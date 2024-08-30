إل جي تكشف عن مجموعة موسعة من الغسالات مع فئة جديدة لزيادة السعة في معرض IFA 2024

MENAFN - AETOSWire) تستعد شركة إل جي للإلكترونيات (إل جي) للكشف عن أحدث غسالاتها في IFA 2024 يتميز الطراز الجديد بتكنولوجيا القيادة المباشرة بالذكاء الاصطناعي (AI DDTM) 2.0 المتقدمة من الشركة وميزات دورة العناية بالحيوانات الأليفة، مما يوفر أداء غسيل فعال مع سعة أكبر وأكثر كفاءة.

بفضل الشركة المتقدمة لتقليل الاهتزاز، تقدم إل جي أول غسالة لها في فئة 25 بوصة، مما يوفر راحة التحميلات الكبيرة مع زيادة سعة الحوض إلى ما يصل إلى 16 كيلوغراماً. بالإضافة إلى السعة المتزايدة، تتكامل الغسالة الجديدة مع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تعزز أداء الغسالة.

في جوهر أداء الغسالة الجديدة تكمن تقنية AI DD 2.0، التي تستخدم تكنولوجيا التعلم العميق للكشف تلقائياً عن وزن الحمولة ونعومة الأقمشة ومستوى التلوث في الملابس. ثم تستخدم الغسالة تقنية 6MotionTM لاختيار نمط الغسيل الأمثل، مما يقلل من تلف الأقمشة بنسبة 10 في المائة للمساعدة في إطالة عمر الملابس. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لأصحاب الحيوانات الأليفة الاستفادة من ميزة دورة العناية بالحيوانات الأليفة، التي توفر غسيلاً بدرجة حرارة تصل إلى 60 درجة مئوية وأربع دورات شطف بماء دافئ، مما يزيل بشكل فعال 99 في المائة من روائح الحيوانات الأليفة.

علاوة على ذلك، تبسط الغسالة الجديدة من إل جي تجربة الغسيل بفضل تكنولوجيا الأداء المحسنة وميزات الراحة. بفضل TurboWashTM 360، يمكن تقليل دورات الغسيل إلى 39 دقيقة فقط، بينما تبسط تقنية ezDispenseTM العملية عن طريق تحديد كمية المنظفات اللازمة لكل حمولة. تقدم الغسالة ما يصل إلى 39 دورة غسيل وتقوم بتذكر الدورات والميزات الأكثر استخداماً لتقليل الوقت الذي يقضيه المستخدمون في اختيار الإعدادات. يمكن للمستخدمين أيضاً الوصول إلى خيار تعديل قائمة الدورات لتخصيص تفضيلاتهم بناءً على عاداتهم.

تستخدم الغسالة محرك Inverter DirectDriveTM المشهور من إل جي، وهو تقنية المكون الأساسي المتقدمة للشركة، لتوفير أداء هادئ وتحسين المتانة.

وقال لو جاي تشول، رئيس شركة إل جي للأجهزة المنزلية وحلول الهواء: "نحن سعداء بعرض غسالتنا الجديدة وإظهار كيف تبسط تقنيات الشركة عملية الغسيل مع سعة موسعة وميزات مخصصة". وأضاف: "سنواصل تقديم حلول الأجهزة المنزلية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التي تلبي احتياجات المساحات المتنوعة وأنماط الحياة، مما يوفر فوائد محسنة لجعل الحياة اليومية أكثر راحة للجميع".

يمكن للزوار في معرض IFA 2024 تجربة أحدث ابتكارات إل جي، بما في ذلك الغسالة الجديدة، في جناح الشركة (القاعة 18، معرض برلين) من 6 إلى 10 سبتمبر.

نبذة عن وحدة "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء" في إل جي إلكترونيكس

رسّخت وحدة "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء" في "إل جي إلكترونيكس" مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الأجهزة المنزلية والحلول الذكية للمنزل، وحلول الهواء تحرص الشركة على تطوير حلول جديدة من خلال الاعتماد على تقنياتها بالإضافة إلى منتجاتها المتميزة والمزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي LG ThinQ الأساسية الرائدة في القطاع، كما تلتزم بهدفها في الارتقاء بأسلوب حياة المستهلكين والحفاظ على صحتهم من خلال تطوير أدوات المطبخ المصممة بعناية وأجهزة المعيشة وحلول التدفئة والتهوية وأجهزة تكييف وتنقية الهواء. وتساهم هذه المنتجات مجتمعة في توفير الراحة، والأداء الفائق، والتشغيل الفعّال، إلى جانب الفوائد الصحية الكبيرة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة