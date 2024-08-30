الصحة الفلسطينية: بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة



وأوضح الوزير أبو رمضان، في بيان، أن برنامج التطعيم سيكون كالتالي: من يوم الأحد وحتى الأربعاء (1-4 /9/ 2024) في محافظة دير البلح، ومن يوم الخميس وحتى الأحد المقبل (5-8/9/2024) في محافظة خان يونس، ومن يوم الاثنين وحتى يوم الخميس (9-12/9/2024) في محافظة غزة والشمال.



وأكد أنه سيتم معدات السلسلة الباردة من منطقة إلى أخرى حسب برنامج التطعيم في كل محافظة.



وشدد على أن وزارة الصحة الفلسطينية تقود حملة التطعيم في محافظات فلسطين الجنوبية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية و”اليونيسف”، و”الأونروا”، مؤكدا أن الطعم آمن تماما.



وتوجه إلى أبناء المحافظات الجنوبية بضرورة تطعيم أطفالهم وعدم الالتفات إلى الشائعات التي يبثها الاحتلال ويحاول من خلالها التشكيك بصلاحية هذه الطعومات.



ونشرت الوزارة خرائط ميدانية تبين أماكن ومراكز التطعيم، كما أرسلت رسائل نصية للمواطنين في قطاع غزة لإعلامهم بمواعيد تلقي المطاعيم.