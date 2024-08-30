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رسمياً..النصر السعودي يتعاقد مع الموهبة البرازيلية ويسلي

8/30/2024 3:00:39 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن النصر المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الجمعة التعاقد مع المهاجم البرازيلي ويسلي تيكسيرا قادما من كورينثيانز بعقد يمتد لأربع سنوات.

ونشر النصر عبر حسابه على منصة إكس للتواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعبه الجديد وهو يستعرض مهاراته بالكرة على ملعب الفريق.

وقال البرازيلي "اللون الأصفر ليس مجرد لون، كبرازيلي عاشق لسحر كرة القدم، لا يوجد لون أحبه بعقلي وقلبي مثل الأصفر، الأصفر يليق بي".

وبدأ ويسلي مسيرته الاحترافية بعمر 11 عاما فقط عندما التحق بأكاديمية الشبان داخل نادي كورينثيانز عام 2016 واستمر بها لستة أعوام قبل أن يظهر لأول مرة مع الفريق الأول عام 2022.

وشارك البرازيلي (19 عاما) في 46 مباراة مع كورينثيانز بكافة المسابقات في الموسم الماضي، وسجل خمسة أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة.

وقال النصر إن عقد البرازيلي الشاب مع الفريق يمتد حتى عام 2028.

وصفقة البرازيلي الشاب هي الثالثة للنصر خلال الانتقالات الصيفية الجارية، بعد تعاقده مع كل من الحارس البرازيلي بينتو ماثيوس واللاعب سالم النجدي.

ويستعد النصر لخوض مباراة قوية في الجولة الثالثة للدوري بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، إذ يستضيف الأهلي في المباراة المقرر إقامتها يوم 13 سبتمبر القادم.

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