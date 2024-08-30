عمل تخريبي يغرق فنزويلا في الظلام

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن وزير الاتصالات الفنزويلي فريدي نانيز أن بلاده تشهد انقطاعا واسع النطاق للتيار الكهربائي بما يشمل العاصمة كراكاس متحدثا عن عمل "تخريب".
وقال نانيز للتلفزيون الرسمي: "عند الساعة 4,50 اليوم الجمعة 30 آب، حصل تخريب لشبكة الكهرباء في فنزويلا، تخريب للنظام الكهربائي الوطني أثّر على كل أراضي البلاد، حيث أبلغت الولايات ال24 عن انقطاع كامل أو جزئي لامدادات الكهرباء".
وانقطاع التيار الكهربائي هو حدث شائع في فنزويلا. وقد أثر انقطاع التيار الكهربائي الأصغر في وقت سابق من الأسبوع، والذي يُعزى أيضًا إلى التخريب، على العديد من الولايات.
وكان الانقطاع الأكثر أهمية في عام 2019، عندما شهدت فنزويلا ثلاثة انقطاعات في جميع أنحاء البلاد، استمرت لمدة تصل إلى ثلاثة أيام، ونسبت إلى هجمات على شبكة الكهرباء من قبل المخربين وشخصيات المعارضة.
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