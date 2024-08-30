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مستشفى جنين الحكومي: قوات الاحتلال تحاصرنا وتعرقل الإسعاف

8/30/2024 3:12:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال مدير مستشفى جنين الحكومي، الجمعة، ان قوات الاحتلال تحاصر المستشفى وتعرقل حركة سيارات الإسعاف وتقوم بتفتيشها.


واضاف مدير المستشفى ان "مصابون بأمراض مزمنة يعانون في ظل عرقلة وصولهم للمستشفى".


واشار اننا "نعتمد حاليا على ما بقي من المخزون المتوفر من الوقود في المستشفى، مضيفا ان ما بقي من وقود يكفي عدة أيام ويتم توفير المياه عبر الدفاع المدني.


وطالب مدير المستشفى بفتح الطرق أمام المواطنين للوصول للمستشفى ونطالب بتدخل دولي.-(وكالات)

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