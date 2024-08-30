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هاريس: من الضروري التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

8/30/2024 3:12:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قبل 10 أسابيع من الاستحقاق المقرر في الخامس من نوفمبر المقبل، أطلت كامالا هاريس، الخميس، في أول مقابلة تلفزيونية كمرشحة الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية.


وقالت المرشحة الديمقراطية لشبكة (سي.إن.إن)، إن اتفاقا لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين أمر ضروري بينما جددت دعمها لإسرائيل وأكدت أن "الكثير من الفلسطينيين الأبرياء قُتلوا".


وأضافت هاريس في مقابلة أذيعت الجمعة، "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها... وكيف تفعل ذلك أمر مهم. لقد قُتل الكثير من الفلسطينيين الأبرياء، وعلينا التوصل إلى اتفاق". ولم تشر إلى أي تغيير في السياسة الحالية.


كما قالت، إن الأميركيين مستعدون "لطي صفحة" الانقسامات التي ألقت باللوم فيها على منافسها دونالد ترامب.


كما أضافت: "للأسف في العقد الماضي كان لدينا... شخص كان يدفع حقاً بأجندة وبيئة تدور حول التقليل من شخصيتنا وقوتنا نحن الأميركيين، وتقسيم أمتنا. وأعتقد أن الناس مستعدون لطي هذه الصفحة".


فيما توعدت هاريس بـ"عواقب" على الأشخاص الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني إذا ما انتخبت رئيسة للولايات المتحدة.


وعندما سُئلت عن موضوع الهجرة قالت: "أعتقد أنه يجب أن تكون هناك عواقب. لدينا قوانين يجب احترامها وتطبيقها".


إلى ذلك كشفت أنها ستعين جمهورياً في حكومتها إذا تم انتخابها، رغم أنها ذكرت أنها "لا تفكر في اسم معين".


وأضافت: "تبقى 68 يوماً قبل هذه الانتخابات، لذا فأنا لا أضع العربة أمام الحصان، لكنني أعتقد أنني سأفعل ذلك، وهو أمر مهم حقاً، لقد أمضيت مسيرتي المهنية في دعوة تنوع الرأي".


كما مضت قائلة: "أعتقد أنه من المهم أن يكون هناك أشخاص على الطاولة عندما يتم اتخاذ بعض أهم القرارات التي لها وجهات نظر وتجارب مختلفة، وأعتقد أنه سيكون من مصلحة الشعب الأميركي أن يكون لدي عضو في حكومتي كان جمهورياً".


تأتي تلك التصريحات فيما أظهر استطلاع رأي نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الخميس أن هاريس تتفوق بنقطة مئوية واحدة على مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب خلال الفترة التي تسبق انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر.


وأفاد الاستطلاع أن هاريس تحظى بتأييد يبلغ 48% مقارنة مع 47% لترامب. ويوجد هامش خطأ بالاستطلاع يبلغ 2.5% بالزيادة أو النقصان.


بدوره كشف استطلاع رأي لـ"بلومبيرغ" أن هاريس تتقدم على ترامب في كل الولايات المتأرجحة عدا أريزونا حيث يتعادلان.


يذكر أن هاريس كانت أجرت حوارات مقتضبة جداً مع صحافيين منذ أُعلنت مرشحة للرئاسة الأميركية بدلاً من جو بايدن الذي خرج من السباق في 21 يوليو عقب أدائه الذي وصف بـ"الكارثي" خلال المناظرة التي جرت بينه وبين ترامب في نهاية يونيو.


لكنها لم تكن على استعداد لإجراء مقابلة رسمية، وبالتالي أصبحت المرشحة الديمقراطية البالغة 59 عاماً تحت ضغوط متزايدة لإجراء مقابلة فعلية مع إحدى وسائل الإعلام الأميركية الكبرى، حسب فرانس برس.

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