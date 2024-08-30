استطلاع: الليكود يضعف وغانتس وليبرمان يتعززان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
معاريف
موشيه كوهن
30/8/2024
حزب جديد برئاسة نفتالي بينيت كفيل بأن يحقق انفجارا سياسيا، حتى من دون الاعتماد على الأحزاب العربية. هذا ما يتبين من استطلاع "معاريف" الذي أجراه معهد لزار للبحوث برئاسة د. مناحم لزار ومشاركة Panel4All.
ففي حالة خوض حزب جديد برئاسة نفتالي بينيت، فإن خريطة المقاعد ستكون على النحو الآتي: حزب نفتالي بينيت 23، الليكود 19، المعسكر الرسمي 14، يوجد مستقبل 11، إسرائيل بيتنا 9، شاس 9، عظمة يهودية 8، يهدوت هتوراة 7، حزب الديمقراطيين 6، الجبهة/العربية 6، الصهيونية الدينية 4، الموحدة 4.
أما في حالة إجراء الانتخابات ضمن خريطة الأحزاب الحالية، فإن الليكود والمعسكر الرسمي يتساويان مع 21 مقعدا لكل منهما، فيما يحصل إسرائيل بيتنا على 15 مقعدا ويوجد مستقبل على 14.
وبالنسبة للملاءمة لمنصب رئاسة الوزراء في المنافسة بين بنيامين نتنياهو ونفتالي بينيت، يتفوق بينيت على نتنياهو، إذ يحصل على 49 % مقارنة ببنيامين نتنياهو الذي يحصل على 35 % فقط. وفي المنافسة مع غانتس أيضا، يخسر نتنياهو بفارق 1 % فقط. 40 % لغانتس و39 % لنتنياهو. يتفوق نتنياهو على لبيد في هذه الحالة مع 46 %، فيما يكتفي يئير لبيد بـ34 % فقط.
لو كان لنتنياهو قطرة استقامة لكان استقال، ولما كان سيخرج من عتبة بيته لشدة الذنب والخجل.
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