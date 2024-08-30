الاحتلال يهدد باغتيال خالد مشعل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هدد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس رئيس حركة "حماس" في الخارج خالد مشعل، ملمحا إلى أن تل أبيب قد تقتله قريبا.
ونشر كاتس عبر حسابه على منصة "إكس" فيديو لمشعل وعلق قائلا: "زعيم حماس في الخارج خالد مشعل هدد أمس في خطاب مسجل في اسطنبول بأن حماس ستعود إلى العمليات الانتحارية".
وأضاف: "يجب على إسرائيل أن تتأكد من أن رغبة مشعل وأصدقائه في الموت ستتحقق قريبا".
يذكر أنه في يوليو الفائت أعلنت حركة "حماس" أن إسرائيل اغتالت رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران بعدما كان في زيارةٍ لها للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.
إلا أن إسرائيل لم تؤكد ولم تنفي علاقته بعملية الاغتيال هذه التي أتت بعد ساعات من تبنيها عملية اغتيال القائد الكبير في "حزب الله" فؤادشكر في غارة نفذت على أحد المباني في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت. (روسيا اليوم)
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