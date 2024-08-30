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حقوق الإنسان يدعو لمنح بطاقات نقل مجانية للمسنين فوق 60 عاما

8/30/2024 3:11:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هديل غبّون عمان- كشف المركز الوطني لحقوق الإنسان عن إصدار 23353 بطاقة نقل مجانية من أمانة عمان لكبار السن الذين بلغوا 65 عاما فما فوق، خلال الأعوام
2019-2023 لاستخدام الباص السريع، موصيا بزيادة عدد حافلات النقل المهيأة لكبار السن وشمول من بلغوا 60 عاما أيضا بالبطاقات المجانية للنقل أيضا.
ودعا المركز إلى استحداث قانون خاص بحقوق كبار السن يتضمن نصوصا للمساءلة للأبناء في حال وقوع حالات إهمال أو تقصير، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات وإحصاءات لهم.
وأورد المركز الوطني لحقوق الإنسان هذه البيانات والتوصيات في تقريره السنوي لحالة حقوق الإنسان العشرين، مبينا أن العام 2023 وحده شهد منح أكثر من 9 آلاف بطاقة نقل مجانية لكبار السن من أمانة عمان، داعيا الأمانة إلى تنفيذ توصيات سابقة بشأن شمول من بلغوا 60 عاما بهذه البطاقات.
وفي السياق، أشاد المركز بمجموعة من المبادرات التي أطلقتها أمانة عمان لكبار السن، من بينها مبادرة“عمان بيتنا الكبير” بالتعاون مع جمعية قرى الأطفال sos التي تعنى بدمج المسن مع الأطفال فاقدي السند الأسري، من خلال لعب دور الأجداد مع الأطفال المقيمين في القرى، ومبادرة“تعزيز دور كبار السن مع الأحفاد” بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية/ مكتب الأردن، التي تهدف إلى تقييم كبار السن وتأهيلهم في التعامل مع الأحفاد وتفعيل دورهم في المجتمع.
كما أشاد تقرير المركز بمبادرة برنامج الرعاية المنزلية لكبار السن مع كلية التمريض في جامعة الزيتونة، وجامعة العلوم التطبيقية، في مناطق جبل الحسين ومخيم الحسين وخريبة السوق والهاشمي الجنوبي والهاشمي الشمالي ووادي الحدادة، وتشمل إجراء فحوصات مجانية وتنفيذ أيام طبية مجانية لكبار السن في تلك المناطق، إلى جانب استمرار عمل لجنة“عمان مدينة صديقة لكبار السن” التي شكلها أمين عمان بعضوية عدد من الوزارات والمركز الوطني لحقوق الإنسان.
وفي مجال حقوق كبار السن، أكد المركز ضرورة استحداث أندية نهارية حكومية لكبار السن، في جميع محافظات المملكة، وبناء قاعدة بيانات وإحصاءات مصنفة، تراعي النوع الاجتماعي والأعمار والناحية الصحية والاجتماعية والاقتصادية وغيره.
وشدد المركز على أن قاعدة البيانات هذه، من شأنها أن تبنى عليها أشكال التدخل اللازمة في إطار حماية حقوق كبار السن، وتعزيز النهج التشاركي الهادف إلى إشراك كبار السن في التنمية واتخاذ القرارات التي تخصهم.
وجدد المركز دعوته إلى ضرورة إصدار قانون لحقوق كبار السن، لتحديد القواعد التي تحمي وتعزز حقوقهم، مع إضافة نص لمساءلة“الأبناء المقصرين” بحقوق كبار السن وبشكل خاص في حالات“الإهمال والامتناع عن القيام بالتزاماتهم”، مبينا أن هذا النص لم يرد في أي تشريع باستثناء نصوص التجريم العامة في قانون العقوبات، بالإضافة إلى ضرورة رفع قدرات العاملين في دور الإيواء والأندية النهارية الأهلية الخاصة بكبار السن.
وأكد المركز الحاجة لصياغة اتفاقية دولية لحقوق كبار السن، وتنفيذ برامج متخصصة حول هذا الأمر، وتعزيز دور الإعلام للتوعية بحقوقهم.

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