الصحة الفلسطينية: بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان، اليوم الجمعة، أن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في المحافظات الجنوبية للأطفال تحت سن 10 سنوات، ستبدأ اعتبارا من بعد غد الأحد.
وأوضح الوزير أبو رمضان، في بيان، أن برنامج التطعيم سيكون كالتالي: من يوم الأحد وحتى الأربعاء (1-4 /9/ 2024) في محافظة دير البلح، ومن يوم الخميس وحتى الأحد المقبل (5-8/9/2024) في محافظة خان يونس، ومن يوم الاثنين وحتى يوم الخميس (9-12/9/2024) في محافظة غزة والشمال.
وأكد أنه سيتم نقل معدات السلسلة الباردة من منطقة إلى أخرى حسب برنامج التطعيم في كل محافظة.
وشدد على أن وزارة الصحة الفلسطينية تقود حملة التطعيم في محافظات فلسطين الجنوبية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية و”اليونيسف”، و”الأونروا”، مؤكدا أن الطعم آمن تماما.
وتوجه إلى أبناء المحافظات الجنوبية بضرورة تطعيم أطفالهم وعدم الالتفات إلى الشائعات التي يبثها الاحتلال ويحاول من خلالها التشكيك بصلاحية هذه الطعومات.
ونشرت الوزارة خرائط ميدانية تبين أماكن ومراكز التطعيم، كما أرسلت رسائل نصية للمواطنين في قطاع غزة لإعلامهم بمواعيد تلقي المطاعيم.
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