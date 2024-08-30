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15 جنديا إسرائيليا في لواء المظليين يرفضون العودة لمعارك غزة

8/30/2024 3:12:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت القناة الـ12 العبرية بأن 15 جنديا إسرائيليا من لواء المظليين رفضوا العودة إلى القتال في غزة.


كان 20 جنديا إسرائيليا رفضوا العودة للقتال بقطاع غزة، فيما تم إخطار بعضهم بالخضوع لمحاكمة عسكرية في حال عدم عودتهم.


وقالت هيئة البث العبرية الرسمية يوم الأربعاء الماضي: "طلب نحو 20 جنديا في لواء المشاة (الإسرائيلي) عدم العودة إلى القتال في غزة هذا الأسبوع".


وأضافت: "تلقى نحو عشرة جنود إخطاراً بأنهم سيقدمون لمحاكمة لرفضهم أمر عسكري إذا لم يوافقوا على العودة إلى القطاع".

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