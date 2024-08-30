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اللواء عبدالله سفاح الملا يفتتح مبنى أمن المنشآت بمصفاة الزور بالشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة

8/30/2024 3:06:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)

في إطار حرص المؤسسة الأمنية على توفير أعلى درجات الأمن والحماية لمنشآت الوطن الحيوية، افتتح الوكيل المساعد لشؤون الأمن الخاص اللواء عبدالله سفاح الملا مبنى أمن المنشآت بمصفاة الزور التابعة للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة، وذلك يوم الخميس الموافق 2024/8/29، بحضور الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة وضحة الخطيب ومدير عام الإدارة العامة لأمن المنشآت العميد طلال صالح المنصور ومدير ادارة حماية المنشآت الحيوية والنفطية عقيد غازي احمد الشايجي.

استمع اللواء الملا خلال الافتتاح إلى شرح حول أنشطة الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة، ومهام ومسؤوليات فرق الأمن في مرافق الشركة، كما قام بجولة تفقدية في أرجاء المبنى، واطلع على ما يحتويه من تجهيزات وإمكانات، واختتم جولته بزيارة ميدانية إلى النقاط الأمنية في مصفاة الزور.

وأعرب اللواء الملا عن شكره وتقديره لكل من ساهم في إنجاز هذا العمل، مؤكداً أن افتتاح مبنى أمن المنشآت بمصفاة الزور يأتي امتداداً لتوجيهات القيادة العليا لوزارة الداخلية بالعمل والتكامل مع كل القطاعات المدنية والأمنية للوصول إلى العمل بروح الفريق الواحد، بهدف توفير أعلى درجات الأمن والحماية لمنشآت الوطن الحيوية.

وأشاد اللواء الملا بعمل الإدارة العامة لأمن المنشآت، مثمناً الجهود الأمنية المبذولة في حماية المنشآت الحيوية، داعياً إلى مزيد من الحرص واليقظة والتعامل الفوري مع أي أحداث وفق الإجراءات
والخطط
المتبعة.

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