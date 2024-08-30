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لماذا ننكمش عندما نتقدم في العمر؟

8/30/2024 3:11:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ‎عمان- الغد- هل لاحظت أن شخصا ما يصبح أقصر مع مرور السنين؟ فعليا مع تقدم العمر، قد يبدأ بعض الأشخاص في الانحناء إلى الأمام ويصبحون أقصر ببوصات عدة.
‎كشف مقال نشر في موقع "لايف ساينس"، أن ما يحدث هو عبارة عن مزيج من "تآكل"عظام الإنسان، وترقق غضاريفه وتقلص عضلاته. لكن المعدلات التي تحدث بها هذه العمليات تختلف حسب الجينات والتغذية البدنية ومستويات النشاط عبر عمر الشخص، وفق ما نشر على موقع "الجزيرة نت".
‎ووفقا للمقال، يبدأ هذا التقلص منذ سن الثلاثين، ويتسارع مع مرور الوقت، حيث يسبب تدهور العظام تناقص الطول بعدما تبدأ العظام في التحلل بعد سن الأربعين إلى الخمسين.
‎وقالت ماريان هانان، عالمة الأوبئة في كلية الطب بجامعة هارفارد التي تبحث في الشيخوخة "نحن جميعا نتقدم في السن بشكل مختلف بيولوجيا"، ولذلك، يصبح الناس أقصر دائما مع تقدمهم في السن.
‎ووجدت دراسة أجراها المعهد الوطني للشيخوخة، التي تابعت 2084 رجلا وامرأة لمدة 35 عاما، أنهم بدؤوا في فقدان الطول في سن الثلاثين تقريبا، وأن الانكماش تسارع بمرور الوقت.
‎وخلصت الدراسة، التي شملت أشخاصا تتراوح أعمارهم بين 17 و94 عاما، أن الرجال، في المتوسط، فقدوا 1.2 بوصة (3 سم)، وفقدت النساء 2 بوصة (5 سم)، بين سن 30 و70 عاما، وبحلول سن الثمانين، فقد الرجال 2 بوصة (5 سم)، وفقدت النساء 3 بوصات (8 سم)، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن عظام الإنسان تبدأ في الانهيار مع تقدمه في السن.
ولو نعود لبداية تكون حياة الإنسان، نجد أن العظام تتكون في الأسبوع الثامن من الحمل، وتستمر في النمو حتى يصل الناس إلى منتصف العشرينات من العمر، كما تصبح العظام أكثر كثافة عندما يتعين عليها دعم كتلة عضلية أعلى، ومع نمو العضلات، فإنها تنتج ألياف الكولاجين، التي تمتد وتزيد من تدفق الدم المحلي، مما يحفز بدوره نمو العظام.
‎فيما يتوقف نمو العظام عند سن 25 إلى 30 عاما، وفي سن 40 إلى 50 عاما، نبدأ في فقدان كتلة العظام تدريجيا، حيث يبدأ تكسر العظام القديمة بشكل أسرع مما يمكن للجسم أن يصنع عظاما جديدة.
‎وتضيف في هذه الجزئية ماريان هانان، أن العظام "مثل مصفوفة متصلة ببعضها بعضا"، تتكون مصفوفة العظام بشكل أساسي من بروتين الكولاجين ومعادن هيدروكسيباتيت، وعندما يفقد الناس كتلة العظام، "تضعف هذه الهياكل التي تشبه الجسر، ويمكن أن تتسبب الأحمال الصغيرة والضئيلة المضافة إليها في حدوث كسور مجهرية، مما يؤدي إلى انهيار جسور العظام الصغيرة والضئيلة".
كما أنه يمكن أن يؤدي تراكم تلف العظام على نطاق صغير إلى هشاشة العظام، مما يجعل العظام رقيقة وهشة وضعيفة، ويمكن أن تتسبب هشاشة العظام بدورها في كسور عظمية أكبر، وهي شائعة في العمود الفقري والوركين والذراعين، ويمكن أن يؤدي أيضا إلى فقدان الطول.
‎ويقول بعض العلماء، إن فقدان الطول يحدث أيضا بسبب وضعية سيئة ما أثناء الروتين اليومي، فيمكن أن يؤدي انحناء العمود الفقري أو انحناؤه للأمام بشكل حاد، والمعروف أيضا باسم فرط الحداب، إلى تقريب دائم للظهر العلوي، مما يؤدي إلى إزالة بضع بوصات من الطول.
‎إضافة إلى ذلك، تلعب العضلات أيضا دورا مهما في الانكماش المرتبط بالعمر، فكبار السن يمكن أن تتلاشى عندهم العضلات، وهي حالة تعرف باسم فقدان العضلات، وترتبط بضعف بنية العظام وزيادة احتمالية فقدان العظام، ونقص دعم العضلات حول الجذع سيضعف قدرة الشخص على الوقوف منتصبا.
فقدان الطول له عواقب صحية خطيرة، وفي حين ما يزال السبب غير واضح، فقد أظهرت دراسات متعددة وجود روابط بين فقدان الطول والحالات الصحية الخطيرة، مثل مشاكل الجهاز التنفسي وأمراض القلب والأوعية الدموية.

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