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استطلاع: الليكود يضعف وغانتس وليبرمان يتعززان

8/30/2024 3:12:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) معاريف
موشيه كوهن
30/8/2024

حزب جديد برئاسة نفتالي بينيت كفيل بأن يحقق انفجارا سياسيا، حتى من دون الاعتماد على الأحزاب العربية. هذا ما يتبين من استطلاع "معاريف" الذي أجراه معهد لزار للبحوث برئاسة د. مناحم لزار ومشاركة Panel4All.
ففي حالة خوض حزب جديد برئاسة نفتالي بينيت، فإن خريطة المقاعد ستكون على النحو الآتي: حزب نفتالي بينيت 23، الليكود 19، المعسكر الرسمي 14، يوجد مستقبل 11، إسرائيل بيتنا 9، شاس 9، عظمة يهودية 8، يهدوت هتوراة 7، حزب الديمقراطيين 6، الجبهة/العربية 6، الصهيونية الدينية 4، الموحدة 4.
أما في حالة إجراء الانتخابات ضمن خريطة الأحزاب الحالية، فإن الليكود والمعسكر الرسمي يتساويان مع 21 مقعدا لكل منهما، فيما يحصل إسرائيل بيتنا على 15 مقعدا ويوجد مستقبل على 14.
وبالنسبة للملاءمة لمنصب رئاسة الوزراء في المنافسة بين بنيامين نتنياهو ونفتالي بينيت، يتفوق بينيت على نتنياهو، إذ يحصل على 49 % مقارنة ببنيامين نتنياهو الذي يحصل على 35 % فقط. وفي المنافسة مع غانتس أيضا، يخسر نتنياهو بفارق 1 % فقط. 40 % لغانتس و39 % لنتنياهو. يتفوق نتنياهو على لبيد في هذه الحالة مع 46 %، فيما يكتفي يئير لبيد بـ34 % فقط.
لو كان لنتنياهو قطرة استقامة لكان استقال، ولما كان سيخرج من عتبة بيته لشدة الذنب والخجل.

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