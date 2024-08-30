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عمل تخريبي يغرق فنزويلا في الظلام

8/30/2024 3:12:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن وزير الاتصالات الفنزويلي فريدي نانيز أن بلاده تشهد انقطاعا واسع النطاق للتيار الكهربائي بما يشمل العاصمة كراكاس متحدثا عن عمل "تخريب".


وقال نانيز للتلفزيون الرسمي: "عند الساعة 4,50 اليوم الجمعة 30 آب، حصل تخريب لشبكة الكهرباء في فنزويلا، تخريب للنظام الكهربائي الوطني أثّر على كل أراضي البلاد، حيث أبلغت الولايات ال24 عن انقطاع كامل أو جزئي لامدادات الكهرباء".


وانقطاع التيار الكهربائي هو حدث شائع في فنزويلا. وقد أثر انقطاع التيار الكهربائي الأصغر في وقت سابق من الأسبوع، والذي يُعزى أيضًا إلى التخريب، على العديد من الولايات.


وكان الانقطاع الأكثر أهمية في عام 2019، عندما شهدت فنزويلا ثلاثة انقطاعات في جميع أنحاء البلاد، استمرت لمدة تصل إلى ثلاثة أيام، ونسبت إلى هجمات على شبكة الكهرباء من قبل المخربين وشخصيات المعارضة.

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