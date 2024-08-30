15 جنديا إسرائيليا في لواء المظليين يرفضون العودة لمعارك غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفادت القناة الـ12 العبرية بأن 15 جنديا إسرائيليا من لواء المظليين رفضوا العودة إلى القتال في غزة.
كان 20 جنديا إسرائيليا رفضوا العودة للقتال
بقطاع غزة، فيما تم إخطار بعضهم بالخضوع لمحاكمة عسكرية في حال عدم عودتهم.
وقالت هيئة البث العبرية الرسمية يوم الأربعاء
الماضي: "طلب نحو 20 جنديا في لواء المشاة (الإسرائيلي) عدم العودة إلى
القتال في غزة هذا الأسبوع".
وأضافت: "تلقى نحو عشرة جنود إخطاراً
بأنهم سيقدمون لمحاكمة لرفضهم أمر عسكري إذا لم يوافقوا على العودة إلى القطاع".
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