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لابيد: رئيس الشاباك حذر نتنياهو في يوليو 2023 من حرب قادمة

8/30/2024 3:12:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال صحيفة "يديعوت أحرونوت العبرية" اليوم الجمعة، إن زعيم ما يسمى "المعارضة الإسرائيلية" يائير لابيد كشف أن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" رونين بار، حذر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في يوليو/ تموز 2023 من "أن الحرب قادمة".
وفي 7 أكتوبر 2023، فاجأت "حماس" إسرائيل بهجوم غير مسبوق على مستوطنات وقواعد عسكرية محاذية لقطاع غزة ما أدى الى مقتل وإصابة مئات الجنود الإسرائيليين ووقوع عشرات بالأسر.

وقال لابيد، حسب ما نقلت "الأناضول" عن الصحيفة قولها إنه حذر في سبتمبر/أيلول من حرب قادمة أي قبل أسابيع من هجوم 7 أكتوبر.

وتحدث بالتفصيل عن سلسلة من الإحاطات التي تلقاها، بصفته رئيس للمعارضة، إحداها إلى جانب نتنياهو، من قبل السكرتير العسكري لرئيس الوزراء، اللواء آفي جيل.

وقالت الصحيفة: "لقد حذروا جميعا من التصعيد الإقليمي على كافة الجبهات، ومن تراجع الردع الإسرائيلي، ومن تشجيع حماس وحزب الله على التحرك ضد إسرائيل".

وأضافت: "كانت خلفية الإيجاز الأمني الإصلاح القضائي الذي حاولت الحكومة إجراؤه خلال عام 2023 والذي عارضه ما يقرب من نصف السكان".

وتابعت الصحيفة: "كما ذكر لابيد محادثته مع رونين بار في 24 يوليو 2023، عندما صوت الكنيست على بند المعقولية، بهدف الحد من سلطة المحكمة العليا، وقبل يوم من التصويت، تحدث بار مع نتنياهو وحذره من أن الحرب القادمة".

وأشار لابيد إلى أن تقييم بار الذي قدم إلى نتنياهو كان: "أنا أحذرك من أن الحرب قادمة، لا أستطيع تحديد يوم ووقت محددين، لكن هذا هو التحذير".

وأضاف بار: "أعداؤنا يرون الضعف، نحن بحاجة إلى إظهار الوحدة في المنطقة، لمنع احتمال الحرب".

ويحسب الصحيفة فإن "رئيس جهاز الأمن العام مسؤول عن الوضع الأمني فيما يتعلق بالفلسطينيين، وليس حزب الله، وكان الاهتمام الرئيسي لجهاز الشاباك يتلخص في سيناريوهين: إما أن يبدأ حزب الله حرباً في الشمال وتنضم الضفة الغربية إليها، أو أن تشن الضفة الغربية انتفاضة ثالثة وتنضم جبهات أخرى إلى الحرب".

وقالت: "حصل بار على موافقة رئيس الوزراء على لقاء لابيد لتقديم نفس الإيجاز له".

وأضافت الصحيفة: "سأل لابيد بار: هل قلت ذلك لرئيس الوزراء؟ فأكد بار ذلك".

وتابعت: "بعد الإيجاز الأمني بـ 76 يوماً، هاجمت حماس إسرائيل، وبدأ حزب الله هجومه على الشمال بعد 77 يوماً".

واستدركت: "رغم أن هذا التحذير لا يقلل من مسؤولية الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام، إلا أنهما حذرا الحكومة صراحة من كارثة أمنية وشيكة".

وقالت: "أما الدولة، من ناحية أخرى، فتتحمل المسؤولية النهائية عن تأمين البلاد. وكان من المفترض أن يدفع تحذير بار الحكومة إلى القيام بسلسلة من الإجراءات".

وأضافت: "يمكن لرئيس الوزراء نتنياهو أن يتظاهر بأنه لم يفشل، ولكن هناك أسئلة يتعين عليه الإجابة عليها".

ويرفض نتنياهو تحمل أي مسؤولية عن الإخفاق في منع هجوم 7 أكتوبر وأنحى بالمسؤولية على الجيش وأجهزة الأمن الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة إن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي "نفى أن يكون قد تلقى تحذيرا من حرب وشيكة".

وقال مكتب نتنياهو: "لم يتلق رئيس الوزراء نتنياهو تحذيراً بشأن الحرب في غزة في التاريخ المذكور وليس قبل السابع من أكتوبر، بل على العكس من ذلك، أوضح جميع المسؤولين الأمنيين أن حماس ارتدعت وتسعى إلى التوصل إلى اتفاق. كما أن الشاباك قدر قبل أيام قليلة من السابع من أكتوبر أن استقرار غزة من المتوقع أن يستمر لفترة طويلة".

وأضافت الصحيفة: "لم يعلق الشاباك على رد مكتب رئيس الوزراء".

ومنذ السابع من أكتوبر، بدأت إسرائيل بدعم أمريكي حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 134 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

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