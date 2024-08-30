استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في جنين



وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، أن طواقمها تعاملت مع شهيد في منطقة الحي الشرقي بمدينة جنين، وتم نقله إلى المستشفى الحكومي بالمدينة.



وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الشهيد، هو توفيق أحمد يونس قنديل (82 عاما).-(وكالات)