البارالمبية الدولية تبحث آفاق التعاون المشترك مع الإمارات ومبادراتها المستقبلية

أكد سعادة غانم مبارك الهاجري مدير عام الهيئة العامة للرياضة، أن مشاركة الإمارات في النسخة السابعة عشر من دورة الألعاب البارالمبية "باريس 2024" هي رسالة للعالم تعبر عن حرص الإمارات على المشاركة في مختلف المحافل العالمية، مستمدة قوتها من وحدة مجتمعها، ورؤية ودعم قيادتها الرشيدة نحو مستقبل واعد للرياضة.

وأوضح الهاجري أن مشاركة الإمارات في الألعاب البارالمبية تمثل تضافرا لأطياف المجتمع للمشاركة في هذا الحدث، سواء من خلال جهود الجميع ، وكذلك الدور المجتمعي للمؤسسات الوطنية والخاصة، وهو ما يعبر عن الحراك المجتمعي الذي نتطلع إليه الفترة المقبلة.

وشدد المدير العام للهيئة العامة للرياضة على أن "فرسان الإرادة والتحدي" من أبطال الألعاب البارالمبية دائما ما كانوا محفزين لرياضة الإمارات ككل في التمثيل المشرف، وتاريخهم "ذهبي" وحافل يشهد لهم بذلك عبر مشاركاتهم السابقة في الألعاب البارالمبية.

ومنذ نسخة الألعاب البارالمبية في "سيدني 2000" حافظ أبطال الإمارات على الوصول إلى منصات التتويج، والفوز بـ22 ميدالية ملونة في 6 دورات متتالية على مدار 20 عاما حتى الآن.

وقال: "نتطلع إلى مواصلة تقديم الصورة الأجمل، وهذا ما دفع معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، إلى زيارة البعثة أمس الخميس في مقر إقامتها قبل انطلاق المنافسات، لإيصال رسالة القيادة الرشيدة لهم، والتي مفادها أن القيادة تتابع وتدعم هؤلاء الأبطال، وتحفزهم لاستخراج طاقاتهم من أجل المساهمة في رفع علم الإمارات في هذا المحفل البارالمبي الكبير".

وأشاد الهاجري بالجهود المتواصلة من قبل اللجنة البارالمبية الوطنية، وكذلك مساهمات الأندية المحلية لأصحاب الهمم.

وقال: "لولا الدعم اللامحدود الذي تقدمه قيادتنا الرشيدة لأصحاب الهمم ما وجدنا اليوم مثل هؤلاء الأبطال ممثلي الإمارات

من فرسان الإرادة.

واوضح الهاجري أن كل المؤشرات تؤكد على أن مستقبل الرياضة الإماراتية مبشر وذلك بفضل ودعم القيادة وهو ما تمثل في وجود وزارة تعنى بالرياضة فقط ولأول مرة في تاريخ الدولة يوجد وزير للرياضة فقط في مجلس الوزراء.

تعاون مشترك

وعلى صعيد متصل بحثت اللجنة البارالمبية الدولية، مع وفد يمثل مسؤولي الرياضية الإماراتية، سبل التعاون المشترك، ومحاور الاهتمام المستقبلي برياضة أصحاب الهمم في العالم، والتي تعد الإمارات دولة رائدة لها في المنطقة.

حضر الاجتماع، الذي عقد اليوم الجمعة، في العاصمة الفرنسية باريس، على هامش دورة الألعاب البارالمبية السابعة عشر "باريس 2024، اندرو بارسونز رئيس اللجنة البارالمبية الدولية، في حين ترأس وفد الإمارات، نيابة عن معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة.

وضم الوفد الإماراتي ماجد العصيمي، عضو اللجنة البارالمبية الدولية، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، عضو اللجنة البارالمبية الوطنية، وذيبان المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، مدير البعثة.

وعبر سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، عن ترحيب الإمارات بآفاق التعاون المشترك مع اللجنة الدولية، واستعدادها لتنفيذ أي مبادرات مستقبلية تعزز من الاهتمام برياضة أصحاب الهمم.

وأشاد بالجهود التي تبذلها اللجنة البارالمبية الدولية، والتي تكللت بالنجاح ممثلة في الألعاب البارالمبية "باريس 2024" التي تعد نسخة مميزة في تاريخ الألعاب البارالمبية.

وأكد ذيبان المهيري أن الاجتماع كان مثمراً حافلا بأفكار المبادرات الإماراتية البناءة تجاه الحركة البارالمبية الدولية.

وقال: "أثنت اللجنة البارالمبية الدولية على جهود الإمارات باعتبارها واحدة من أكبر الدول الداعمة لرياضة أصحاب الهمم".

وأضاف: "استمع رئيس اللجنة البارالمبية للأفكار التي يمكن أن تعضد من جهود ألعاب أصحاب الهمم خاصة المتعلقة باستخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي".

مشاركات الغد

على صعيد أخر يتواصل غداً السبت خوض لاعبو ولاعبات الإمارات لمنافسات الدورة، ففي الرماية، يخوض كلا من عبد الله العرياني، وعبيد الدهماني تصفيات مسابقة 10 متر بندقية هوائي وقوف، على أن تقام النهائيات في الفترة المسائية.

وفي الدراجات، يخوض أحمد البدواوي تصفيات سباق فردي 4000 متر ، على أن تقام النهائيات في الفترة المسائية.





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