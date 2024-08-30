Friday, 30 August 2024 11:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


توتنهام يفتقد جهود الثنائي سولانكي وريتشارليسون أمام نيوكاسل

8/30/2024 3:00:39 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


قال أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام هوتسبير اليوم الجمعة إن فريقه سيفتقد جهود مهاجمه الجديد دومينيك سولانكي والمهاجم ريتشارليسون عندما يحل ضيفا على نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد غد الأحد.

وانضم سولانكي (26 عاما) إلى توتنهام قادما من بورنموث في العاشر من أغسطس الجاري دون أن يتم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أنه بلغ نحو 65 مليون جنيه إسترليني (85.40 مليون دولار).

وتعرض اللاعب لإصابة في الكاحل خلال المباراة الافتتاحية للموسم أمام ليستر سيتي الصاعد حديثا للدوري، ولم يشارك في الفوز 4-صفر على إيفرتون الأسبوع الماضي.

وقال بوستيكوجلو إن المهاجم قريب من العودة لكنه لن يتعجل في مشاركته أمام نيوكاسل.

وسيغيب أيضا ريتشارليسون عن المباراة بعد تعرضه لإصابة عضلية.

وقال بوستيكوجلو للصحفيين "سولانكي قريب من اللحاق بالمباراة ولكن أعتقد أننا سنتوخى الحذر في فترة التوقف الدولي.

"شعر ريتشارليسون بألم في عضلاته. أعتقد أنه يعاني من إصابة عضلية وحصلنا على مزيد من المعلومات لكنه لن يشارك".

وأضاف المدرب أن لاعب الوسط رودريجو بنتانكور أصبح متاحا مرة أخرى بعد غيابه عن مباراة إيفرتون بسبب ارتجاج في المخ.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN30082024000110011019ID1108620351

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث