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حشد القوة الأميركية في المنطقة.. هل لجم إيران عن الرد على اغتيال هنية؟

8/30/2024 3:11:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عواصم- يشعر المسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بأنهم حققوا انتصارا ضد إيران، ويستطيع المتحدث إلى مسؤولين في هذه الإدارة استشعار هذا الشعور من خلال تعداد المسؤولين الأميركيين سلسلة من الأهداف التي حققها بايدن خلال الأشهر الماضية.
وكانت إيران وما تزال تهدد بشن هجوم انتقامي على اغتيال زعيم تنظيم حماس إسماعيل هنية، لكن جو بايدن بعث إليها برسائل مباشرة ومن خلال الوسطاء، أن الولايات المتحدة ستكون مستعدة للرد على أي تهديدات، وحماية الجنود الأميركيين في المنطقة والدفاع عن إسرائيل.
ولو نظرنا إلى حجم القوات التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى المنطقة خلال الأسابيع الماضية، لوصلنا إلى نتيجة واحدة وهي أن الأميركيين يملكون الآن قدرة عسكرية ضخمة في المنطقة.
فوزارة الدفاع الأميركية أرسلت إلى المياه قبالة إيران، حاملتي طائرات مع كل السفن المرافقة لها.
كما حشدت في المنطقة طائرات على قدرات عالية مثل إف 16 وإف 15 وإف 35 وإف 22، ثم أعلنت أنها ترسل غواصة تحمل صواريخ من نوع توماهوك، وكلها قادرة على رصد أهداف وضربها، وصدّ هجمات صاروخية إيرانية تستهدف الأميركيين في المنطقة أو تستهدف إسرائيل أو تستهدف أراضي الدول الجارة.
"إيران لم تفعل شيئا"
وأوضح مسؤول أميركي أن إيران لم تفعل شيئاً منذ اغتيال هنية، مضيفاً أن السياق الزمني يثبت أن بعث الرسائل أمر مهم جداً.
وتابع أن إرسال القوات الضخمة إلى المنطقة له مهمتان، الأولى هي الدفاع عند الضرورة، والبعث برسالة أن الولايات المتحدة لديها الإرادة والقدرة.
كما قال إن إيران تعرف أن أقوى قوة في العالم تقف إلى جانب الدول التي تخاصمها، مشدداً على أن إسرائيل وباقي الدول في المنطقة، يعرفون أن الولايات المتحدة تقف إلى جانبهم.
الأميركيون باقون
لا يريد الأميركيون القول إنهم "ردعوا إيران" لأن الأوضاع في الشرق الأوسط تأخذ مجرى غير متوقع في بعض الأحيان، لكن مسؤولا أميركيا قال بأن الولايات المتحدة أثبتت، وتثبت من خلال الحضور العسكري الضخم أنها لم تترك منطقة الشرق الأوسط.
وصحيح القول إن الولايات المتحدة ترى منذ أكثر من عشر سنوات، أن المخاوف الأكبر تنبع من تصاعد القوة الصينية، وأن على واشنطن أن تتدارك المخاطر التي تسببت بها روسيا بهجومها على أوكرانيا، لكن إدارة بايدن الحالية تريد التأكيد أنها قادرة على مواجهة المخاطر في منطقة الشرق الأوسط من خلال قوة عسكرية متحرّكة وعالية القدرات التقنية وقوة نارية ضخمة.
كما يهتم الأميركيون بهذه الرسالة، خصوصا أن إيران اعتبرت بعد خروج القوات الأميركية من أفغانستان، أن الولايات المتحدة تريد ترك المنطقة، وكانت طهران ترى أن لديها الفرصة لاستغلال الفراغ الأميركي وتحقيق أهداف إضافية في الشرق الأوسط، لكن المسؤولين الأميركيين يشيرون بوضوح إلى أن ما قامت به واشنطن خلال السنوات الماضية يجب أن يؤكد عكس ذلك تماماً، والرسالة موجهة إلى إيران ولباقي الحلفاء في منطقة الشرق الأوسط.
إيران تخشى ترامب
من المثير جداً للانتباه، أن كل هذه الأحداث تترافق مع "كلام كثير عن الملف النووي الإيراني"، فخلال الأيام الماضية أشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن إيران تتابع تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، وأنها تملك أكثر من 140 كيلوغراماً من هذه المواد المرتفعة الخصوبة.
ترافق ذلك مع كلام المرشد الإيراني، علي خامينئي، يوم الثلاثاء الماضي والذي أشار إلى أنه من الممكن الدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة في هذا المجال.
ومن الممكن أن يكون كلام المرشد الإيراني في سياق المعتاد، فإيران اعتادت على محاولة مد الجسور مع الإدارات الديمقراطية، وتتخوّف من الإدارات الجمهورية التي تهددها عادة باستعمال القوة.
والآن، مع اقتراب الولايات المتحدة من الانتخابات الرئاسية، هناك "نافذة ضيّقة" من شهرين للتحدّث إلى بايدن قبل أن تنجلي المعركة الرئاسية، وحظوظ المرشح الجمهوري للفوز بها تصل إلى 50% وربما أكثر.

بايدن لا يتجاوب
أوضحت وزارة الخارجية الأميركية الاربعاء الماضي أن إدارة بايدن كانت مستعدة للتحاور مع إيران.
وأضاف متحدث باسم وزارة الخارجية في تصريحات خاصة، أنه لو أرادت إيران أن تثبت جدّيتها، فإن باستطاعتهم وقف التصعيد النووي والبدء بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كما تابع المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن مقاربة الولايات المتحدة لم تتغيّر، قائلا: "قلنا منذ وقت طويل إننا نرى الدبلوماسية كأفضل وسيلة للوصول إلى حل فعّال ومستدام للبرنامج النووي الإيراني".
وتابع: "على أي حال، نحن على مسافة بعيدة من ذلك الآن بسبب التصعيد الواسع الذي تقوم به إيران بما في ذلك التصعيد النووي وفشل إيران عن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
يعرفون النووي الإيراني
يشار إلى أن مسؤولا في الإدارة الأميركية كان شدّد على الحلّ الدبلوماسي، نافيا أن تكون القوة العسكرية التي حشدتها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط تخصص في جزء من مهمتها ردع إيران عن متابعة البرنامج النووي.
لكنه أكد أن الولايات المتحدة لديها رؤية واضحة لما تفعله إيران في برنامجها النووي، وأنها تعرف أين هي المواقع الإيرانية.-(وكالات)

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