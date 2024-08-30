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أوروبا من دون أميركا

8/30/2024 3:11:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) جاستن لوغان؛ جوشوا شيفرينسون* - (إندبندنت) 19/8/2024

حان الوقت لكي تضفي واشنطن الطابع الأوروبي على حلف شمال الأطلسي وتتخلى عن مسؤولية حماية أمن القارة العجوز. يتعين على الولايات المتحدة أن تحول دورها في أوروبا من كونها ركيزة أساس للأمن إلى مصدر دعم وموازنة بين القوى الأوروبية. ويتحقق ذلك من خلال تقليص وجودها العسكري وتشجيع أوروبا على تطوير أنظمة الدفاع الخاصة بها وإعادة تخصيص الموارد لمعالجة التحديات الأميركية المحلية والعالمية الأخرى.
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على مدى عقود من الزمان ظلت السياسة الأميركية تجاه أوروبا على حالها. فقد رسخت واشنطن وجودها في القارة من خلال "حلف شمال الأطلسي"، (ناتو)، ولعبت دور المزود الأساسي للأمن في المنطقة، بينما قبلت الدول الأوروبية المنتسبة إلى الحلف بالقيادة الأميركية. لكن اليوم، خرج جزء كبير من الحزب الجمهوري عن هذا الإجماع، وأصبح يفضل بدلاً من ذلك سياسة تلخصها تعليقات دونالد ترامب بشأن دول الناتو "المتخلفة عن سداد التزاماتها المالية"، و"إذا لم تدفع، فلن نؤمن لها الحماية".
بعبارات أخرى، قد تظل الولايات المتحدة ملتزمة تجاه أوروبا، ولكن بشرط أن تسدد الدول الأوروبية ما عليها من مدفوعات. في المقابل، ورداً على هذا التحول، أصبح الديمقراطيون أكثر ثباتاً على موقفهم. فقد أكد الرئيس جو بايدن على الالتزام الديمقراطي "المقدس" بالدفاع عن أوروبا، وأثنى على قبول عضوية فنلندا والسويد في حلف شمال الأطلسي باعتباره إنجازاً عظيماً لإدارته. ولم تشر كامالا هاريس إلى أنها ستنحرف عن موقف بايدن باعتبارها المرشحة الديمقراطية المفترضة للرئاسة.
هناك حاجة ملحة إلى إحياء النقاش حول دور الولايات المتحدة في أوروبا، لكن كلا الجانبين أساءا فهم القضايا والمصالح المؤثرة. وفي الواقع، ما تزال المصلحة الأساس لدى الولايات المتحدة في أوروبا اليوم هي نفسها منذ أوائل القرن الـ20 على الأقل، المتمثلة في إبقاء القوة الاقتصادية والعسكرية للقارة منقسمة. وفي الممارسة العملية، كان السعي إلى تحقيق هذا الهدف يعني منع ظهور قوة أوروبية مهيمنة. ولكن، خلافاً لما كان عليه الوضع خلال منتصف القرن الـ20، فإن أوروبا اليوم تفتقر إلى مرشح قادر على الهيمنة. وبفضل نجاح الجهود الأميركية بعد العام 1945 في إعادة بناء أوروبا الغربية واستعادة الازدهار فيها، من غير المرجح أن يظهر نظام هيمني جديد.
ويتعين على واشنطن أن تدرك أنها حققت هدفها الرئيس في أوروبا، وبعد أن نجحت في منع أي دولة من الهيمنة على القارة، يتعين عليها أن تتبنى نهجاً جديداً في التعامل مع المنطقة. وفي إطار استراتيجية معدلة، ستعمل الولايات المتحدة على تقليص وجودها العسكري في القارة وإضفاء الطابع الأوروبي على حلف شمال الأطلسي، وإعادة تسليم مسؤولية الأمن الأوروبي الأساس إلى أصحابها الشرعيين، أي الأوروبيين.
