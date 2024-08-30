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الغور الشمالي.. انقطاع المياه لفترات طويلة ينهك سكان حي الحمامرة

8/30/2024 3:10:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) علا عبد اللطيف الغور الشمالي- يعاني نحو 300 شخص يسكنون 100 منزل، في حي الحمامرة الواقع بمنطقة الشونة الشمالية في لواء الغور الشمالي، من عدم وصول مياه الشرب إلى منازلهم منذ أكثر من شهرين، مشيرين إلى أن سبب ذلك هو "ضعف ضخ المياه وسوء توزيعها".
وما يفاقم معاناة هؤلاء، هو الارتفاع الكبير على درجات الحرارة في اللواء خلال هذه الفترى، إذ بلغت درجات الحرارة هناك حوالي 50 درجة مئوية، في الوقت الذي يشيرون فيه إلى "أن هناك أحياء أخرى تصلها المياه بانتظام وبكميات كافية، بينما لا تصل إلى حي الحمامرة".
ووفق المواطن محمد البشتاوي، "فإن حي الحمامرة الواقع في منطقة الشونة الشمالية يعاني نتيجة عدم وصول مياه الشرب منذ أكثر من عام كامل"، موضحا، أن "السبب الحقيقي لمعاناة سكانه، هو سوء التوزيع لأن إدارة المياه تقوم بضخ الكميات المتوفرة على جميع الأحياء السكنية في المنطقة في آن واحد، رغم اتساع مساحة المنطقة وكثافتها السكانية.
وأكد البشتاوي، "أن السكان يعتمدون على شراء المياه من الصهاريج، الأمر الذي يضيف عليهم أعباء مالية قد لا يكون الكثير منهم قادر عليها في ظل أوضاع معيشية صعبة ونسبة فقر مرتفعة في عموم اللواء".
أما المواطن محمد خالد، فتطرق إلى "أن شراء المياه من صهاريج لا أحد يعرف مصدر المياه التي فيها، تسبب في العديد من الأمراض الجلدية التي تظهر على أبنائهم"، مشيرا إلى "أن السبب هو صهاريج المياه، إذ يوجد في المياه العديد من الحشرات وتحتاج إلى معالجة، لكن الظروف ترغم أهالي المنطقة على شرائها جراء ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة، إذ تتطلب تلك الأوضاع مزيدا من الاستخدامات المائية".
وأكد خالد، "أن أهالي المنطقة في بعض الأحيان يضطرون إلى استخدام مياه القنوات المائية المكشوفة وقناة الملك عبدالله لتلبية احتياجاتهم من المياه"، لافتا إلى أن "المياه تصل بشكل جيد للأحياء التي تتغذى أولا من الخط الناقل، مما يحول دون وصولها إلى المنازل في الأحياء الأخرى، خصوصا أن معظم المواطنين يستخدمون (ماتورات الشفط) للحصول على المياه".
ويؤكد المواطن علي سالم، "أن إسالة المياه في الخطوط الناقلة إلى مناطقهم بشكل انسيابي دون استخدام مضخات، تحرم عددا كبيرا من المواطنين من وصول المياه لمنازلهم، لأنها إما أن تصل ضعيفة أو لا تصل بشكل نهائي"، لافتا إلى "أن مشكلة شح مياه الشرب تتفاقم كل صيف مع ارتفاع درجات الحرارة وازدياد الحاجة لها".
وأضاف سالم، "أنه تمت مخاطبة مديرية المياه مرات عدة دون فائدة؛ إذ إن جهودهم أثمرت عن حل مشكلة عدد من الأحياء وانقطاع المياه عن أحياء أخرى بشكل كامل، الأمر الذي أجبر أغلب الأهالي على شراء المياه على حسابهم الخاص رغم أوضاعهم الاقتصادية الصعبة".
ويطالب المواطن محمد غسان، الجهات المسؤولة بضرورة إيجاد حلول عاجلة للمشكلة، إما بزيادة عدد ساعات الضخ أو إعادة جدولة برنامج التوزيع لضخ المياه لكل منطقة بشكل منفصل عن المناطق الأخرى، أو العمل على استئجار آبار جديدة لزيادة كميات المياه المسالة للمواطنين، لافتا إلى أن معظم العائلات تحتاج كل أسبوع إلى صهريج ماء في ظل الأجواء الحالية، الأمر الذي يكبدهم مبالغ غير قليلة مقارنة بمداخيلهم، في حين أن آخرين لا يقومون حتى بشراء المياه، مما يضطرهم إلى تعبئة جالونات المياه من المجاورين.
وبحسب عضو اللامركزية في اللواء، عقاب العوادين، "فإن مشكلة شح مياه الشرب تعود لأسباب عدة، أهمها نقص الموارد المائية وتناقص كميات المياه المستخرجة من الآبار الذي أدى إلى تخبط في إدارة المصادر المتوفرة، إضافة إلى سوء التوزيع وقدم الشبكات واهترائها وعدم المتابعة المستمرة لعمليات الضخ"، موضحا، أن "أحياء عدة في اللواء تشكو من عدم أو ضعف وصول مياه الشرب لعدم وجود مضخات لدفع المياه للمنطقة لضمان وصولها للجميع بكميات كافية".
وأشار العوادين، إلى أن العمل جارٍ على إنشاء خزانات مائية في اللواء قد تعمل على حل المشكلة، مؤكدا في الوقت ذاته الحاجة الماسة لتوفير مصادر مائية جديدة لغايات الشرب كاستئجار أو حفر آبار للتغلب على المشكلة التي باتت تشكل معضلة حقيقية خلال فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة.
كما لفت إلى أنه سيتم رصد مخصصات من ضمن موازنة مجلس المحافظة لغايات تحسين الشبكات وإيجاد الحلول اللازمة للتخفيف من معاناة المواطنين.
من جانبه، أكد مصدر مطلع في وزارة المياه، أن الواقع المائي في اللواء مقبول ولا يوجد نقص في المصادر المائية، إلا أن مجموعة من الأعطال في المحطات والانقطاعات الكهربائية عادة ما تتسبب بخلل ببرامج التوزيع، مما ينتج عنه تأخر وصول المياه إلى بعض الأحياء، موضحا أن زيادة الطلب على المياه مع ارتفاع درجات الحرارة تشكل تحديا أمام عملية التزويد المائي.
وأشار المصدر إلى أن أحد أهم أسباب تفاقم مشكلة شح المياه هو "الاستغلال المائي للمياه ومصادرها المنتشرة".
ورغم محاولات "الغد" للحصول على ردود وتوضيحات من مدير مياه الغور الشمالي، المهندس خالد الصقور، إلا أنه لم يجب على الاتصالات.

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