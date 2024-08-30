استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في جنين
التاريخ
8/30/2024 3:12:01 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد مواطن فلسطيني مساء اليوم الجمعة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين شمال الضفة الغربية
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وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، أن طواقمها تعاملت مع شهيد في منطقة الحي الشرقي بمدينة جنين، وتم نقله إلى المستشفى الحكومي بالمدينة.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الشهيد، هو توفيق أحمد يونس قنديل (82 عاما).-(وكالات)
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