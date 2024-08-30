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نتنياهو ونرجسيته السياسية

8/30/2024 3:11:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

يصل بعض السياسيين، تحديدا المنتخبين منهم، وخصوصا عند تقدمهم في العمر، إلى مرحلة من النرجسية السياسية يتقدم فيها الحفاظ على ما حققوه من نجاح، من وجهة نظرهم الخاصة طبعا، على كل شيء آخر، حتى مصلحة بلادهم، وذلك من باب تجسيد المقولة الفرنسية الشهيرة "أنا ومن بعدي الطوفان".
ولعل من الشخصيات التي برزت حديثا لتجسيد ما تقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي المأزوم سياسيا وعسكريا، بنيامين نتنياهو، والذي جاءت الحرب على غزة مخرجا له للبقاء في السلطة، وإلا كان الآن يحاكم في إسرائيل على تهم عديدة أهمها الرشوة والاحتيال. وهذا طبعا إضافة إلى المحاكمة التي تنتظره وغيره من قادة تل أبيب بخصوص أحداث السابع من أكتوبر.
يعلم نتنياهو علم اليقين أنه سيواجه موجة سياسية وشعبية ساخطة ستطيح بحكمه إذا ما وضعت حربه المجنونة على غزة أوزارها، وهو، لذلك، يسعى في كل مناسبة لتعزيز تحالفه مع اليمين الإسرائيلي المتطرف لتمرير مخططاته، وتحديدا وزيرا المالية، بتسلئيل سموتريتش، والأمن القومي، إيتمار بن غفير، مستغلا الانشغال الأمريكي والأوروبي في الانتخابات والحرب الروسية الأوكرانية، ومنتشيا بطبيعة الحال بالدعم الغربي العلني لبلاده عبر تعبئة محيطات وبحار الشرق الأوسط بالبوارج والطائرات العسكرية وآلات الحرب خدمة لجنرالات تل أبيب في حال اتسعت رقعة الحرب ودخلت قوى إقليمية على خط المواجهة ضد إسرائيل.
الجبهة الجديدة التي يسعى نتنياهو لتأجيجها هي الضفة الغربية، وما نراه من تصعيد إسرائيل هناك يأتي في سياقات ثلاثة: أولها امتلاك ورقة جديدة لتعزيز تحالفه مع اليمين المتطرف في إسرائيل عبر وعود التوسع الاستيطاني في الضفة، وثانيها تمكينه بشكل أكبر من ممارسة الابتزاز ضد الولايات المتحدة نفسها، بحيث أنه قد ينصاع إلى تهدئة الأوضاع في الضفة مقابل الحصول على دعم أميركي أفضل في إطار الصفقة مع حماس وفي تزويد جيشه بما يشتهي من آلة الحرب. أما ثالثا فيكمن في ممارسة الضغط على السلطة الفلسطينية لتقوم هي بملاحقة الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية نيابة عن إسرائيل، وهو ما قد يؤجج فتنة وحربا داخلية في الضفة الغربية.
على الفلسطينيين الوعي لذلك، وأن لا يسمحوا للمخطط الإسرائيلي بالمرور على أجسادهم مجددا، عبر تعزيز وحدة صفهم والوصول إلى تفاهمات ملزمة. وعلى العرب أن يصعدوا سياسيا في مختلف المحافل الدولية، خصوصا في الأمم المتحدة، لخلق ضغط سياسي دولي متصاعد على القادة في تل أبيب، خصوصا المعارضة، للوقوف ضد نتنياهو وإسقاطه إن أمكن. أما حجر الزاوية في كل ذلك فيبقى في يد الإدارة الأميركية التي عليها اتخاذ موقف صارم يلجم نتنياهو ويجبره على عدم المضي قدما في جنونه السياسي، وأهم الأدوات في هذا الإطار ربط المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل ووجود القوات الأميركية في البحر الأبيض المتوسط بسلوك الحكومة الإسرائيلية الحالية ورئيسها، ما يرسل تحذيرا واضحا لنتنياهو، ولليمين المتطرف، أنه قد يغدوا وحيدا إذا ما تمادى في سلوكه السياسي الأرعن في المنطقة، وتداعيات ذلك على المصالح الأميركية.
عامل الوقت حساس، وعلى الإدارة الأميركية إجبار نتنياهو على إنهاء الحرب على غزة قبل الانتخابات الرئاسية القادمة في نوفمبر. فوقتها، وإن نجح الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في اعتلاء سدة البيت الأبيض، فإن شعوب الشرق الأوسط كلها، وليس الشعب الفلسطيني وحده، سيكونون أمام شخصيتين نرجسيتين ستتحالفان بقوة لتمرير مخططات قد تغير شكل المنطقة برمتها، لأن كلاهما يعرفان جيدا ما تعنيه الانتهازية السياسية في صياغة التاريخ حفظا لمصالحهما.

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