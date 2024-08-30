محافظ الجهراء إعادة افتتاح مبنى القصر الأحمر ومتحف السلاح بعد انتهاء أعمال الصيانة بداية نوفمبر المقبل

(MENAFN
- Al-Anbaa)
زار محافظ الجهراء حمد جاسم الحبشي مبنى القصر الأحمر ومتحف السلاح في محافظة الجهراء بحضور الباحث والأديب مشعل عثمان السعيد، وجاءت هذه الزيارة إيمانا من المحافظة بأهمية القصر الأحمر وما يمثله من تاريخ للكويت وسعيا إلى تسليط الضوء على الأحداث التاريخية التي حدثت.
وأشار الحبشي إلى أن أعمال الصيانة والتطوير وإعادة وتأهيل القصر والمتحف تسير بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن موعد افتتاح القصر والمتحف سيكون في تاريخ 1/ 11/ 2024.
وبحث الحبشي مع المسؤولين آخر التطورات في القصر الأحمر ومتابعة جميع الملاحظات التي سيتم العمل عليها لتحقيق هذا الهدف بما يليق بمكانة القصر التاريخية ليكون معلم مهم يقصده كل من يريد معرفة تاريخ هذا الصرح واهم الأحداث التي وقعت فيه، معربا عن شكره وتقديره للقائمين والعاملين في القصر على اهتمامهم، مثمنا ما تم طرحه من أفكار، مؤكدا على ضرورة أن تتضافر الجهود لتحويل الأفكار إلى أعمال على ارض الواقع.
ومن جانبه عبر الباحث والأديب مشعل عثمان السعيد عن سعادته لزيارة محافظ الجهراء إلى القصر الأحمر والاطلاع بنفسه على الانجاز الذي قمنا به من تطوير وتأهيل لهذا الصرح التاريخي، مؤكدا أن كل ما نقدمه ونقوم به من أعمال واجب وطني ومفروض علينا.
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