توازن دقيق
لأكثر من 100 عام، كانت لدى الولايات المتحدة مصلحة وطنية ثابتة في أوروبا، وهي ضمان أن تبقى القوة الاقتصادية والعسكرية في القارة مقسمة بين دول متعددة من خلال منع ظهور قوة أوروبية مهيمنة تسعى إلى الاحتفاظ بكل تلك القوة لنفسها.
وخاضت واشنطن الحربين العالميتين الأولى والثانية كي تمنع ألمانيا من الهيمنة على أوروبا. وكان الهدف من تأسيس حلف شمال الأطلسي خلال العام 1949 منع إمكانية سيطرة دولة واحدة على القارة. ووفق تصريح أدلى به وزير الخارجية دين أتشيسون خلال ذلك العام، فإن الحربين العالميتين "أظهرتا أن سيطرة قوة واحدة عدوانية وغير ودية على أوروبا قد تشكل تهديداً غير مقبول للأمن القومي الأميركي".
كان دعم الولايات المتحدة لحلف شمال الأطلسي خطوة منطقية في وقت كان فيه الاتحاد السوفياتي يهدد باجتياح القارة. وكانت ذكريات الحرب ما تزال حديثة ومستقبل ألمانيا غير واضح، ولكن حتى آنذاك لم يكن هدف واشنطن هو تحمل مسؤولية الأمن الأوروبي بصورة دائمة، بل كان الحلف بمثابة وسيلة مؤقتة لحماية دول أوروبا الغربية خلال فترة تعافيها من الحرب العالمية الثانية، وتسهيل الجهود الأوروبية الغربية الرامية إلى تحقيق نفوذ يوازي النفوذ السوفياتي ودمج ألمانيا الغربية في تحالف مضاد للسوفيات من شأنه أن يساعد أيضاً في توجيه القوة الألمانية نحو ممارسات أكثر تحضراً ومسؤولية. وخلال العام 1951، أشار دوايت أيزنهاور بصفته قائد قوات الحلفاء الأعلى في أوروبا إلى أنه "إذا لم تعد جميع القوات الأميركية المتمركزة في أوروبا لأغراض الدفاع الوطني إلى الولايات المتحدة خلال 10 أعوام، فإن هذا المشروع بأكمله سيكون قد فشل".
ومن أجل تحقيق هذه الغاية، حاول الرئيسان هاري ترومان وأيزنهاور تشكيل "قوة ثالثة" تتألف من الدول الأوروبية من خلال تشجيع فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا الغربية ودول أوروبا الغربية الأخرى على توحيد مواردها السياسية والاقتصادية والعسكرية ضد الاتحاد السوفياتي. وبمجرد تشكيلها، كان من المفترض أن تعفي هذه القوة الثالثة الولايات المتحدة من واجب العمل كخط الدفاع الأول عن أوروبا. وقد قبلت الولايات المتحدة، على مضض، دوراً أكثر ديمومة في هذا التحالف بعد أن اتضح في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات من القرن الـ20 أن دول أوروبا الغربية كانت قلقة في شأن ألمانيا بقدر ما كانت قلقة في شأن الاتحاد السوفياتي.
تشكل روسيا تهديداً أضعف بكثير مما كان يمثله الاتحاد السوفياتي، إلا أن الوضع الحالي مختلف تماماً. فللمرة الأولى منذ قرون تفتقر أوروبا إلى وجود قوة مهيمنة محتملة، وقد تحول الخوف من هيمنة ألمانيا على أوروبا إلى قلق في شأن تراجع نفوذ برلين الجيوسياسي، مما قلب "المشكلة الألمانية" التقليدية رأساً على عقب. وتدرك الدول الأخرى ذات القدرات الكبيرة، مثل المملكة المتحدة وفرنسا، أن توزع مراكز القوى الحالي لا يسهل النمو أو التوسع.
