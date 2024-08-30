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وزيرة الأشغال تستقبل المواطنين يوم الإثنين 2 سبتمبر

8/30/2024 3:06:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)

أعلنت وزارة الأشغال العامة عن استقبال وزيرة الأشغال العامة د.نورة المشعان للمواطنين، وذلك يوم الإثنين 2 سبتمبر من الساعة 9 حتى 11 صباحا في ديوان وزارة الأشغال العامة الدور الأرضي.
ولتنظيم عملية المقابلة، دعت الوزارة المواطنين الى تقديم طلب عبر منصة «مواعيد» عبر تطبيق «سهل».

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