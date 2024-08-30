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محافظ الجهراء إعادة افتتاح مبنى القصر الأحمر ومتحف السلاح بعد انتهاء أعمال الصيانة بداية نوفمبر المقبل

8/30/2024 3:06:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) زار محافظ الجهراء حمد جاسم الحبشي مبنى القصر الأحمر ومتحف السلاح في محافظة الجهراء بحضور الباحث والأديب مشعل عثمان السعيد، وجاءت هذه الزيارة إيمانا من المحافظة بأهمية القصر الأحمر وما يمثله من تاريخ للكويت وسعيا إلى تسليط الضوء على الأحداث التاريخية التي حدثت.
وأشار الحبشي إلى أن أعمال الصيانة والتطوير وإعادة وتأهيل القصر والمتحف تسير بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن موعد افتتاح القصر والمتحف سيكون في تاريخ 1/ 11/ 2024.
وبحث الحبشي مع المسؤولين آخر التطورات في القصر الأحمر ومتابعة جميع الملاحظات التي سيتم العمل عليها لتحقيق هذا الهدف بما يليق بمكانة القصر التاريخية ليكون معلم مهم يقصده كل من يريد معرفة تاريخ هذا الصرح واهم الأحداث التي وقعت فيه، معربا عن شكره وتقديره للقائمين والعاملين في القصر على اهتمامهم، مثمنا ما تم طرحه من أفكار، مؤكدا على ضرورة أن تتضافر الجهود لتحويل الأفكار إلى أعمال على ارض الواقع.
ومن جانبه عبر الباحث والأديب مشعل عثمان السعيد عن سعادته لزيارة محافظ الجهراء إلى القصر الأحمر والاطلاع بنفسه على الانجاز الذي قمنا به من تطوير وتأهيل لهذا الصرح التاريخي، مؤكدا أن كل ما نقدمه ونقوم به من أعمال واجب وطني ومفروض علينا.

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