وفي المقابل، تفتقر روسيا إلى الموارد والفرصة لتشكيل تهديد هيمني على أوروبا. فمع تعداد سكاني يبلغ 143 مليون نسمة مقارنة بنحو 600 مليون نسمة في الدول الأوروبية المنتسبة إلى حلف شمال الأطلسي، تفتقر روسيا إلى القوة البشرية اللازمة لغزو أوراسيا، إضافة إلى ذلك، لدى الدول الأوروبية الأعضاء في حلف الناتو اقتصاد أكبر بنحو 10 أضعاف من اقتصاد روسيا وأكثر تقدماً بكثير. وحتى التقديرات المتاحة الأكثر تشاؤماً تظهر أن الدول الأوروبية كانت تنفق بصورة أكبر بكثير على الدفاع مما كانت تنفقه روسيا حتى قبل الغزو المكلف لأوكرانيا وقبل الزيادات في الإنفاق الدفاعي الأوروبي الذي نتج من ذلك الغزو. ووفقاً للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، بلغ الإنفاق الدفاعي الروسي نحو 75 مليار دولار خلال العام 2023، في حين أنفقت الدول الأوروبية المنتسبة إلى حلف شمال الأطلسي مجتمعة أكثر من 374 مليار دولار.
لا شك أن غزو روسيا لأوكرانيا أظهر استعدادها لاستخدام القوة واهتمامها الواضح بالسيطرة على أوكرانيا وقدرتها على الاستمرار في عمليات شديدة الحدة، ولكن ما لم تثبته روسيا هو قدرتها الحقيقية على نشر القوة العسكرية على مسافات طويلة، بالتالي لم يتعرض التقدم الروسي الأولي نحو كييف للصد فحسب، بل إن معظم المعارك التي تلت ذلك جرت على بعد بضع مئات من الأميال من الحدود الروسية - الأوكرانية. وقد أسفر ذلك عن دمار هائل بيد أنه لا يقدم دليلاً على وجود جيش جاهز لاجتياح القارة.
وإذا كانت روسيا بعد أكثر من عامين من القتال عاجزة عن هزيمة أوكرانيا الأضعف اقتصادياً وعسكرياً، فإنها لا تشكل تهديداً هيمنياً على أوروبا. ورغم أن روسيا قد تحاول بكل تأكيد تجديد قدراتها العسكرية، فإن ردود فعل الدول الأوروبية على الصراع أظهرت استعدادها لمواجهة احتمالات حدوث عدوان في المستقبل. وروسيا في حالتها اليوم، تشكل تهديداً أضعف بكثير مما كان يمثله الاتحاد السوفياتي في الماضي.
تقبل النجاح
في ظل غياب أي طرف قادر على الهيمنة على أوروبا، لم تعد هناك حاجة لأن تتولى الولايات المتحدة دوراً قيادياً في المنطقة. وفي غياب القيادة الأميركية، ستكون لدى أوروبا سياسة دولية طبيعية، التي بطبيعة الحال قد تشمل حدوث بعض الصراعات بين الدول على الأطراف، لكنها لن تواجه أي تهديد هيمني.
ورغم ذلك، ترفض واشنطن الاستفادة من هذا النجاح. فبعد أن قطعت الطريق أمام إمكانية ظهور قوة عظمى أوروبية، أدى توسع حلف شمال الأطلسي شرقاً إلى خلق مصالح جديدة تشمل دولاً ضعيفة ومعرضة للخطر يصعب إلى حد كبير إبقاؤها آمنة، مما يفرض ضغوطاً سياسية على الولايات المتحدة تدفعها للبقاء في أوروبا على أساس أن هذه الأخيرة غير قادرة على الدفاع عن نفسها.
ومع ذلك، ورغم كل الاهتمام الذي يعطى لمسألة ما إذا كانت أوروبا تستطيع الدفاع عن نفسها أم لا، فمن الغريب أن "أوروبا" نادراً ما يتم تعريفها بصورة واضحة. ففي الأساس، كانت الأهداف وراء الجهود الرامية إلى توحيد البلدان الأوروبية ضمن كيان سياسي أكبر أهدافاً نبيلة، فقد أشار رئيس الوزراء الفرنسي السابق روبرت شومان إلى أن الهدف المنشود "لا يقتصر على جعل أي حرب بين فرنسا وألمانيا أمراً مستبعداً فحسب، بل مستحيلاً فعلياً". ولكن رغم التكامل الأوروبي، ما تزال الدول القومية تهيمن على السياسة الأوروبية. ففرنسا ولاتفيا، مثلاً، هما دولتان أوروبيتان، ولكن بالنسبة إلى الولايات المتحدة، هناك اختلاف بين حاجاتهما الدفاعية وأهمية كل واحدة منهما.
ومن غير المستغرب أن ندرك إذاً أن أوروبا قد لا تتمكن من الدفاع عن نفسها بسهولة إذا أدرجنا البلدان الصغيرة الضعيفة التي تحد روسيا في قائمة الدول التي تحتاج إلى حماية. ومن اللافت للنظر أن المناورات العسكرية التي جرت على مدى العقد الماضي أشارت بقوة إلى أنه في حال نشوب صراع مع روسيا، فإن الولايات المتحدة وشركاءها ستواجه صعوبة في منع بعض الأعضاء الأكثر ضعفاً في الحلف من مواجهة أضرار جسيمة.
وفي المقابل، إذا أعطيت "أوروبا" تعريفاً يتماشى مع المصالح الأميركية التقليدية المتمثلة في إبقاء المناطق الأساس المتمتعة بالسلطة العسكرية والاقتصادية في القارة مقسمة، فإن الموقف يبدو أقل إثارة للقلق، ومرة أخرى، فإن توزيع القوة العسكرية والاقتصادية اليوم يضمن وجود عدد من الدول التي يمكن أن تمنع روسيا مجتمعة أو بمفردها من فرض الهيمنة، وفي الوقت نفسه، توفر الأسلحة النووية رادعاً آخر. في الواقع تمتلك فرنسا والمملكة المتحدة ترسانات نووية خاصة بها، ويمكن لدول أخرى في أوروبا، ومنها ألمانيا على وجه الخصوص، أن تحصل بسهولة على أسلحة نووية إذا شعرت بالتهديد الكافي. وتعتمد السهولة التي تستطيع بها أوروبا الدفاع عن نفسها على كيفية تعريف "أوروبا". لكن مصلحة الولايات المتحدة الأساس في أوروبا ليست في خطر.
العودة إلى الأساسات
في ظل الضغوط المتزايدة في الداخل وفي آسيا، من الضروري إجراء تصحيح في المسار، والفكرة ليست قطع العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا، بل تحويل الدور الأميركي من الملاذ الأول لتوفير الحماية إلى الملاذ الأخير الذي يتدخل من أجل الحفاظ على التوازن والاستقرار.
أولاً، يجب أن تبدأ الولايات المتحدة في سحب بعض قواتها من أوروبا، مما يفرض على الدول الأوروبية تحمل مسؤولية توفير القوات التقليدية اللازمة لحماية أوروبا. وفي الوقت الحالي، تمتلك الولايات المتحدة ما يقارب 100 ألف جندي متمركز في القارة مع أكبر تجمع لهذه القوات داخل ألمانيا. إن أفضل خطوة تتخذ في البداية من أجل تقليص عدد القوات قد تكون بسحب 20 ألف جندي إضافي نشرتهم إدارة بايدن خلال العام 2022 رداً على الغزو الروسي لأوكرانيا. وبمجرد سحب هذه القوات يجب على واشنطن أن تعلن نيتها استئناف سحب 12 ألف جندي من ألمانيا، وهي خطة وافق عليها ترامب ولكن جمدها بايدن. ويذكر أن تنفيذ جولتين منظمتين من سحب القوات كفيل بإيصال الرسالة المتمثلة في أن الدول الأوروبية الأكثر قوة يجب أن تقوم بدورها. وفي نهاية المطاف، يمكن سحب القوات والمعدات الأميركية المتبقية في أوروبا تدريجاً ونقل عبء حاجات الردع التقليدية إلى الأوروبيين.
