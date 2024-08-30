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الاحتلال يهدد باغتيال خالد مشعل

8/30/2024 3:12:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هدد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس رئيس حركة "حماس" في الخارج خالد مشعل، ملمحا إلى أن تل أبيب قد تقتله قريبا.


ونشر كاتس عبر حسابه على منصة "إكس" فيديو لمشعل وعلق قائلا: "زعيم حماس في الخارج خالد مشعل هدد أمس في خطاب مسجل في اسطنبول بأن حماس ستعود إلى العمليات الانتحارية".


وأضاف: "يجب على إسرائيل أن تتأكد من أن رغبة مشعل وأصدقائه في الموت ستتحقق قريبا".


يذكر أنه في يوليو الفائت أعلنت حركة "حماس" أن إسرائيل اغتالت رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران بعدما كان في زيارةٍ لها للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.


إلا أن إسرائيل لم تؤكد ولم تنفي علاقته بعملية الاغتيال هذه التي أتت بعد ساعات من تبنيها عملية اغتيال القائد الكبير في "حزب الله" فؤادشكر في غارة نفذت على أحد المباني في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت. (روسيا اليوم)

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