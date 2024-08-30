البطائح يُعرقل العين ويخطف التعادل في الوقت القاتل

خطف البطائح التعادل من ضيفه العين 3-3 بعد ريمونتادا مثيرة جرت أحداثها على استاد خالد بن محمد في الشارقة ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين، ليعرقل التعادل انطلاقة "الزعيم" بعد فقدان نقطتين ثمينتين ليرفع رصيده إلى 4 نقاط فيما حصد "الراقي" أول نقطة في مشواره لهذا الموسم.

افتتح التسجيل للعين لابا كودجو من ضربة جزاء في الدقيقة 9

وجاء الهدف الثاني بنيران صديقة من محمد احمد البطائح بعد ان سجل بالخطأ في مرماه في الدقيقة 12 وأحرز الهدف الثالث بندر الاحبابي في الدقيقة 16. فيما سجل ثلاثية البطائح باولو هنريكي في الدقيقة 46 والفارو دي أوليفرا في الدقيقة 58 من ضربة جزاء واناتول

في الدقيقة 90.

ونجح البطائح في تحويل تأخره بثلاثة أهداف إلى تعادل رغم

بداية العين القوية والذي سجل اهدافه الثلاثة في الشوط الأول حيث احتسب حكم المباراة ضربة جزاء لصالح العين بعد تدخل انطونيو على سفيان رحيمي ليتقدم لابا كودجو لها ويسددها داخل الشباك معلناً تقدم "الزعيم".

وجاء الهدف الثاني للضيوف بنيران صديقة بعد ان سجل محمد احمد مدافع البطائح في مرماه بالخطأ ليعزز بندر الاحبابي تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثالث من تسديدة

قوية من بعيد لامست يد الحارس درويش محمد وارتدت من القائم الأيمن داخل الشباك.

ونجح البطائح في تقليص الفارق قبل نهاية احداث الشوط الأول بمجهود فردي من باولينهو

بعد ان سدد الكرة

في سقف المرمى .



وشهد الشوط الثاني تحولات كبيرة واحداث مثيرة بعد ان ألغى

حكم المباراة بدر بوجمهور هدف سجله لابا

ليحتسب ركلة جزاء لصالح البطائح بعد العودة إلى تقنية سددها أوليفيرا في شباك حارس المرمى خالد عيسى .

وأدرك "الراقي" التعادل منّ رأسية اناتول في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة بعد التحقق من صحة الهدف عن طريق العودة لتقنية الفيديو بسبب وجود شك من تدخل على بندر الاحبابي لاعب العين.

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