في الواقع، إن اتخاذ مثل هذه الخطوات في المرحلة الحالية قد يتوافق مع استعداد الأوروبيين الواضح لبذل مزيد من الجهود من أجل الدفاع عن أنفسهم منذ الغزو الروسي لأوكرانيا. وتعد ألمانيا مثالاً على هذا الاهتمام الناشئ حديثاً. فقد كان الهجوم الروسي الأولي كافياً ليشكل صدمة بالنسبة إلى ألمانيا ويدفعها إلى إلغاء خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" والإعلان عن خطط لإنفاق 108 مليارات دولار إضافية على الدفاع على مدى أربعة أعوام كجزء من "تسايتنفنده" Zeitenwende أو "نقطة التحول".
ورغم أن الطريقة التي أنفقت بها ألمانيا هذه الأموال لم تسمح لـ"نقطة التحول" بتوليد قوة عسكرية كبيرة، فإن قادتها أدركوا الحاجة الملحة إلى إعادة بناء قدراتها الدفاعية، وبعض المسؤولين المنتخبين الأكثر شعبية في البلاد، مثل وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك ووزير الدفاع بوريس بيستوريوس، يؤيدون إعادة التسلح. وبطريقة موازية، اتبعت دول قوية، مثل فرنسا وبولندا والمملكة المتحدة، مساراً مماثلاً. إن سحب القوات والمعدات التي تمثل تعبيراً ملموساً عن دور واشنطن القيادي من شأنه أن يسرع هذه العملية من خلال إلزام الدول الأوروبية بتحمل المسؤولية عن دفاعها، والحد من اعتمادها باستمرار على الولايات المتحدة.
في الوقت نفسه، ينبغي لصناع السياسات أن يدركوا أن أوروبا لا تستطيع سد الفجوات في مجالات معينة بسرعة، وعلى وجه الخصوص، فإن إيجاد بديل يحل مكان المظلة النووية الأميركية وقدراتها في مجال الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع حتى في أفضل الظروف سيستغرق وقتاً. وبناء على هذا، ينبغي لواشنطن أن تستمر في تقديم المساعدة لأوروبا في هذه المجالات لأعوام عدة في حين تساعد أوروبا على معالجة الثغرات في القدرات على المدى الطويل. ومثلما تقدم الولايات المتحدة المعلومات الاستخباراتية والمساعدة في تحديد الأهداف للدول التي ليست حليفة لها بموجب معاهدات مثل أوكرانيا، فإنها تستطيع أيضاً أن تعد بصورة موثوقة بتقديم هذه الخدمات لأعضاء حلف شمال الأطلسي حتى في ظل تقليص عدد قواتها التقليدية، وقد يتضمن هذا أيضاً إعادة النظر في معارضة الولايات المتحدة لحصول ألمانيا على الأسلحة النووية ولو أنه من غير المرجح أن تسعى ألمانيا إلى امتلاك قنبلة نووية تحت أي ظرف من الظروف.
والمكسب من ذلك سيكون كبيراً، وفق أحد التحليلات التي أجراها أستاذ معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا باري بوسن خلال العام 2021، فإن التخلي عن مهمة الردع التقليدي في أوروبا يمكن أن يؤدي إلى وفورات في الموازنة تراوح ما بين 70 و80 مليار دولار سنوياً. وباحتساب التضخم والجهود والقوات الإضافية المخصصة لأوروبا منذ العام 2022، فإن المبالغ المدخرة قد تكون أكبر اليوم.
وثانياً، لتسهيل تعزيز القوة العسكرية الأوروبية، يتعين على الولايات المتحدة أن تتخلى عن بعض مطالبها القديمة في ما يتعلق بطريقة تسليح أوروبا لنفسها. فعلى مدى عقود من الزمان، أصرت واشنطن على أن تشتري الدول الأوروبية المعدات العسكرية من الولايات المتحدة وتتجنب بناء أصول عسكرية شبيهة بالأصول الأميركية (أي أن تستكمل قدرات الولايات المتحدة بقدرات أخرى، بدلاً من تقليدها)، وهذه المتطلبات تقوض الدعم المحلي للاستثمار العسكري في أوروبا وتحد من قدرة القارة على إنشاء قوتها العسكرية الخاصة والحفاظ عليها. وعوضاً عن حث الدول الأوروبية على شراء الأسلحة من الولايات المتحدة وتجنب تقليد القدرات الأميركية عسكرياً، يتعين على واشنطن أن تشجع الدول الأوروبية على الاستثمار في قاعدتها الصناعية الدفاعية.
