Friday, 30 August 2024 11:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اعتزل ما يؤذيك.. متى تكون دعوة للتغيير من الداخل؟

8/30/2024 3:11:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ربى الرياحي عمان- نعتقد أحيانا أن الابتعاد عن كل ما يضايقنا ويتعبنا هو الحل الأمثل لمواجهة المواقف الصعبة التي نمر بها في الحياة، وأن اعتزالنا لكل ما يؤذينا قد يكون بداية جديدة أجمل وأفضل.
لكن في الواقع، لا توجد قاعدة ثابتة للتعامل مع تلك المواقف، التي قد تكون قاسية للغاية. ففي بعض الأحيان، يكون الاعتزال هروبا من المشكلة، من دون محاولة حقيقية للبحث عن خيارات أخرى أو تحليل الموقف بعمق. قد يساعدنا الابتعاد على رؤية المشكلة من جميع زواياها بوضوح، لكن من الضروري أن ندرك أن التغيير يبدأ من داخلنا أولاً. فكثيرا ما تكمن المشكلة في طبع لا نستطيع تغييره أو في طريقة تفكيرنا الخاطئة.
توقعت أمل (28 عاما) أن نهاية أحزانها ستأتي بمجرد تركها للعمل الذي استنزف طاقتها من دون أن تحصل على مقابل، فقد منحت عملها الكثير من وقتها وصحتها، لكنها لم تشعر بأي تقدير لجهودها وعطائها الكبير. لم يكن قرار ترك الوظيفة سهلاً على أمل، فقد سبقه تفكير طويل ومحاولات غير مجدية لتغيير الوضع. كانت النتيجة واضحة منذ البداية، لكنها لم تدرك أن الابتعاد عن كل ما يؤذيها، حتى لو كان ذلك يعني خسارة أكبر، أسلوب للتخلص من هموم يومية أثقلت كاهلها، لكنها اكتشفت فيما بعد أن ما كانت تراه هما، كان في الواقع أمانا واستقرارا وشعورا بقيمتها.
تقول "نقترف ذنبا كبيرا بحق أنفسنا عندما نعتقد أن اعتزال ما يؤذينا هو الحل الأمثل لكل مشكلاتنا، متجاهلين حقيقة أننا أحيانا نكون نحن من نسيء لأنفسنا".
من وجهة نظرها، الاعتزال قد يكون مناسبا في الأمور الفرعية، لكنه ليس الحل الأمثل بالجوانب الجوهرية. لذلك، لا تعتبر هذا إلا صائبا في كل الحالات، فهي تدرك أن التغيير، خاصة التغيير الداخلي لنصبح أفضل، هو السر لحياة سوية وناجحة.
يبين الاختصاصي النفسي الدكتور موسى مطارنة، أن الاعتزال في كثير من الحالات يعد هروبا، وهو قرار مبني على الخوف والقلق والضياع، فنصيحة "اعتزل ما يؤذيك" ليست الدواء في كل المواقف لأن الاعتزال يمنعنا من تقييم المشكلة وتحديد أسبابها.
ويشير مطارنة إلى أن هموم الحياة صحيح أنها كثيرة ولا تنتهي، لكن الأهم من ذلك كله أن نفهم أن ما يؤذينا بالدرجة الأولى هو أن ننكر أخطاءنا ونتجاهلها وكأنها لم تكن، معتقدين أن كل ما نعانيه من متاعب وضغوط ناتج عن تمسكنا بأمور لا جدوى منها، فقط هي مؤذية لنا رغم أننا قد نكون نحن السبب الأكبر في كل ما نعيشه من تعب وضيق من دون أن نشعر. فقرار الطلاق، مثلا، ليس الحال المناسب دائما في كل الحالات، قد يكون في بعض القصص بداية للشقاء والتفكك وافتقاد الأمان.
لذلك، لا بد من دراسة الموضوع جيدا والوقوف على جميع التفاصيل لنستطيع اتخاذ القرار الأنسب والبدء أولا بنفسك، واكتشاف أن هناك نقاطا مهمة يجب تغييرها من الداخل لتتمكن من أن تكون أفضل وتعيش حياة مستقرة نوعا ما، ليس المقصود أن تكون خالية من المشكلات بل أن تكون سوية قائمة على العلاج بشكل جذري وسريع.
وبحسب مطارنة، فالعزلة بشكلها الطبيعي لا تكون لوقت طويل، وهي مساحة للتفكير وإعادة الحسابات وتقييم كل ما يمر به الشخص من ضغوط وترتيب الأولويات وإيجاد الحلول المناسبة. أما العزلة عندما تكون بمعنى الابتعاد والتخلي عن قصص جوهرية في حياتنا، فهي الأذى بحد ذاته لأنه ليس كل شيء يؤذينا أو يتعبنا يمكننا تركه والتخلي عنه، مهم جدا أن نفكر باتجاهات مختلفة وأن نعطي أنفسنا ونعطي غيرنا فرصة لاكتشاف المشكلة والعمل على معالجتها حتى لو كان الحل هو أن نتغير داخليا قبل أن نفكر بالتغييرات الخارجية.
‎وترى مدربة المهارات الحياتية نور العامري، أن قرار الاعتزال أو الابتعاد عن أي شيء يؤذينا نفسيا أو جسديا قد يكون ضروريا في بعض الحالات، لكنه ليس دائما الحل الأمثل. يعتمد ذلك على الظروف المحيطة بالموقف والشخص نفسه.
