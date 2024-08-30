توتنهام يفتقد جهود الثنائي سولانكي وريتشارليسون أمام نيوكاسل



قال أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام هوتسبير اليوم الجمعة إن فريقه سيفتقد جهود مهاجمه الجديد دومينيك سولانكي والمهاجم ريتشارليسون عندما يحل ضيفا على نيوكاسل يونايتد في الإنجليزي الممتاز بعد غد الأحد.

وانضم سولانكي (26 عاما) إلى توتنهام قادما من بورنموث في العاشر من أغسطس الجاري دون أن يتم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أنه بلغ نحو 65 مليون جنيه إسترليني (85.40 مليون دولار).

وتعرض اللاعب لإصابة في الكاحل خلال المباراة الافتتاحية للموسم أمام ليستر سيتي الصاعد حديثا للدوري، ولم يشارك في الفوز 4-صفر على إيفرتون الأسبوع الماضي.

وقال بوستيكوجلو إن المهاجم قريب من العودة لكنه لن يتعجل في مشاركته أمام نيوكاسل.

وسيغيب أيضا ريتشارليسون عن المباراة بعد تعرضه لإصابة عضلية.

وقال بوستيكوجلو للصحفيين "سولانكي قريب من اللحاق بالمباراة ولكن أعتقد أننا سنتوخى الحذر في فترة التوقف الدولي.

"شعر ريتشارليسون بألم في عضلاته. أعتقد أنه يعاني من إصابة عضلية وحصلنا على مزيد من المعلومات لكنه لن يشارك".

وأضاف المدرب أن لاعب الوسط رودريجو بنتانكور أصبح متاحا مرة أخرى بعد غيابه عن مباراة إيفرتون بسبب ارتجاج في المخ.

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