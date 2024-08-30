وزيرة الأشغال تستقبل المواطنين يوم الإثنين 2 سبتمبر

وزيرة الأشغال تستقبل المواطنين يوم الإثنين 2 سبتمبر
التاريخ
8/30/2024 3:06:23 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa)
أعلنت وزارة الأشغال العامة عن استقبال وزيرة الأشغال العامة د.نورة المشعان للمواطنين، وذلك يوم الإثنين 2 سبتمبر من الساعة 9 حتى 11 صباحا في ديوان وزارة الأشغال العامة الدور الأرضي.
ولتنظيم عملية المقابلة، دعت الوزارة المواطنين الى تقديم طلب عبر منصة «مواعيد» عبر تطبيق «سهل».
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