إن الظروف مواتية لإعادة بناء القاعدة الصناعية الدفاعية الأوروبية، فالشعور بالتهديد مرتفع والخطوات الأولية التي اتخذت بعد الغزو الروسي لأوكرانيا أثمرت وأوروبا تنتج بالفعل أسلحة أساس مثل الدبابات القتالية الرئيسة، ويتعين على واشنطن أن تستفيد من هذه الديناميكيات. ولأن القدرات العسكرية الجديدة تستغرق وقتاً طويلاً للتطور، فإن تعديل السياسة الأميركية الآن من شأنه أن يساعد في ضمان أن تمتلك أوروبا القدرات المحلية اللازمة لمعالجة مشكلات القارة لعقود مقبلة.
علاوة على ذلك، ونظراً لارتفاع كلفة إنتاج المعدات العسكرية الحديثة، فإن تشجيع الدول الأوروبية على شراء الأسلحة المصنوعة في أوروبا من شأنه أن يولد ضغوطاً سياسية لزيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي. ومثلما تجعل المكاسب الاقتصادية المستمدة من الإنفاق العسكري صعباً على الولايات المتحدة إغلاق القواعد أو خطوط الإنتاج، ستؤثر الفوائد الاقتصادية على قرارات أوروبا بالطريقة نفسها. ومن خلال تشجيع أوروبا على تطوير قاعدتها الصناعية الدفاعية، تستطيع واشنطن أيضاً تحفيز التنسيق المتعدد الأطراف لتمديد فترات الإنتاج وخفض كلفة المشتريات وتعزيز العمل المشترك، والسماح بالتخطيط العسكري وإعداد الموازنات بصورة أكثر كفاءة.
وأخيراً، يتعين على الولايات المتحدة أن تعمل تدريجاً على تحويل حلف شمال الأطلسي إلى تحالف تديره وتقوده أوروبا. ففي البداية، يجب على واشنطن أن تشجع الأعضاء الأوروبيين في الناتو على إنشاء "ركيزة أوروبية" داخل الحلف، وهي آلية تتيح للأعضاء تنسيق مواقف مشتركة في شأن مسائل الدفاع والأمن من دون تدخل أميركي، ويتعين على الرئيس الأميركي أن يوضح أن القائد الأعلى المقبل لقوات الحلفاء سيكون أوروبياً، في خروج عن ممارسة استمرت 75 عاماً كان الأميركيون يشغلون بموجبها هذا المنصب دائماً. واستطراداً، على الولايات المتحدة أن تقلص من عمق مشاركتها في لجان حلف شمال الأطلسي وأن تسمح للحلفاء بتولي زمام المبادرة، على سبيل المثال، في المناقشات السياسية داخل "لجنة نواب الممثلين الدائمين" أو "لجنة السياسة والتخطيط الدفاعي"، إذ يتشكل إجماع في شأن المسائل الأمنية والسياسية والتنظيمية.
وستوضح جميع هذه الخطوات أن الولايات المتحدة تتوقع من الأوروبيين إدارة شؤون التحالف اليومية. وسيكون الأوروبيون في وضع جيد للقيام بذلك، إذ إن الإطار البيروقراطي الشامل لحلف شمال الأطلسي يسمح بالاستفادة من الممارسات التعاونية الراسخة المكتسبة خلال تاريخ التحالف الطويل. وليس من المفترض أن تركز السياسة الأميركية على الانسحاب الرسمي من حلف شمال الأطلسي أو الحفاظ على عضويتها الحالية فيه، بل عليها ببساطة أن توضح أن دور واشنطن كصانع السلام والمحافظ على الاستقرار الأوروبي يقترب من نهايته، وإذا شعر مخططو الدفاع الأوروبيون أن هذا يترك ثغرة يجب ملؤها فيجب عليهم أن يملؤوها بأنفسهم.
