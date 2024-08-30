مشادة كلامية بين نتنياهو وغالانت خلال اجتماع وزاري



وذكرت الصحيفة أن غالانت قدم في الاجتماع الأمني الوزاري لمحة عامة عن المفترق الإستراتيجي الذي تواجهه إسرائيل، وأضافت أنه عندما عرض نتنياهو خرائط محور فيلادلفيا هاجمه غالانت واتهمه بفرضها على الجيش الإسرائيلي.



وبحسب المصدر ذاته فإن رؤساء الأجهزة الأمنية يعتقدون أن إسرائيل على مفترق طرق إستراتيجي ولا أهمية للبقاء في فيلادلفيا.



من جهتها، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن غالانت في الاجتماع قال ساخرا إن نتنياهو يمكنه اتخاذ القرارات وأن يقرر قتل كل المختطفين.