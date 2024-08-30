مشادة كلامية بين نتنياهو وغالانت خلال اجتماع وزاري

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن اجتماع المجلس الوزاري المصغر بشأن محور فيلادلفيا شهد مواجهة كلامية وصراخا بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.
وذكرت الصحيفة أن غالانت قدم في الاجتماع الأمني الوزاري لمحة عامة عن المفترق الإستراتيجي الذي تواجهه إسرائيل، وأضافت أنه عندما عرض نتنياهو خرائط محور فيلادلفيا هاجمه غالانت واتهمه بفرضها على الجيش الإسرائيلي.
وبحسب المصدر ذاته فإن رؤساء الأجهزة الأمنية يعتقدون أن إسرائيل على مفترق طرق إستراتيجي ولا أهمية للبقاء في فيلادلفيا.
من جهتها، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن غالانت في الاجتماع قال ساخرا إن نتنياهو يمكنه اتخاذ القرارات وأن يقرر قتل كل المختطفين.
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