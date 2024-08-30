إل جي تكشف عن مجموعة موسعة من الغسالات مع فئة جديدة لزيادة السعة في معرض IFA 2024

(MENAFN
- AETOSWire) تستعد شركة إل جي للإلكترونيات (إل جي) للكشف عن أحدث غسالاتها في معرض
IFA 2024 يتميز الطراز الجديد بتكنولوجيا القيادة المباشرة بالذكاء الاصطناعي (AI DDTM) 2.0 المتقدمة من الشركة وميزات دورة العناية بالحيوانات الأليفة، مما يوفر أداء غسيل فعال مع سعة أكبر وأكثر كفاءة.
بفضل تكنولوجيا الشركة المتقدمة لتقليل الاهتزاز، تقدم إل جي أول غسالة لها في فئة 25 بوصة، مما يوفر راحة التحميلات الكبيرة مع زيادة سعة الحوض إلى ما يصل إلى 16 كيلوغراماً. بالإضافة إلى السعة المتزايدة، تتكامل الغسالة الجديدة مع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تعزز أداء الغسالة.
في جوهر أداء الغسالة الجديدة تكمن تقنية AI DD 2.0، التي تستخدم تكنولوجيا التعلم العميق للكشف تلقائياً عن وزن الحمولة ونعومة الأقمشة ومستوى التلوث في الملابس. ثم تستخدم الغسالة تقنية 6MotionTM لاختيار نمط الغسيل الأمثل، مما يقلل من تلف الأقمشة بنسبة 10 في المائة للمساعدة في إطالة عمر الملابس. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لأصحاب الحيوانات الأليفة الاستفادة من ميزة دورة العناية بالحيوانات الأليفة، التي توفر غسيلاً بدرجة حرارة تصل إلى 60 درجة مئوية وأربع دورات شطف بماء دافئ، مما يزيل بشكل فعال 99 في المائة من روائح الحيوانات الأليفة.
علاوة على ذلك، تبسط الغسالة الجديدة من إل جي تجربة الغسيل بفضل تكنولوجيا الأداء المحسنة وميزات الراحة. بفضل TurboWashTM 360، يمكن تقليل دورات الغسيل إلى 39 دقيقة فقط، بينما تبسط تقنية ezDispenseTM العملية عن طريق تحديد كمية المنظفات اللازمة لكل حمولة. تقدم الغسالة ما يصل إلى 39 دورة غسيل وتقوم بتذكر الدورات والميزات الأكثر استخداماً لتقليل الوقت الذي يقضيه المستخدمون في اختيار الإعدادات. يمكن للمستخدمين أيضاً الوصول إلى خيار تعديل قائمة الدورات لتخصيص تفضيلاتهم بناءً على عاداتهم.
تستخدم الغسالة محرك Inverter DirectDriveTM المشهور من إل جي، وهو تقنية المكون الأساسي المتقدمة للشركة، لتوفير أداء هادئ وتحسين المتانة.
وقال لو جاي تشول، رئيس شركة إل جي للأجهزة المنزلية وحلول الهواء: "نحن سعداء بعرض غسالتنا الجديدة وإظهار كيف تبسط تقنيات الشركة عملية الغسيل مع سعة موسعة وميزات مخصصة". وأضاف: "سنواصل تقديم حلول الأجهزة المنزلية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التي تلبي احتياجات المساحات المتنوعة وأنماط الحياة، مما يوفر فوائد محسنة لجعل الحياة اليومية أكثر راحة للجميع".
يمكن للزوار في معرض IFA 2024 تجربة أحدث ابتكارات إل جي، بما في ذلك الغسالة الجديدة، في جناح الشركة (القاعة 18، معرض برلين) من 6 إلى 10 سبتمبر.
نبذة عن وحدة "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء" في إل جي إلكترونيكس
رسّخت وحدة "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء" في "إل جي إلكترونيكس" مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الأجهزة المنزلية والحلول الذكية للمنزل، وحلول الهواء تحرص الشركة على تطوير حلول جديدة من خلال الاعتماد على تقنياتها بالإضافة إلى منتجاتها المتميزة والمزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي LG ThinQ الأساسية الرائدة في القطاع، كما تلتزم بهدفها في الارتقاء بأسلوب حياة المستهلكين والحفاظ على صحتهم من خلال تطوير أدوات المطبخ المصممة بعناية وأجهزة المعيشة وحلول التدفئة والتهوية وأجهزة تكييف وتنقية الهواء. وتساهم هذه المنتجات مجتمعة في توفير الراحة، والأداء الفائق، والتشغيل الفعّال، إلى جانب الفوائد الصحية الكبيرة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة
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