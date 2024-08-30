15 جنديا إسرائيليا في لواء المظليين يرفضون العودة لمعارك غزة



كان 20 جنديا إسرائيليا رفضوا العودة للقتال بقطاع غزة، فيما تم إخطار بعضهم بالخضوع لمحاكمة عسكرية في حال عدم عودتهم.



وقالت هيئة البث العبرية الرسمية يوم الأربعاء الماضي: "طلب نحو 20 جنديا في لواء المشاة (الإسرائيلي) عدم العودة إلى القتال في غزة هذا الأسبوع".



وأضافت: "تلقى نحو عشرة جنود إخطاراً بأنهم سيقدمون لمحاكمة لرفضهم أمر عسكري إذا لم يوافقوا على العودة إلى القطاع".