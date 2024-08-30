وزير الصحة تقديم كل أشكال الدعم لمستشفى أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية

MENAFN - Al-Anbaa) عبدالكريم العبدالله

انطلاقا من تعزيز التعاون بين وزارتي الداخلية والصحة، زار وزير الصحة د.أحمد العوضي، ووكيل وزارة الصحة د.عبدالرحمن المطيري أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية للاطلاع على الاحتياجات اللازمة لاستكمال إجراءات فحص الطلبة المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية.

أكد الوزير د.أحمد العوضي على التزام وزارة الصحة بتقديم كافة أشكال الدعم الفني لمستشفى أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات الصحية المقدمة.

وشملت الزيارة جولة في مستشفى الأكاديمية، حيث اطلع الوزير على الإجراءات الطبية المتبعة لفحص الطلبة المتقدمين والاحتياجات اللازمة لتطوير الخدمات الصحية في المستشفى.

وقد كان في استقبالهما مدير عام أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية العميد علي جاسم الوهيب، وعدد من القيادات والأطباء المعنيين في لجنة الفحص الطبي للمتقدمين.