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فيلادلفيا محور مواجهة بين نتنياهو وغالانت وتهديد لمفاوضات هدنة غزة

8/30/2024 3:06:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شهد اجتماع المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر بشأن محور فيلادلفيا مواجهة كلامية وصراخا بين رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، وفق ما قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فيما واصل الاحتلال عملياته في الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت الصحيفة أن غالانت قدم في الاجتماع الأمني الوزاري لمحة عامة عن المفترق الإستراتيجي الذي تواجهه إسرائيل، وأضافت أنه عندما عرض نتنياهو خرائط محور فيلادلفيا هاجمه غالانت واتهمه بفرضها على الجيش الإسرائيلي.
وبحسب المصدر ذاته، فإن رؤساء الأجهزة الأمنية يعتقدون أن إسرائيل على مفترق طرق إستراتيجي ولا أهمية للبقاء في فيلادلفيا.
من جهتها، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن غالانت في الاجتماع قال ساخرا إن نتنياهو يمكنه اتخاذ القرارات وأن يقرر قتل كل المحتجزين.
وصدق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر على البقاء في محور فيلادلفيا رغم معارضة وزير الدفاع.
نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر ديبلوماسي قوله إن قرار مجلس الوزراء بخصوص البقاء في محور فيلادلفيا ضربة للمفاوضات.
في الاثناء، واصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في الضفة الغربية المحتلة معلنا، قتل ثلاثة عناصر من حماس في تبادل إطلاق نار وقصف جوي.
وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان الجمعة بأنه قام خلال العملية «بالقضاء على وسام حازم قائد شبكة حماس في جنين».
وأوضح أن الأخير قتل «خلال تبادل لإطلاق النار»، مشيرا إلى أنه «كان ضالعا في تنفيذ وتوجيه عمليات إطلاق نار ارهابية وتفجير عبوات ناسفة إلى جانب أعمال إرهابية أخرى» في الضفة.
وأكد الجيش أنه بعد مقتل حازم «قضت طائرة لسلاح الجو» على عنصرين آخرين «حاولا الهرب من السيارة التي كانوا يستقلونها» معه، مشيرا إلى أنهما كانا «من نشطاء حماس في جنين عملا تحت قيادة المدعو وسام حازم وتورطا في عمليات إطلاق نار ارهابية نحو بلدات اسرائيلية في منطقة التماس».
وقتل الثلاثة في بلدة الزبابدة جنوب غرب جنين. وتحلق عشرات حول السيارة المتفحمة، بينما عمل رجال إطفاء على إخماد نيران مندلعة فيها، بحسب مصور فرانس برس في المكان.
إلى ذلك، أفاد سكان فرانس برس بأن القوات الإسرائيلية انسحبت خلال ليل الخميس الجمعة من طولكرم ومخيم نور شمس.
وأظهر ڤيديو لفرانس برس من نور شمس، فلسطينيين يعاينون آثار المعارك.
وإضافة إلى الدمار واللون الأسود الذي غطى بعض المباني الاسمنتية جراء اندلاع حرائق، كانت بعض الطرق الضيقة قد جرفت بالكامل من الدبابات العسكرية.
وقال نايف العجمة «ما الفارق بيننا وبين غزة؟ لا فارق بيننا وبين غزة، نحن غزة ثانية، خاصة مخيمنا».
إلى ذلك، أعلن وزير الصحة الفلسطيني ماجد ابورمضان الجمعة بدء حملة للتطعيم ضد شلل الاطفال في قطاع غزة الاحد المقبل.
وأوضح ابورمضان في بيان صحافي ان الحملة التي تستهدف الاطفال دون 10 سنوات ستبدأ في محافظة (دير البلح) وتستمر اربعة ايام فيما ستنتقل إلى (خانيونس) في الخامس من الشهر المقبل وتستمر حتى الثامن منه ومن ثم إلى محافظة غزة والشمال وتنتهي بتاريخ 12 سبتمبر.
وأكد ابورمضان انه سيتم نقل معدات سلسلة التبريد من منطقة إلى اخرى حسب برنامج التطعيم في كل محافظة مشددا على أن الوزارة تقود حملة التطعيم في محافظات فلسطين الجنوبية (قطاع غزة) بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ويونيسف وأونروا.
كما أكد أن التطعيم آمن تماما داعيا أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع إلى ضرورة الحصول على التطعيم لأطفالهم وعدم الالتفات للشائعات التي يبثها الاحتلال وتشكك في صلاحيته.
ونشرت وزارة الصحة خرائط ميدانية تبين أماكن ومراكز التطعيم كما قامت بإرسال رسائل نصية لسكان قطاع غزة لإعلامهم بمواعيد تلقي التطعيم.
وفي سياق متصل، دعت نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة للانتخابات الرئاسية عن الحزب الديمقراطي كامالا هاريس إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في قطاع غزة.
وقالت هاريس في مقابلة مع شبكة (سي ان ان) الإخبارية الأميركية إلى جانب المرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس تيم والز حاكم ولاية مينيسوتا «لقد قتل عدد كبير للغاية من الفلسطينيين الأبرياء وعلينا أن نتوصل إلى اتفاق (لوقف إطلاق النار في غزة).. لقد كنا في الدوحة (الوسطاء الأمريكيون) وعلينا أن نتوصل إلى اتفاق.. يجب أن تنتهي هذه الحرب».
وأضافت هاريس في أول مقابلة إعلامية لها منذ ترشحها للرئاسة «عندما ننظر إلى أهمية هذا الأمر (اتفاق وقف إطلاق النار) بالنسبة للعائلات وللناس الذين يعيشون في تلك المنطقة (الشرق الأوسط) فإن الاتفاق ليس فقط الشيء الصحيح الذي يجب القيام به لإنهاء هذه الحرب بل إنه سيفتح الكثير مما يجب أن يحدث بعد ذلك».

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