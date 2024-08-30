فيلادلفيا محور مواجهة بين نتنياهو وغالانت وتهديد لمفاوضات هدنة غزة

(MENAFN
- Al-Anbaa)
شهد اجتماع المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر بشأن محور فيلادلفيا مواجهة كلامية وصراخا بين رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو
ووزير الدفاع يوآف غالانت، وفق ما قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فيما واصل الاحتلال عملياته في الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت الصحيفة أن غالانت قدم في الاجتماع الأمني الوزاري لمحة عامة عن المفترق الإستراتيجي الذي تواجهه إسرائيل، وأضافت أنه عندما عرض نتنياهو خرائط محور فيلادلفيا هاجمه غالانت واتهمه بفرضها على الجيش الإسرائيلي.
وبحسب المصدر ذاته، فإن رؤساء الأجهزة الأمنية يعتقدون أن إسرائيل على مفترق طرق إستراتيجي ولا أهمية للبقاء في فيلادلفيا.
من جهتها، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن غالانت في الاجتماع قال ساخرا إن نتنياهو يمكنه اتخاذ القرارات وأن يقرر قتل كل المحتجزين.
وصدق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر على البقاء في محور فيلادلفيا رغم معارضة وزير الدفاع.
نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر ديبلوماسي قوله إن قرار مجلس الوزراء بخصوص البقاء في محور فيلادلفيا ضربة للمفاوضات.
في الاثناء، واصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في الضفة الغربية المحتلة معلنا، قتل ثلاثة عناصر من حماس في تبادل إطلاق نار وقصف جوي.
وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان الجمعة بأنه قام خلال العملية «بالقضاء على وسام حازم قائد شبكة حماس في جنين».
وأوضح أن الأخير قتل «خلال تبادل لإطلاق النار»، مشيرا إلى أنه «كان ضالعا في تنفيذ وتوجيه عمليات إطلاق نار ارهابية وتفجير عبوات ناسفة إلى جانب أعمال إرهابية أخرى» في الضفة.
وأكد الجيش أنه بعد مقتل حازم «قضت طائرة لسلاح الجو» على عنصرين آخرين «حاولا الهرب من السيارة التي كانوا يستقلونها» معه، مشيرا إلى أنهما كانا «من نشطاء حماس في جنين عملا تحت قيادة المدعو وسام حازم وتورطا في عمليات إطلاق نار ارهابية نحو بلدات اسرائيلية في منطقة التماس».
وقتل الثلاثة في بلدة الزبابدة جنوب غرب جنين. وتحلق عشرات حول السيارة المتفحمة، بينما عمل رجال إطفاء على إخماد نيران مندلعة فيها، بحسب مصور فرانس برس في المكان.
إلى ذلك، أفاد سكان فرانس برس بأن القوات الإسرائيلية انسحبت خلال ليل الخميس الجمعة من طولكرم ومخيم نور شمس.
وأظهر ڤيديو لفرانس برس من نور شمس، فلسطينيين يعاينون آثار المعارك.
وإضافة إلى الدمار واللون الأسود الذي غطى بعض المباني الاسمنتية جراء اندلاع حرائق، كانت بعض الطرق الضيقة قد جرفت بالكامل من الدبابات العسكرية.
وقال نايف العجمة «ما الفارق بيننا وبين غزة؟ لا فارق بيننا وبين غزة، نحن غزة ثانية، خاصة مخيمنا».
إلى ذلك، أعلن وزير الصحة الفلسطيني ماجد ابورمضان الجمعة بدء حملة للتطعيم ضد شلل الاطفال في قطاع غزة الاحد المقبل.
وأوضح ابورمضان في بيان صحافي ان الحملة التي تستهدف الاطفال دون 10 سنوات ستبدأ في محافظة (دير البلح) وتستمر اربعة ايام فيما ستنتقل إلى (خانيونس) في الخامس من الشهر المقبل وتستمر حتى الثامن منه ومن ثم إلى محافظة غزة والشمال وتنتهي بتاريخ 12 سبتمبر.
وأكد ابورمضان انه سيتم نقل معدات سلسلة التبريد من منطقة إلى اخرى حسب برنامج التطعيم في كل محافظة مشددا على أن الوزارة تقود حملة التطعيم في محافظات فلسطين الجنوبية (قطاع غزة) بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ويونيسف وأونروا.
كما أكد أن التطعيم آمن تماما داعيا أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع إلى ضرورة الحصول على التطعيم لأطفالهم وعدم الالتفات للشائعات التي يبثها الاحتلال وتشكك في صلاحيته.
ونشرت وزارة الصحة خرائط ميدانية تبين أماكن ومراكز التطعيم كما قامت بإرسال رسائل نصية لسكان قطاع غزة لإعلامهم بمواعيد تلقي التطعيم.
وفي سياق متصل، دعت نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة للانتخابات الرئاسية عن الحزب الديمقراطي كامالا هاريس إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في قطاع غزة.
وقالت هاريس في مقابلة مع شبكة (سي ان ان) الإخبارية الأميركية إلى جانب المرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس تيم والز حاكم ولاية مينيسوتا «لقد قتل عدد كبير للغاية من الفلسطينيين الأبرياء وعلينا أن نتوصل إلى اتفاق (لوقف إطلاق النار في غزة).. لقد كنا في الدوحة (الوسطاء الأمريكيون) وعلينا أن نتوصل إلى اتفاق.. يجب أن تنتهي هذه الحرب».
وأضافت هاريس في أول مقابلة إعلامية لها منذ ترشحها للرئاسة «عندما ننظر إلى أهمية هذا الأمر (اتفاق وقف إطلاق النار) بالنسبة للعائلات وللناس الذين يعيشون في تلك المنطقة (الشرق الأوسط) فإن الاتفاق ليس فقط الشيء الصحيح الذي يجب القيام به لإنهاء هذه الحرب بل إنه سيفتح الكثير مما يجب أن يحدث بعد ذلك».
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