأتي تلك التصريحات فيما أظهر استطلاع رأي نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الخميس أن هاريس تتفوق بنقطة مئوية واحدة على مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب خلال الفترة التي تسبق انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر.
وأفاد الاستطلاع أن هاريس تحظى بتأييد يبلغ 48% مقارنة مع 47% لترامب. ويوجد هامش خطأ بالاستطلاع يبلغ 2.5% بالزيادة أو النقصان.
بدوره كشف استطلاع رأي لـ"بلومبيرغ" أن هاريس تتقدم على ترامب في كل الولايات المتأرجحة عدا أريزونا حيث يتعادلان.
يذكر أن هاريس كانت أجرت حوارات مقتضبة جداً مع صحافيين منذ أُعلنت مرشحة للرئاسة الأميركية بدلاً من جو بايدن الذي خرج من السباق في 21 يوليو عقب أدائه الذي وصف بـ"الكارثي" خلال المناظرة التي جرت بينه وبين ترامب في نهاية يونيو.
لكنها لم تكن على استعداد لإجراء مقابلة رسمية، وبالتالي أصبحت المرشحة الديمقراطية البالغة 59 عاماً تحت ضغوط متزايدة لإجراء مقابلة فعلية مع إحدى وسائل الإعلام الأميركية الكبرى، حسب فرانس برس.
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