اللواء عبدالله سفاح الملا يفتتح مبنى أمن المنشآت بمصفاة الزور بالشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة

(MENAFN
- Al-Anbaa)
في إطار حرص المؤسسة الأمنية على توفير أعلى درجات الأمن والحماية لمنشآت الوطن الحيوية، افتتح الوكيل المساعد لشؤون الأمن الخاص اللواء عبدالله سفاح الملا مبنى أمن المنشآت بمصفاة الزور التابعة للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة، وذلك يوم الخميس الموافق 2024/8/29، بحضور الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة وضحة الخطيب ومدير عام الإدارة العامة لأمن المنشآت العميد طلال صالح المنصور ومدير ادارة حماية المنشآت الحيوية والنفطية عقيد غازي احمد الشايجي.
استمع اللواء الملا خلال الافتتاح إلى شرح حول أنشطة الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة، ومهام ومسؤوليات فرق الأمن في مرافق الشركة، كما قام بجولة تفقدية في أرجاء المبنى، واطلع على ما يحتويه من تجهيزات وإمكانات، واختتم جولته بزيارة ميدانية إلى النقاط الأمنية في مصفاة الزور.
وأعرب اللواء الملا عن شكره وتقديره لكل من ساهم في إنجاز هذا العمل، مؤكداً أن افتتاح مبنى أمن المنشآت بمصفاة الزور يأتي امتداداً لتوجيهات القيادة العليا لوزارة الداخلية بالعمل والتكامل مع كل القطاعات المدنية والأمنية للوصول إلى العمل بروح الفريق الواحد، بهدف توفير أعلى درجات الأمن والحماية لمنشآت الوطن الحيوية.
وأشاد اللواء الملا بعمل الإدارة العامة لأمن المنشآت، مثمناً الجهود الأمنية المبذولة في حماية المنشآت الحيوية، داعياً إلى مزيد من الحرص واليقظة والتعامل الفوري مع أي أحداث وفق الإجراءات
والخطط
المتبعة.
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