‎ومن الإيجابيات، حماية النفس عبر الابتعاد عن مصدر الأذى، ما يوفر للشخص فرصة لحماية نفسه جسديا ونفسيا، ويساعده على استعادة توازنه النفسي، كذلك التركيز على الذات، ما يتيح الفرصة للفرد للتركيز على احتياجاته الشخصية والنمو الذاتي من دون التعرض لضغوط خارجية.
‎إلى ذلك، تفادي التصعيد، ففي بعض الحالات، الابتعاد يمكن أن يمنع تفاقم الأوضاع أو تحولها إلى صراعات أكبر.
‎أما سلبيات الاعتزال، فهي فقدان الفرص والابتعاد الذي يمكن أن يؤدي إلى فقدان فرص للتعلم أو النمو، خاصة إذا كان الأذى جزءا من تحد أكبر يمكن أن يؤدي إلى تطوير الشخص.
‎والاعتزال المفرط يمكن أن يؤدي إلى الشعور بالعزلة والانفصال عن المجتمع، مما يزيد من مشاعر الوحدة والاكتئاب، كذلك الابتعاد عن الأذى يمكن أن يكون هروبا من مواجهة المشاكل بدلاً من حلها، مما قد يؤدي إلى استمرار المشكلات نفسها في المستقبل.
‎وقد يكون الاعتزال الخيار الأفضل في بعض الحالات، ولكنه ليس بالضرورة الحل النهائي. يجب على الشخص أن يقيم الوضع بموضوعية ويفكر في العواقب المحتملة على المدى الطويل، من المهم أيضا التفكير في بدائل أخرى مثل التفاوض، أو البحث عن وسائل لدعم النفس والتكيف مع الظروف الصعبة من دون الحاجة إلى الاعتزال الكامل.
‎في الكثير من الأحيان، نحتاج إلى التغيير من الداخل، وهو عملية مستمرة تتطلب وعيا، وصبرا، وجهدا متواصلا.
‎وهذه بعض الخطوات التي يمكن أن تساعدك على تحقيق هذا التغيير:
‎- التأمل والتفكر: خذ وقتا يوميا للتفكير في أفكارك، مشاعرك، وسلوكياتك. حاول فهم دوافعك العميقة وردود أفعالك تجاه المواقف المختلفة.
‎- تحديد القيم والأهداف: حدد ما هو مهم بالنسبة لك في الحياة وما ترغب في تحقيقه. هذا سيساعدك على توجيه تغييراتك نحو ما يتماشى مع قيمك وأهدافك.
‎- القراءة والتعلم: اطلع على كتب أو مقالات تتعلق بالتطوير الذاتي، أو استمع إلى محاضرات أو بودكاست تلهمك للنمو الشخصي.
‎- التعلم من الآخرين: استمع إلى تجارب الآخرين وتعلم من نجاحاتهم وإخفاقاتهم. التفاعل مع أشخاص يلهمونك يمكن أن يساعدك في رؤية طرق جديدة للتغيير.
- التعرف على أنماط التفكير السلبي: كن واعيا للأفكار السلبية التي تحد من إمكانياتك. ابدأ في تحدي هذه الأفكار واستبدلها بأخرى إيجابية وبناءة.
‎- التدريب على الامتنان: ممارسة الامتنان بشكل يومي يمكن أن تغير نظرتك للحياة وتجلب المزيد من الإيجابية.
‎- تحديد عادات جديدة: ابدأ بتبني عادات صغيرة تساعدك على التغيير. سواء كان ذلك في ممارسة الرياضة، التأمل، أو تطوير مهارات جديدة.
‎- الالتزام والتكرار: العادات تتشكل عبر التكرار. التزم بالعادات الجديدة حتى تصبح جزءا من روتينك اليومي.
‎- مواجهة الجراح القديمة: إذا كانت هناك تجارب مؤلمة أو غير محسومة من الماضي، قد تحتاج إلى مواجهتها والتعامل معها. يمكن أن يساعدك ذلك على التحرر من تأثيرها السلبي.
‎- الصفح والتسامح: تعلم التسامح مع نفسك ومع الآخرين يمكن أن يحررك من الأحمال العاطفية ويتيح لك الفرصة للتغيير والنمو.
‎- التعبير عن النفس: عبّر عن مشاعرك وأفكارك بصدق مع نفسك. يمكن أن تساعدك الكتابة أو التحدث مع شخص تثق به في فهم نفسك بشكل أعمق.
- الثقة بالنفس: بناء الثقة بالنفس يأتي من خلال تحقيق الإنجازات الصغيرة وتعزيز الإيجابية في حياتك.
- الاستعداد للتغيير: تقبل فكرة أن التغيير قد يتطلب مرونة وتكيفا مع ظروف جديدة. قد لا يكون التغيير دائما سهلا، لكن المرونة تساعدك على التعامل مع التحديات بشكل أفضل.
‎- التفاؤل الواقعي: حاول أن تحافظ على نظرة إيجابية، لكن واقعية، تجاه التغيير. لا تتوقع الكمال، بل ركز على التحسين المستمر.
‎- التحلي بالصبر: التغيير الداخلي يستغرق وقتا. كن صبورا مع نفسك ولا تتوقع نتائج فورية.
- الاستمرارية: حتى عندما تواجه صعوبات أو انتكاسات، استمر في المحاولة. النجاح في التغيير يأتي من الالتزام المستمر.
التغيير الداخلي ليس عملية تحدث بين ليلة وضحاها، لكنه مسار مليء بالتحديات والتحقيقات الذاتية. عندما تتبنى هذه الخطوات، ستجد أن التغيير يحدث تدريجيا، وستبدأ في الشعور بالتحسن والنمو على المستوى الشخصي.

MENAFN30082024000072011014ID1108620469

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث