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استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في جنين

8/30/2024 3:12:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد مواطن فلسطيني مساء اليوم الجمعة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين شمال الضفة الغربية .


وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، أن طواقمها تعاملت مع شهيد في منطقة الحي الشرقي بمدينة جنين، وتم نقله إلى المستشفى الحكومي بالمدينة.


وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الشهيد، هو توفيق أحمد يونس قنديل (82 عاما).-(وكالات)

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