في الواقع، ستعيد الولايات المتحدة العلاقة عبر الأطلسي إلى أهدافها الأساس وأدوارها التقليدية. وباعتبارها قوة خارجية، ستساعد واشنطن في الحفاظ على التوازن، ولكنها لن تسعى إلى الهيمنة على القارة نفسها. وإضافة إلى السماح للولايات المتحدة بإعادة توجيه اهتمامها ومواردها، فإن العلاقة المتوازنة من شأنها أيضاً أن تؤثر بصورة إيجابية في التخطيط الاستراتيجي الأوروبي، فعندما تدفع الدول الأوروبية إلى تحمل مسؤولية إدارة الأمن القاري اليومية ستضطر إلى تحمل الكلف الكاملة لخياراتها الأمنية. وفي وقت يؤيد فيه صناع السياسات في جميع أنحاء القارة سياسات طموحة ومكلفة، مثل ضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي وربما انخراط الدول الأوروبية في الحرب في أوكرانيا، فإن نقل مسؤولية أمن أوروبا إلى الأوروبيين من شأنه أن يقلل الحوافز التي تدفع هذه الدول إلى الترويج للسياسات المتهورة.
تحويل الأزمة إلى فرصة
إن اللحظة المثالية لإعادة مسؤولية أوروبا إلى الأوروبيين أنفسهم كانت بعد انهيار الاتحاد السوفياتي خلال العام 1991 مباشرة عندما اختفى سبب وجود حلف شمال الأطلسي، ولكن هذا لا يعني أن الوقت الحالي غير مناسب لاتخاذ هذه الخطوة. قد يبدو من غير المنطقي أن نقترح تقليص دور الولايات المتحدة كحارس لأوروبا في حين تواجه القارة أكبر حرب لها منذ الحرب العالمية الثانية، ولكن من المفارقات أن كلف الصراع في أوكرانيا والاستجابات المتعلقة به تجعلان هذا التعديل الاستراتيجي قابلاً للتنفيذ في الواقع.
قد تكون نيات روسيا خبيثة، لكن قدراتها تقيدها، وفي المقابل، تفتقر الدول الأوروبية الأخرى إلى القدرة على شن هجوم للسيطرة على القارة. وأثبتت أوكرانيا أن المدافعين المندفعين يمكنهم صد المعتدين حتى في ظل ظروف صعبة، وهذه حقيقة جيدة للولايات المتحدة. وعلاوة على ذلك، فإن القوة الكامنة التي تتمتع بها أوروبا تشير إلى أن واشنطن سيكون لديها متسع من الوقت لتقرر ما إذا كانت تحتاج إلى التدخل لمواجهة قوة مهيمنة ومتى.
وهناك من يذكر أن الدعوات التي تطالب الولايات المتحدة بالتمسك بدورها القيادي في أوروبا تتجاهل الفرصة والكلف المباشرة المترتبة على ذلك والمصالح المتزايدة الأهمية التي تتمتع بها واشنطن في أماكن أخرى. فالولايات المتحدة تواجه الآن ديوناً بقيمة 35 تريليون دولار وعجزاً سنوياً في الموازنة بقيمة 1.5 تريليون دولار، وصعوبات متزايدة في آسيا وانقسامات سياسية واضحة تجعل حل هذه التحديات أكثر صعوبة. وفي غياب أي مؤشر إلى تحسن الوضع المالي أو أي دليل على تراجع الضغوط المحلية، يتعين على صناع السياسات إعادة تقييم الالتزامات الأميركية الخارجية. ونظراً إلى أن واشنطن حققت هدفها الأساس في أوروبا، فقد حان الوقت لتنفيذ الأهداف المنشودة التي أرادها واضعو استراتيجية ما بعد الحرب في القارة. والآن حان الوقت لاغتنام الفرصة.

*جاستن لوغان: مدير دراسات الدفاع والسياسة الخارجية في معهد كاتو. *جوشوا شيفرينسون: أستاذ مشارك في كلية السياسات العامة بجامعة ميريلاند وباحث بارز غير مقيم في معهد كاتو.

مترجم عن "فورين أفيرز"، حيث نشر في 9 آب (أغسطس) 2024.

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