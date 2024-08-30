لهذه الاسباب .. احذري مكملات الكولاجين

MENAFN - Khaberni) خبرني - لا شك في أن الكولاجين بروتين مسؤول عن صحة المفاصل ومرونة الجلد وقابليته للتمدد، ويشكل ثلاثة أرباع البشرة، وثلث البروتين في الجسم، خصوصا أن الكولاجين يتواجد في العظام والعضلات والدم.

لكن أنواعا مختلفة من الأطعمة يمكن أن تساعد الجسم على إنتاج الكولاجين، بحسب ما نشره موقع WebMed.

رغم هذا حذّرت دراسة جديدة من مكملات الكولاجين وذلك لأنها محملة بمعادن ثقيلة وبكتيريا، ولتأكيد ذلك يجب معرفة بعض التفاصيل.

مصادر طبيعية لإنتاج الكولاجين

يصنع الجسم الكولاجين بشكل طبيعي عن طريق الجمع بين الأحماض الأمينية، وهي اللبنات الأساسية للبروتينات الموجودة في الطعام. لإنتاج الكولاجين، يحتاج الجسم إلى:

. البرولين: يوجد في بياض البيض ومنتجات الألبان والفطر والهليون

. الجلايسين: يوجد في جلد الدجاج والجيلاتين ومجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالبروتين

. فيتامين C: يوجد في الحمضيات والفلفل الحلو

. الزنك: يوجد في لحم البقر ولحم الضأن والمحار والحمص والعدس والفاصوليا والحليب والجبن والمكسرات والبذور المختلفة

. النحاس: يوجد في اللحوم العضوية ومسحوق الكاكاو والكاجو وبذور السمسم والعدس

كبار السن

ومع التقدم في العمر، يتحلل الكولاجين الموجود في الجسم، ويصبح من الصعب على الجسم إنتاج المزيد.

لذلك، يلجأ العديد من الأشخاص إلى مسحوق الكولاجين أو أنواع أخرى من مكملات الكولاجين، مثل الكبسولات والحلوى المطاطية والسوائل، التي تضمن:

. منع تخثر الدم

. استبدال خلايا الجلد الميتة

. تكوين غطاء واقي لأعضاء الجسم

. السماح لخلايا الجلد الجديدة بالنمو

أنواع الكولاجين

ويحتوي جسم الإنسان على العديد من أنواع الكولاجين.

فقد حدد العلماء ما مجموعه 29 نوعًا، بما يشمل الأنواع الخمسة الرئيسية التالية:

. النوع الأول، الذي يعطي القوة للبشرة والعظام والأربطة والأوتار

. النوع الثاني، الذي يشكل الغضروف المرن الذي يساعد في دعم المفاصل

. النوع الثالث، الموجود في الأعضاء الداخلية والأوعية الدموية والعضلات

. النوع الرابع، في بعض طبقات البشرة

. النوع الخامس، الموجود في القرنية وبعض طبقات الجلد والشعر

مكملات الكولاجين

تشمل معظم مكملات الكولاجين على الأنواع الأول والثاني والثالث، والتي تمثل معظم الكولاجين الموجود في الجسم.

وهي تحتوي على شكل قابل للهضم من الكولاجين يسمى ببتيدات الكولاجين أو الكولاجين المحلل.

وتُصنع هذه المكملات من أنسجة الأبقار أو الدجاج أو الأسماك.

كما يمكن أيضًا شراء مسحوق الكولاجين النباتي المصنوع من البكتيريا والخميرة، لكن العلماء لا يعرفون ما إذا كانت لها نفس الفوائد المحتملة مثل الكولاجين من مصادر حيوانية.

الآثار الجانبية للكولاجين

أما عن الآثار الجانبية لمسحوق الكولاجين أو الكبسولات أو السوائل أو العلكة فرغم أنها نادرة، لكن في حالات الحمل والرضاعة يُنصح بتأجيل تناولها لأنه لا يوجد بحث كافٍ حتى الآن للوصول إلى أي استنتاجات حول سلامته.

ولا تنظم إدارة الغذاء والدواء الأميركية FDA وكذلك الهيئات الصحية الأخرى مسحوق الكولاجين أو أي نوع آخر من المكملات الغذائية. لذا، لا يوجد ما يضمن أن مكمل الكولاجين يحتوي على نوع أو كمية الكولاجين التي يتم إدراجها على ملصق العبوات التجارية.

كما أن هناك احتمال أن يكون مكمل الكولاجين ملوثًا بالمبيدات الحشرية أو البكتيريا أو مواد أخرى.

يذكر أنه ونظرا لأن مسحوق الكولاجين والمكملات الأخرى مصنوعة عادة من الحيوانات، فربما تحتوي على معادن ثقيلة أو سموم أخرى يمكن أن تتراكم في عظام الحيوانات.

ويجب التأكد دائما من شراء المكملات من مصدر حسن السمعة.