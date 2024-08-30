مستشفى جنين الحكومي: قوات الاحتلال تحاصرنا وتعرقل الإسعاف

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال مدير مستشفى جنين الحكومي، الجمعة، ان قوات الاحتلال تحاصر المستشفى وتعرقل حركة سيارات الإسعاف وتقوم بتفتيشها.
واضاف مدير المستشفى ان "مصابون بأمراض مزمنة يعانون في ظل عرقلة وصولهم للمستشفى".
واشار اننا "نعتمد حاليا على ما بقي من المخزون المتوفر من الوقود في المستشفى، مضيفا ان ما بقي من وقود يكفي عدة أيام ويتم توفير المياه عبر الدفاع المدني.
وطالب مدير المستشفى بفتح الطرق أمام المواطنين للوصول للمستشفى ونطالب بتدخل دولي.-(وكالات)
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